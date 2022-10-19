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Я наконец–то выспалась: известная французская балерина Марион Барбо верит в неожиданные повороты судьбы

Мария Маслова

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Общество
Я наконец–то выспалась: известная французская балерина Марион Барбо верит в неожиданные повороты судьбы
Фото: Шагни вперед, 2021 год

В кинопрокат вышла танцевальная мелодрама Седрика Клапиша «Шагни вперед». Главную роль исполнила балерина, прима Парижской оперы Марион Барбо. «Вечерней Москве» удалось связаться с восходящей звездой французского кино.

— Марион, это ваш полнометражный дебют. Вы мечтали о кино, как стать танцовщицей?

— Не совсем. Хотя в детстве я обожала кино и артистов. Но стать самой актрисой казалось мне чем-то абсолютно недостижимым. До тех пор, пока режиссер Седрик Клапиш не предложил мне роль в своем фильме.

— Помните, как это было?

— Конечно. Мы периодически виделись с Седриком в Парижской опере, потому что он долгие годы был увлечен балетом. А летом 2019-го мы встретились в кафе, и сперва я решила, что Седрик хочет у меня как танцовщицы получить консультацию для своего проекта.

Я даже не догадывалась, что он может предложить мне роль, пока в конце разговора он не спросил, хочу ли я сыграть этот образ. Конечно же, я сказала «да»! Но потом были пандемия, локдаун. Мы общались по проекту «Скажи спасибо» с другими артистами Парижской оперы. И только после этого Седрик официально пригласил меня для участия в кастинге.

— Как проходили пробы?

— Я работала со сценой, которая не вошла в финальный вариант. Она была одной из первых с Элизой и Мехди (играет французский актер Мехди Баки. — «МВ»), танцором, в которого моя героиня влюблена. Сцена происходила во время чистки картошки на кухне, где Элиза спрашивала у парня, почему он так немногословен.

— Вы волновались, ведь это, по сути, ваша первая проба в большом кино?

— У меня были смешанные эмоции. С одной стороны, я знала, что актерская игра не является моей основной специальностью, это просто бонус для меня. Но с другой стороны, я понимала, насколько уникальная возможность мне предоставилась. Конечно, в назначенный день очень волновалась. И я невероятно благодарна режиссеру, который был там со мной и направлял меня.

Также мне пригодился мой танцевальный опыт, благодаря которому я привыкла предлагать альтернативы и приспосабливаться к тому, что ищет режиссер. Через три недели Седрик позвонил мне и сообщил, что меня утвердили. И я, страдающая бессонницей на протяжении 20 лет своей жизни, в ту ночь наконец выспалась! (улыбается).

— При работе над сценарием у вас как у балерины спрашивали совета?

— Да, мне прислали первую версию сценария, чтобы получить своеобразное «экспертное мнение». Режиссер хотел быть максимально достоверным в том, что касалось балета.

— Как работали над ролью?

— Сперва мне показалось, что Элиза невероятно на меня похожа. Конечно, потому что она танцовщица. Потом я заметила, насколько она от меня отличается. И тогда поняла, что могу рассматривать ее как персонаж, которого нужно создать. Вскоре я начала работать с тренером, которого подобрал для меня режиссер.

— Что было для вас в новинку в этом процессе?

— Изначально мы даже не касались сценария. Меня познакомили с техникой Мейснера, основанной на серии упражнений, которые учат активному слушанию и высвобождают спонтанность артиста. Я тут же нашла параллели с тем, как это происходит в танце. Так- же мы с ней делали эмоциональные разминки, чтобы понять, где возникают в теле гнев, грусть, радость. Потом мы обсуждали мою героиню, начиная с того, какой я ее себе представляю.

Мы составляли списки прилагательных, которыми можно описать Элизу, разделяя их на две колонки: в чем мы согласны друг с другом и в чем не согласны. Этот опыт помог мне отделить персонажа от самой себя. Затем мы прорабатывали сцену за сценой. Также я практиковалась на пробах в поддерживающей роли и читала реплики с другими актерами. И я занималась всем этим со своим тренером, с которой мы встречались как минимум раз в неделю на протяжении трех месяцев.

