Цирк подкупает своей искренностью

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

20 октября исполнилось 144 года с момента принятия первых зрителей в Московском цирке на Цветном бульваре, ныне названном в честь советского клоуна Юрия Никулина. Внук артиста, пресс-секретарь учреждения Юрий Никулин рассказал, чем цирк теперь удивляет зрителей.

— Юрий Максимович, скажите, пожалуйста, как за последние годы изменилась работа цирка?

— Мы применяем более современные материалы для инвентаря. Например, не так давно акробаты для номеров в жанре «Русская палка» использовали бамбуковые брусья, так они могли прыгать всего на пару метров вверх. В последние годы мы изготавливаем трубы из сплавов разных металлов. С ними артисты прыгают на пять–шесть метров вверх. Совершенствуем и страховочные механизмы, они теперь позволяют выполнять все более сложные трюки. Раньше артисты могли позволить себе лишь двойное сальто — выше их просто нельзя было подбросить. Теперь же они делают и тройное, и четверное.

— Артисты цирка постоянно изучают что-то новое для улучшения своих номеров?

— Сейчас уже никого не удивишь жонглированием или воздушным полетом, поэтому артисты в цирке все чаще смешивают жанры. Артист может одновременно жонглировать и выполнять элементы дрессуры, и демонстрировать иллюзии. Появилась такая тенденция: в цирк теперь приходит больше молодежи, хотя раньше его посещение было скорее семейным видом досуга.

Это значит, мы не стоим на месте и умеем не только удивить постоянного зрителя, но и привлечь нового.

— Чем атмосфера цирка отличается от той, что царит в театре, например?

— В театре серьезная конкуренция и многие стараются «подсидеть» коллег, чтобы получить главную роль. У нас же нет ведущего артиста, каждый уникален и не имеет конкурентов. А в отличие от киноактеров цирковые артисты показывают зрителю то, на что большинство людей не способны. Все это без каскадеров и фонограмм. Люди верят этой искренности. А попытку обмана зритель сразу заметит, ведь у нас нет монтажа, как в кино.

— Получается, секрет в искренности?

— Да. Цирк — это такое место, где человек на несколько часов забывает о происходящем вокруг и возвращается в детство.