Криминальная история — лишь декорация для волшебной

Кадр из «Сказки для старых», где актер Евгений Ткачук исполнил роль Мули, которого узнает в конюхе один из братьев, а местную жительницу сыграла Ольга Воронина / Фото: Пресс-служба кинокомпании ВОЛЬГА

На больших экранах идет премьера — «Сказка для старых» Романа Михайлова и Федора Лаврова. Это философская притча, криминальное чтиво или история на ночь, разбирается «Вечерняя Москва».

Жили-были три брата: Старший (Кирилл Полухин), Средний (Федор Лавров) и Младший (Роман Михайлов). И отправил их Батя (Анатолий Тишин) счастья искать. Вернее, искать Мулю (Евгений Ткачук), который унес с собой в могилу воровской общак, да вдруг объявился в мире живых, притом сразу в трех городах — Новосибирске, Ростове и Санкт-Петербурге. Этого, почти бессмертного, персонажа и надо найти братьям, чтобы поговорить с ним о доверии и предательстве.

— Наше кино — это именно сказка, криминальные декорации — именно декорации, она светлая и добрая. Добрее и «Теремка», и тем более «Колобка», — заявляет автор сценария и сорежиссер Роман Михайлов. — История трех братьев, которых посылает отец невесть куда, вплетена в нашу культуру. Здесь она всплывает как основа лютого приключения со множеством символов, слоев, с переплетениями миров живых и мертвых.

Просмотр «Сказки для старых» напоминает состояние, когда со дна смотришь на лучи света, пробивающие толщу воды, или когда в пыльной комнате пускаешь солнечных зайчиков. Это брутальное кино пронизано нежностью.

Сказка, которую перед сном можно рассказывать давно возмужавшему мальчику, проходит среди лабиринтов коридоров жилых домов, на руинах полуподвальных помещений, среди лесных троп и просек. За каждым углом в ней поджидают: роковая красотка в алом платье, карлик на самокате, хозяин положения с почти кошачьей улыбкой, оставленная невеста, пестрая толпа народных гуляний в клубе ли, во дворе ли, живой или мертвый доппельгангер (злобный двойник).

— «Сказка для старых» может перерасти из фильма в настольную или ролевую игру, по ней легко могут быть написаны фанфики (любительские тексты. — «ВМ»), — уверен Роман Михайлов. — Играйте с этими персонажами, как хотите, направляйте их как игрушечных солдатиков, наделяйте сверхспособностями и альтернативной волей. Рассказывание волшебных историй — это достойное человека занятие. Им мы и занялись, начиная работу над этим независимым кино.

Кстати, лента — режиссерский кинодебют актера Федора Лаврова и писателя, математика Романа Михайлова — получила Гран-при XX Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Посмотреть «Сказку для старых» стоит тем, кто соскучился по чудесам в обыденной реальности и любит путешествовать по волнам историй.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Лавров, режиссер и актер:

— Для меня это фильм-исследование, фильм-путешествие за пределы привычного себя и привычной территории. Исследование, которое трудно поддается линейному анализу, нарочно наступает себе на пятки и, казалось бы, продолжает течение без цели и причины. Порой таковой бывает и моя жизнь, и не только моя…