— Как опишите Элизу?

— Она обладает типичными качествами танцовщицы. Элиза — боец, очень сильная внутренне. И ее травма лодыжки научила ее приручать свои слабости, жить с ними. Вместо того чтобы рассматривать танцы через призму соперничества между танцорами, Седрик Клапиш решил рассказать историю о перестройке, перерождении персонажа. Это мне нравится больше всего. Как и то, что Элиза не унывает. Она не трагическая фигура. Она готова к открытиям и встречам с новыми людьми. И больше ориентирована на взаимодействие с другими, чем на погружение в себя. В этом, я считаю, она типичная главная героиня фильмов Клапиша.

— Опыт в кино отличался от танцевальной карьеры?

— Абсолютно! И недаром съемка именно танцевальных сцен была наиболее волнующей и напряженной для меня в «Шагни вперед» С другой стороны, я оказалась в идеальном положении. Как только мы начинали снимать, я могла позволить себе быть полностью ведомой. Я растворялась в абсолютно безмятежной энергии Седрика.

— Как вы отреагировали, когда впервые увидели себя на экране тут?

— Должна признаться, это было непросто (улыбается)! Особенно на крупных планах. Но довольно быстро я начала испытывать гордость от того, что являюсь частью этого фильма. Я сразу увлеклась историями тех персонажей, которые ее окружают, которые воплощают эту историю в жизнь.

— После этого опыта вы бы хотели продолжить актерскую карьеру или танцы у вас в приоритете?

— Я бы хотела сниматься еще! Потому что никогда прежде не была так счастлива, отправляясь по утрам на работу. В то же время я поняла, какую силу дает умение танцевать. Мне бы не хотелось выбирать между этими двумя видами искусства. Я хочу и танцевать, и сниматься.

ДОСЬЕ

Марион Барбо — французская танцовщица и актриса. Родилась в 1991 году. С 2002 по 2008 год обучалась в школе танцев Парижской оперы. В 2008-м ее приняли в балетную труппу Парижской оперы. В 2018 году из кордебалета перешла в исполнители главных ролей. Одним из первых стал образ Мари в диптихе Чернякова «Иоланта/Щелкунчик».

Сюжет премьеры

Прима балета Элиза купается в любви публики и критиков, пока предательство и травма не прерывают ее блестящую карьеру. Но девушка не останавливается, а лишь меняет вектор — переключается на современные танцы.

Детали к портрету Марион Барбо

Из простой семьи

Марион Барбо родилась в городке Ножан-сюр-Марн недалеко от Парижа. Ее отец — стоматолог, а мать — домохозяйка. У Марион также есть и старшая сестра, вместе с которой девочка занималась танцами с шести лет.

Выбери день

«Должна быть в женщине какая-то загадка», — может, поэтому Марион скрывает дату своего рождения. Впрочем, год ее появления на свет известен — 1991-й. Сейчас ей 31 год.

Личная жизнь

Марион состоит в гражданском браке со своим коллегой — танцовщиком Парижской оперы Симоном Ле Борном. Он младше ее на пять лет, но это никак паре не мешает.

Обучение

На будущее балерины повлияли слова членов жюри одного из конкурсов: «Не устроить девочку в Парижскую оперу было бы преступлением». В 2001-м Марион начинает обучение в Парижской консерватории музыки и танца. А уже спустя год переводится в школу танцев Парижской оперы.

Эксперимент

В 2019-м Барбо и Ле Борн основали проект Alt.Take. Это площадка, которая открыта для экспериментов и нацелена на нестандартную хореографию. Кстати, название связано с виниловыми пластинками, а любовь к хорошей музыке у Марион от отца, познакомившего девочку с направлением рок.

Русский режиссер

Первой главной ролью Марион Барбо в Парижской опере была Мари в постановке Дмитрия Чернякова сразу по двум произведениям Петра Ильича Чайковского — опере «Иоланта» и балету «Щелкунчик». До этого Марион танцевала в кордебалете. С ней работали сразу три хореографа: Эдуар Лок, Артур Пита и Сиди Ларби Шеркауи. Над драматическими моментами она работала с Черняковым.

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