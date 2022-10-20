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Ваш лифт — это наша работа

Татьяна Виноградова

Сюжет: 

Династии московской промышленности
Общество
Ваш лифт — это наша работа
Семья Бондаревых (слева направо): Ольга, Максим и Светлана. Они искренне гордятся своей профессией лифтостроителей и своим заводом — ЩЛЗ / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На Щербинском лифтостроительном заводе насчитывается свыше 30 династий, одна из них — семья Бондаревых. Сначала работать на завод пришло младшее поколение династии, позже подтянулось и старшее.

О Щербинском лифтостроительном заводе студент Московского государственного индустриального университета Максим Бондарев узнал от друзей. Его однокурсник проходил практику на предприятии — много рассказывал о перспективной и стабильной работе, дружном коллективе, интересном досуге.

Неудивительно, что как только Максим женился и переехал с семьей в Щербинку, сразу начал мониторить вакансии именно на ЩЛЗ. Уж очень заманчивой казалась перспектива работать рядом с домом! Но в тот момент подходящей вакансии для него не нашлось. Зато удача улыбнулась жене Светлане — на заводе ей предложили место в отделе кадров.

— Спустя некоторое время я ушла в декрет, а когда вернулась, получила уже более высокую должность, — вспоминает Светлана Бондарева, — стала экономистом производственно-диспетчерского отдела.

А Максим, отслужив в армии, устроился сварщиком в воинскую часть. Но как только на Щербинском лифтостроительном заводе появилась вакансия в сварочно-заготовительном цехе, даже думать не стал: пришел на предприятие! Сегодня в его цехе сваривают все, что есть в кабине лифта, — двери, стены, потолок.

— Вообще, мне повезло, — уверен Максим. — Здорово, когда на работе занимаешься делом, которое по душе. Возможно, кабину лифта, в котором вы ездите дома или на работе, сварил я!

Максим так увлечен сваркой, что готов заниматься ей каждую свободную минуту, даже в выходные.

— В воинской части я работал в кузовном цехе — автомобили тянул и правил, — рассказывает Бондарев. — С тех пор все машины в нашей семье ремонтирую только я. Друзья и знакомые тоже просят: «Максим, ты ж сварщик, помоги». С чем только не обращаются. Однажды друг звонит и спрашивает: «Максим, а ты лавочку можешь сварить?». А что не сварить-то?! Так что я не только выправить машину могу или глушитель приварить, но и что угодно. Когда сын помладше был, варил ему из болтов и гаек модели машинок и мотоциклов.

Сейчас сын подрос и вовсю помогает отцу в сварке. Кто знает, может, скоро работать на завод придет юное поколение Бондаревых, как в свое время пришло и старшее?

Однажды Максим, увидев, что мама заскучала дома, предложил ей присоединиться к нему и Светлане — устроиться на ЩЛЗ. Ольга Анатольевна Бондарева подумала-подумала да и приняла предложение сына. Сейчас она уже три года работает распределителем работ участка порошковой окраски.

— О своем решения я ни разу не пожалела, — улыбается она. — Для меня очень важен коллектив, а здесь он дружный, поэтому каждый рабочий день становится для меня праздником!

— В прошлом году столичные лифтостроительные предприятия выпустили около 15 тысяч подъемников — это почти половина от всех произведенных лифтов в стране. Из них примерно 9 тысяч произвели на заводе в Щербинке, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. — На данный момент производственная мощность завода достигает 12 тысяч единиц продукции в год.

Ваш лифт — это наша работа Новые лифты предназначены для домов высотой до 140 метров / Фото: Пресс-служба АО «ЩЛЗ»

Умное движение

Щербинский лифтостроительный завод запустил серийное производство лифтов нового поколения — со скоростью до 2,5 м/c, которые устанавливаются в высотных зданиях (до 40 этажей включительно).

Предприятие уже принимает заказы на типовые, а также эксклюзивные модели по индивидуальным проектам. Новые лифты предназначены для домов высотой до 140 метров. Их грузоподъемность достигает 1600 кг. В настоящее время специалисты ЩЛЗ работают над первыми заказами. В рамках развития линейки высокоскоростных лифтов Щербинский лифтостроительный завод обновил дизайн всей продукции, а также внедрил передовые SMART-технологии. Все лифты могут быть оснащены тремя современными системами: SmartAirClean, которая обеспечивает дезинфекцию кабины грузоподъемника от бактерий и вирусов с помощью ультрафиолетовых светодиодов; система SmartAirKey, позволяющая управлять лифтом со смартфона; система SmartMirror для показа справочной и рекламной информации на встроенном в зеркало кабины дисплее.

Сегодня лифты производства ЩЛЗ устанавливаются во всех регионах России и каждый 4-й лифт в стране — производства Щербинского лифтостроительного завода.

СПРАВКА

Щербинский лифтостроительный завод — флагман российского лифтостроения, работающий с 1943 года. Сегодня он выпускает продукцию для многоквартирных жилых домов, административных зданий и социальных учреждений, а также активно работает над проектами НИОКР. ЩЛЗ — производственный комплекс, включающий в себя производственные цеха, конструкторское бюро, склад запасных частей и компонентов, логистический центр 24/7 и более 1300 сотрудников.

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