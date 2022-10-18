Со страной в тяжелые времена: актер Иван Охлобыстин проводит на передовой встречи с бойцами

Артист в домашней обстановке / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

17 октября кинорежиссер и актер Иван Охлобыстин вернулся из Донбасса, где начал съемки фильма о местных жителях. «Вечерней Москве» удалось поговорить с артистом.

— Иван Иванович, вы еще в 2016 году получили паспорт гражданина ДНР. С чем было связано это решение?

— С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнетом снарядов. Хотел показать, что в этот тяжелый момент я с ними и готов помогать всем, чем нужно. Будь то песни, гуманитарная помощь или получение паспорта гражданина — это в любом случае поддержка, которую люди должны почувствовать.

— Вы уже несколько раз были в Донецке. Чем там занимаетесь?

— Во-первых, встречаюсь с молодыми ребятами из вузов, колледжей, школ. Вместе с представителями власти проводим для них открытые уроки. Я в свою очередь рассказываю о работе актера тем, кто хочет встать на этот путь. Ребята очень рады, что к ним приглашают каких-то известных людей, они тянутся к нам, охотно слушают. В любом случае им важно узнавать что-то новое от профессионалов. А российские фильмы они очень любят, поэтому, слава богу, знают меня (смеется).

Во-вторых, проводим встречи с бойцами. Также выступаю перед ними, просто разговариваем. Они молодцы, всегда с улыбкой на лице отвечают, что все хорошо, победа будет за нами. Я в них и не сомневаюсь. В-третьих, передаем гуманитарную помощь жителям и бойцам. Совместно с моим фондом, простыми людьми, моими близкими и друзьями собираем большие грузы и передаем в центр распределения. Иногда, когда есть время, бывает, и сам разношу гуманитарную помощь по домам. Стараюсь делать все, что зависит от меня.

— Вы в числе немногих из российских звезд, которые приезжают на Донбасс и лично помогают людям. Почему бы всем не сплотиться вокруг общей проблемы?

— Наверное, каждый сам выбирает, что и как ему делать. Меня не оставляет в покое эта ситуация, эти люди и все то, что происходит с ними эти восемь лет. Я такой человек — всегда готов помочь тем, кто в этом нуждается.

Этому учит христианская религия, и я не могу от этого отступиться. Другой вопрос в том, что многие наши звезды хоть и не приезжают в ДНР И ЛНР, но помогают в сборе денег, гумпомощи и так далее. Это тоже поддержка, причем очень существенная.

Иван Охлобыстин с семьeй привез помощь бойцам / Фото: Скриншот / РИА новости

— В Европе и на Украине не признали территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. Как вы думаете, снова сыграла русофобия?

— В целом все, что происходит в мире по отношению к России, — это и есть русофобия. При этом началась она очень давно. Она больше проявляется в отношении иностранных политиков к нашей стране, чем в чувствах обычных граждан. То, что сейчас происходит, — это поистине уникальная ситуация: нашу страну считают изгоем и «запрещают» ей буквально все.

Такая политика будет держаться до тех пор, пока Россия не признает свои ошибки, — так считают на Западе. Но проблема в том, что нам нечего признавать. Мы спасаем людей, а не убиваем пачками, как это делало американское правительство всю свою историю. Этот мир пока однополярен. Хотелось бы, чтобы все не плясали под дудку человека преклонного возраста, но, видимо, это невозможно.

— Вы снимаете фильм, находясь на Донбассе. О чем он будет?

— Главные герои — это жители. Картина расскажет об их человеческих подвигах, их силе и мужестве. Это будет документальное кино, которое раскроет все, что не покажут другие. В детали сюжета посвятить не могу, но одно точно можно сказать — его стоит посмотреть всем тем, кто неравнодушен к этой теме.

Если углубляться в эти дебри, то можно найти множество драматичных историй, которые стоит показать и широкому зрителю. Другой вопрос, нужно ли это ему. Я думаю, что, пока это не коснулось каждого, мое кино посмотрят немногие. Но я делаю этот фильм в первую очередь для тех, с кем общался в Донецке, Мариуполе, во вторую очередь — для себя. А потом уже для всех остальных.

— Что вы думаете о тех, кто покинул страну после объявления о частичной мобилизации?

— Я уже не раз говорил, что никогда не уеду из России и хочу умереть именно здесь. Именно поэтому, я считаю, что тех, кто уехал, нужно просто лишать гражданства. Эти люди не способны быть со страной в тяжелое время. Представьте: если на нашу страну нападут, как в Великой Отечественной войне, они так же убегут, не останется и следа. Это слабые люди, которым здесь не место.

ДОСЬЕ

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в Тульской области, в доме отдыха «Поленово». Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Стал известен как актер, режиссер, сценарист, драматург, продюсер, писатель и журналист.

Фото: Из личного архива Ивана Охлобыстина

Детали к портрету Ивана Охлобыстина

Родители

На момент рождения сына отцу актера, главному врачу дома отдыха «Поленово» Ивану Охлобыстину, было 62 года, а его матери Альбине Беляевой — всего 19. Родители девушки отговаривали ее и от брака, и от родов, считая, что этот союз счастья не принесет. Но чувства были слишком сильны. Активно участвовала в воспитании будущего режиссера его бабушка. А на выбор профессии повлиял фильм «Обыкновенное чудо», который Иван увидел подростком.

Служил в армии

После школы Иван Охлобыстин освоил в ПТУ специальность «оператор ЭВМ». Затем поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии. После первого курса прервал учебу ради службы в армии, два года провел в ракетных войсках, позже восстановился в институте. Однокурсниками Ивана были такие знаменитости, как Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук, Рената Литвинова и Роман Качанов.

Был священником

В 1990-е Охлобыстин начал работать в церкви алтарником. В 2001 году в возрасте 34 лет принял священнический сан в Ташкенте. Однако в 2010 году временно сложил его с себя — по собственному ходатайству.

Многодетный отец

У Ивана Охлобыстина шестеро детей — Василий, Савва, Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна. Все они от киноактрисы Оксаны Арбузовой, которая, кстати, сейчас ездит помогать на Донбасс вместе с мужем.

Любовь к татуировкам

У режиссера множество татуировок. По словам самого Ивана Охлобыстина, все они были сделаны в молодом возрасте и без видимых на то причин. Они не имеют никакого смысла, но сам актер говорит, что не хочет сводить ни одну из них. Особенно он ценит изображение черепа с цветами — это тату символизирует его любовь к мотоциклам.