В столичном парке развлечений «Остров Мечты» пройдет историко-патриотический фестиваль

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

С 19 октября по 6 ноября на площади «Москва» в городском променаде столичного парка развлечений «Остров Мечты» открывается историко-патриотический фестиваль «Собери историю». Фестиваль позволит гостям погрузиться в Петровскую эпоху: во времена пышных балов, прогрессивных реформ и великих свершений.

На историко-патриотическом фестивале посетителей будут ждать познавательный мультимедийный контент и тематические декорации. Дополнительный эффект погружения в прошлое создадут участвующие в фестивале актеры в костюмах Петровских времен. Организатором фестиваля является Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Образование».

Мероприятие объединит три зоны. Центральную часть «Компас истории» представит мультисенсорный арт-объект, благодаря которому гости смогут погрузиться в прошлое. А тематические иммерсивные зоны «На рубеже границ» и «Внутри империи» будут демонстрировать посетителям театральные сюжеты с участием актеров в исторических костюмах. Спектакль в каждой из трех локаций воспроизведет сцены из жизни людей Петровской эпохи.

Во все выходные дни на историко-патриотическом фестивале будут проводиться бесплатные мастер-классы для посетителей. По субботам и воскресеньям гостей будут ждать на творческих занятиях «Письмо императора», где можно будет узнать основы каллиграфии и создать мотивационное письмо с сургучной печатью. Здесь же художник-силуэтист будет создавать открытки-портреты. Посетители смогут также проверить свою эрудицию в командной квиз-игре «Ох уж этот Петр» на знание исторических фактов.

Вход на историко-патриотический фестиваль свободный.