Повара и кондитеры: как учат «пищевиков» в московских колледжах

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Выпускники московских колледжей, получившие профессию повара, рассказали о своих профессиональных успехах.

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают кулинары всего мира. Кроме непосредственно самих поваров отметить свой профессиональный праздник намерены также преподаватели и студенты столичных колледжей профиля общественного питания. В 14 столичных колледжах можно получить профессии и специальности, связанные с поварским, кондитерским и пекарским делом. Сегодня в Москве по этой специальности учатся более восьми тысяч студентов колледжей.

— Студенты, которые проходят обучение в колледжах Москвы, не только изучают теорию, но и приобретают реальные практические навыки в своей области. Они учатся в современных условиях, получают знания, которые применяют на практике не только в оборудованных классах, но и на пищевых производствах. Колледжи уделяют большое внимание практическим занятиям. Благодаря этому выпускники показывают высокий уровень своей подготовки и кулинарного мастерства, работая в лучших заведениях общественного питания нашего города, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

Главное — практика. С первых дней обучения студенты учатся работать с профессиональным кулинарным оборудованием промышленного масштаба, которое установлено в московских колледжах. Просторные учебные лаборатории в точности повторяют будущее рабочее место выпускника, при этом сохраняя максимум комфортных условий. Это помогает студентам миновать стадию адаптации к рабочему месту в будущем и сразу начать трудовую деятельность. Впрочем, свои знания и навыки совершенствуют не только студенты: преподаватели колледжей регулярно посещают мастер-классы, курсы и семинары повышения квалификации.

Выпускник Колледжа сферы услуг № 32 Александр Овчинников — су-шеф в ресторане при Penta Hotel Moscow Arbat, в котором он проходил практику еще во время учебы, а после выпуска устроился на работу. В 2017 году Александр принял участие в чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Поварское дело» и завоевал серебряную медаль. Сейчас он активно сотрудничает с колледжем, проводит интересные мастер-классы для студентов и берет их на практику к себе в ресторан.

— Я выбрал именно эту профессию, потому что она сложная, но интересная. Кулинарная сфера всегда мотивирует тебя изучать что-то новое и учит нести ответственность за свою работу. Благодаря Колледжу сферы услуг № 32, я получил необходимые знания и навыки, которые помогли мне не только трудоустроиться в один из лучших ресторанов Москвы, но и получить высокую должность, стать хорошим руководителем, — рассказал Александр.

Даниэль Казаков, выпускник Колледжа сферы услуг № 10, с детства мечтал о профессии повара. Он рассказывает, как педагоги колледжа давали много советов, поддерживали, и обучение с каждым днем становилось все интересней. А мастер-классы и практика дарили незаменимый опыт и море эмоций.

— В колледже я поставил перед собой цель — стать шеф-поваром. Когда началась практика, я попал в заготовочный цех, где узнал процесс обработки продуктов и приготовления полуфабрикатов. Получив необходимые знания, я понял, что пора двигаться вперед. Я прошел практику в ресторане: выучил все меню, знал, как работать на холодной и на горячей кухне, изучил обязанности Су-шефа. После выпуска из колледжа, меня позвали в ресторан на должность повара, через два месяца я стал бригадиром, а через четыре месяца получил должность су-шефа. Я был рад, что появилась такая возможность стать на шаг ближе к своей мечте. Колледж дал мне навыки и знания в области своей профессии, — рассказал Даниэль.

Будущим поварам су-шеф советует не бояться пробовать новое и открывать перед собой профессиональные горизонты.

— Поставьте перед собой цель — чего вы хотите достичь, что получить от профессии. Так вам будет легче двигаться вперед, думая о достижении мечты. Не стесняйтесь задавать вопросы своим кураторам и мастерам. Они помогут в ваших начинаниях и поддержат в освоении профессии. Посвящайте себя интересным и веселым увлечениям, осваивайте новые горизонты, стремитесь к большему.