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Верховая езда и психологическое здоровье: в проекте «Московское долголетие» проходят занятия по иппотерапии

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Верховая езда и психологическое здоровье: в проекте «Московское долголетие» проходят занятия по иппотерапии
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В рамках проекта «Московское долголетие» горожане старшего возраста имеют уникальную возможность заниматься саморазвитием, образованием, творчеством, спортом, расширять кругозор и находить друзей. Всего в проекте доступны занятия по более чем 30-ти направлениям активностей: цифровая, финансовая и правовая грамотность, иностранные языки, спорт, творчество, лекции по истории, искусствоведенью, театральные кружки и многое другое. Кроме того, в «Московском долголетии» после пандемии постоянно появляются и возобновляются оригинальные занятия, например, уроки иппотерапии, где участники могут научиться верховой езде и провести время с лошадьми.

В конном клубе «Volte» в поселение Рязановское Троицкого и Новомосковского округа доступны занятия по конному спорту для участников проекта. Проводит их мастер спорта, тренер высшей категории Алла Субботина. Посещать клуб могут все желающие вне зависимости от возраста. А если есть противопоказания к верховой езде, можно научиться ухаживать за лошадьми, и приятно провести время с этими благородными животными.

Верховая езда и психологическое здоровье: в проекте «Московское долголетие» проходят занятия по иппотерапии Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— На занятиях москвичи старшего поколения учатся не только общаться с лошадью, но и правильно ухаживать за ней, надевать амуницию, чистить и просто приятно проводить время. Если нет медицинских противопоказаний и запрета врача, то спустя два месяца тренировок уже можно начинать обучаться верховой езде. Но даже если кто-то не хочет или не может в силу каких-то причин сесть на лошадь, это не повод отказываться от посещения клуба, так как в любом случае общение с животными имеет положительный эффект на психологическое и физическое состояние, — говорит Анна Субботина.

Занятия проходят под постоянным присмотром преподавателя, который перед каждым уроком проводит инструктаж по технике безопасности и обращению с животными.

Сами участники отмечают, что получают от общения с лошадьми положительные эмоции, заряд энергии. У многих представителей старшего поколения, участников конного клуба, исполнилась давняя мечта — теперь они ездят верхом.

75-летний Владимир Ожимов посещает занятия уже два месяца и недавно впервые в своей жизни сел на лошадь.

— При общении с животным человек получает непередаваемые эмоции, раскрывающие душу. Я впервые сел на лошадь здесь, в проекте «Московское долголетие», в 75 лет, и для меня это один из незабываемых моментов! — говорит участник.

Верховая езда и психологическое здоровье: в проекте «Московское долголетие» проходят занятия по иппотерапии Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также на занятиях проекта «Московское долголетие» можно познакомиться с историей конного спорта, породами и видами лошадей и способами езды.

Участница проекта Наталья Конищева рассказала, что замечает после занятий улучшение психологического состояния — повышается настроение и проходит тревога. Кроме того, по словам женщины, она давно интересуется лошадьми — изучала породы, истории известных наездников, образ этого животного в искусстве, а сейчас у Натальи появилась уникальная возможность не только читать о них, но вживую прикоснуться к скакунам.

Подробнее о работе конного клуба «Volte» в рамках проекта «Московское долголетие» можно узнать здесь.

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

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