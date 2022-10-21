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Антон Кульбачевский: Москва является пионером во многих экологических начинаниях

Альфия Камилова
Общество
Антон Кульбачевский: Москва является пионером во многих экологических начинаниях
Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москва

В столице завершилась работа двухдневной экспертной дискуссионной площадки «Климатические диалоги», в котором приняли участие эксперты из 20 стран и 30 регионов России. Почему сегодня так важно готовиться к изменению климата и адаптировать к ним городскую инфраструктуру, рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

— Антон Олегович, расскажите, пожалуйста, как глобальное изменение климата повлияет на развитие городов, в том числе Москвы? Как проходит адаптация столицы к климатическим рискам?

— Климатические изменения в первую очередь касаются крупных городских агломераций. Сейчас человечество развивается именно по этому пути, и основное количество населения проживает в городах. Ущерб от климатических рисков, как показывает опыт, ожидается в крупных мегаполисах. Москва не исключение. Поэтому вместе с изменением климата меняются и параметры строительства, экономики, энергетики, транспорта.

Сегодня мы сталкиваемся с волнами жары, холода, ливнями, порывами ветра свыше 25 метров в секунду, которые наносят серьезный ущерб городу. В Москве реализуются меры по адаптации к участившимся аномальным погодным явлениям. Например, сети перекладываются в землю, что снижает риски обрывов при ураганах и обледенениях, обновляется зеленый фонд, реализуется комплекс мероприятий по защите населения от аномальной жары. По некоторым проектам Москва является пионером.

Работа проводится комплексно. За 10 лет в рамках госпрограмм Москвы удалось значительно повысить адаптационный потенциал инфраструктуры города и городского хозяйства, экономики в целом. Мы стремимся к снижению углеродоемкости и повышению эффективности удельных показателей энергопотребления и ресурсной эффективности. Но избегаем навязанных извне в рамках пресловутой «гонки за нулем» рецептов структурно-технологической перестройки энергетики и экономики в целом.

— Чем опасны климатические изменения? Чем они грозят крупным городам, таким как Москва?

— Нам важно защитить людей, усовершенствовав инфраструктуру, чтобы она была готова к таким сценариям. Если мегаполис не будет защищен, то любой аналогичный сценарий может привести к огромным убыткам для экономики и нанести вред здоровью, психике, вообще состоянию жителей. Вот простой пример: деревья в городе, что во время сильного ветра падают на автомобили, разрушают витрины магазинов и кафе, травмируют людей. И что нужно делать в связи с этим городским властям? Надо улучшать качество зеленых насаждений, чтобы они были более устойчивые. У нас работа в этом направлении ведется. Москва — лидер среди мировых мегаполисов по количеству зеленых насаждений.

Насколько рентабельны вложения в проекты по адаптации к климатическим изменениям?

— Инвестиции в адаптацию инфраструктуры города к климатическим изменениям имеют высокую рентабельность. Это подтверждают результаты научных исследований. Экспертно подсчитано, что единица вложений в меры по адаптации в среднем дает снижение ущерба на четыре единицы. Такой результат связан с комплексным эффектом от вложений. Нередко его еще называют «тройной дивиденд» адаптации. При этом самый весомый эффект приносят инвестиции в развитие систем раннего оповещения об опасных природных явлениях и бедствиях, в обеспечение устойчивости к погодно-климатическим воздействиям новых инфраструктурных объектов, а также в меры по защите зеленого фонда.

— Что такое «зеленые технологии», как они используются в Москве? Почему важно снизить выбросы парниковых газов в мегаполисе?

— Все аспекты нашей жизни пронизаны «зелеными технологиями». Это экологичные дома, построенные из качественных строительных материалов, с обустроенными территориями, имеющими зеленые насаждения, современные офисы с эффективным энергосбережением, транспортная система, сегодня в Москве курсируют уже более 1000 электробусов. И все это необходимо развивать, чтобы улучшить экологию. Мы работаем над тем, чтобы было меньше вредных выбросов в атмосферу. Мы не отделяем Москву от всего мира: наш город — часть планетарного устройства.

Антон Кульбачевский: Москва является пионером во многих экологических начинаниях Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москва

— Сейчас много говорят о необходимости перехода к модели «зеленой» экономики. Какая ситуация в Москве?

— Многие решения, которые сегодня внедрены в Москве, уже являются частью «зеленой» экономики. Например, в городе были выпущены «зеленые» облигации. За их счет была проведена закупка современных экологически чистых электробусов. Эффектом стало ежегодное сокращение совокупных выбросов от общественного транспорта более чем 800 тонн и снижение нагрузки на климат на 20 тысяч тонн в год.

Другой пример — модернизация городского хозяйства. Так, в секторе теплоэнергетики внедряются парогазовые технологии, устанавливается автоматизированное управление технологическими процессами. Комплекс решений в этом секторе, который является наиболее энергоемким, за последние 7–8 лет позволил снизить выбросы парниковых газов на 23 процента.

И такие примеры можно привести по другим направлениям, включая обновление жилищного фонда в рамках программы реновации.

— В рамках «Климатических диалогов», которые прошли в Москве 18–19 октября на площадке МИА «Россия сегодня», состоялась презентация проекта «Климатическая платформа». В чем уникальность этой площадки?

— Климатическая платформа — это экспертный информационный ресурс по вопросам климата. Одной из его возможностей является участие неограниченного круга экспертов в обсуждении климатической повестки. Обмен опытом чрезвычайно важен, как и поддержание экспертного разговора по климатической тематике. Опыт регионов и городов — основа взаимодействия.

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