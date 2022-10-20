Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Цирк подкупает своей искренностью

Денис Власенко
Общество
Цирк подкупает своей искренностью
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

20 октября исполнилось 144 года с момента принятия первых зрителей в Московском цирке на Цветном бульваре, ныне названном в честь советского клоуна Юрия Никулина. Внук артиста, пресс-секретарь учреждения Юрий Никулин рассказал, чем цирк теперь удивляет зрителей.

— Юрий Максимович, скажите, пожалуйста, как за последние годы изменилась работа цирка?

— Мы применяем более современные материалы для инвентаря. Например, не так давно акробаты для номеров в жанре «Русская палка» использовали бамбуковые брусья, так они могли прыгать всего на пару метров вверх. В последние годы мы изготавливаем трубы из сплавов разных металлов. С ними артисты прыгают на пять–шесть метров вверх. Совершенствуем и страховочные механизмы, они теперь позволяют выполнять все более сложные трюки. Раньше артисты могли позволить себе лишь двойное сальто — выше их просто нельзя было подбросить. Теперь же они делают и тройное, и четверное.

— Артисты цирка постоянно изучают что-то новое для улучшения своих номеров?

— Сейчас уже никого не удивишь жонглированием или воздушным полетом, поэтому артисты в цирке все чаще смешивают жанры. Артист может одновременно жонглировать и выполнять элементы дрессуры, и демонстрировать иллюзии. Появилась такая тенденция: в цирк теперь приходит больше молодежи, хотя раньше его посещение было скорее семейным видом досуга.

Это значит, мы не стоим на месте и умеем не только удивить постоянного зрителя, но и привлечь нового.

— Чем атмосфера цирка отличается от той, что царит в театре, например?

— В театре серьезная конкуренция и многие стараются «подсидеть» коллег, чтобы получить главную роль. У нас же нет ведущего артиста, каждый уникален и не имеет конкурентов. А в отличие от киноактеров цирковые артисты показывают зрителю то, на что большинство людей не способны. Все это без каскадеров и фонограмм. Люди верят этой искренности. А попытку обмана зритель сразу заметит, ведь у нас нет монтажа, как в кино.

— Получается, секрет в искренности?

— Да. Цирк — это такое место, где человек на несколько часов забывает о происходящем вокруг и возвращается в детство.

Юрий Никулин Культура Цирк История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте