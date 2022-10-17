Пени ниже, тарифы выше: какие изменения произошли в сфере ЖКХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В сфере жилищно-коммунального хозяйства уже внесли и собираются закрепить ряд нововведений. «Вечерняя Москва» помогает разобраться с самыми важными из них.

Рост тарифов

Самое заметное изменение: тарифы ЖКХ поднимутся на 9 процентов с 1 декабря 2022 года, раньше запланированного срока.

Правительство перенесло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Уточняется, что в следующие полтора года — до июля 2024 года — ставки поднимать не будут.

Долги мобилизованных

Мобилизованные и их семьи освобождены от пеней по долгам за коммунальные и жилищные платежи, а также за капремонт. Так решили Госдума и Совет Федерации.

В ходе обсуждения проекта закона председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос об освобождении от уплаты сбора за капитальный ремонт семей призванных по мобилизации.

— Если уходит человек на фронт, а у него квартира — он один проживает — или семья остается, а он кормилец один. Правильно было бы эти вопросы рассмотреть и выйти на решение о поддержке в таких случаях семей военнослужащих — тех ребят, которые за нас сражаются, за безопасность страны. Мы об этом должны думать, — добавил он.

Пени для всех

Правительство постановлением от 23 сентября скорректировало правила расчета пени по долгу за ЖКХ. Главное в нем — должники будут платить меньше. Пока до конца этого года.

Правила расчета пени в этом году менялись вслед за изменением ключевой ставки Центробанка (формула расчетов привязана к ставке ЦБ). Инфляция и рост ставки бьют по карману граждан.

С 1 августа и до конца года пени и неустойки будут рассчитывать исходя из двух ключевых ставок: действовавшей на 27 февраля 2022 года ставки в 9,5 процента и ставки на день оплаты. Какая из них окажется меньше на момент уплаты пени, ту и надо применять.

Нет справкам

Чиновников обязали самих запрашивать информацию по льготникам, которые имеют право на полную или частичную компенсацию взносов на капремонт, а не гонять пожилых людей и инвалидов за справками.

Речь об инвалидах 1 и 2 групп, ветеранах боевых действий, неработающих и одиноких пенсионерах старше 70 лет. Льгота в виде компенсации расходов предполагает, что сначала вы заплатите по квитанции, а потом вам вернут деньги.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Государственные жилищные инспекции получили право контролировать те местные компании, которые проводят капитальный ремонт. Постановление об этом в сентябре подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Инспекторы обязаны проводить плановые проверки того, как подрядчики соблюдают сроки и действующие нормативы. И при необходимости привлекать специалистов для обследования ремонтируемых домов.