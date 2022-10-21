Московские психологи рассказали о пользе арт-терапии

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Темп жизни современного человека настолько стремителен, что иной раз может возникнуть чувство растерянности. В такие моменты важно ориентироваться на свои внутренние ресурсы, которые помогают находить оптимальный способ решения задач, преодолевать жизненные перипетии. О том, как обнаружить эти ресурсы с помощью развития своего творческого потенциала, рассказали специалист Московской службы психологической помощи Вероника Черноморец и психолог семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь.

В каждом из нас есть творческое начало, но у некоторых оно заблокировано — из-за особенностей воспитания, стереотипов, всевозможных табу и по другим причинам. Исследовать собственный креативный потенциал можно разными способами, один из самых продуктивных — арт-терапия.

— Творческий человек, в широком смысле этого слова, не скажет: «Я попал в безвыходную ситуацию», скорее вы услышите от него: «Да, пока не знаю, что с этим делать, но обязательно найду выход!». У таких людей формируется особое отношение к жизни: при всех ее проблемах и сложностях развивается умение видеть многообразие способов и средств достижения цели, появляется больше выборов, стратегий. А главное, формируется уверенность и устойчивость — человек находит опору в себе. Он понимает, что справится с любой ситуацией, больше проявляет себя, раскрывает в себе новые возможности и утверждает собственный способ бытия в мире, — рассказала Вероника Черноморец.

Занятие творчеством позволяет выражать истинные, глубоко спрятанные чувства, придать переживаниям символический образ, который выявляет скрытые душевные мотивы или побуждения безболезненно и безопасно.

Начиная лепить или рисовать, мы снова попадаем в детство — туда, где много спонтанности, нет давления социума, где каждый имеет право чего-то не знать, не уметь, не хотеть. Там мы играем. А игра, как известно, единственный вид деятельности, цель которой — не результат, а сам процесс. В игре достигается максимальная включенность в момент, в ощущение «здесь и сейчас».

— Такие методы особенно подходят для детей и подростков, которым сложно выражать словами переживания. Во время занятий они могут проявить чувства через язык символов. Их интерпретация специалистом дает возможность справляться с проблемой, находить пути выхода из эмоционального кризиса, — добавила психолог семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь.

В художественных студиях столичных семейных центров еженедельно проходят групповые мастер-классы, на которых специалисты используют различные приёмы и техники арт-терапии. Например, рисование пальчиковыми красками улучшает координацию движений, развивает мелкую моторику, чувство цвета, стимулирует зрение и обоняние. Занятия с трафаретами или создание аппликаций особенно полезны для детей с особенностями развития, они развивают воображение, пространственное мышление.

Кроме того, арт-терапия — будь то рисование, музыка, лепка, составление коллажей или сочинение сказок — помогает не только выражать эмоции и справляться со стрессом, но улучшает память и работоспособность.

— Каждый человек может стать творцом своей жизни — в этом заключен глубинный смысл арт-терапии, позволяющий нам обрести собственную внутреннюю устойчивость. Такой эффект мы способны получить благодаря расширению творческого начала, пониманию себя, своих ценностей и целей, умению находить и использовать свои ресурсы, — отметила Вероника Черноморец.

Помочь найти внутренние опоры, справиться с тревогой и стрессом могут специалисты Московской службы психологической помощи. Здесь можно бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 31 октября состоится вебинар «Краски жизни», участники которого вместе с психологом поговорят о способах преодоления жизненных трудностей, а также о том, как и где можно отыскать ресурс, который поможет справиться с проблемами. Специалист объяснит, как с помощью цвета и рисунка можно регулировать свое психоэмоциональное состояние.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центров можно узнать на портале «Мой семейный центр». Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.