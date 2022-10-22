Прусский шик и крымская сарма: в какой гастрономический тур отправиться на выходных

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Накануне длинных выходных — с 4 по 6 ноября — в столице вырос интерес к гастрономическим турам по России — спрос взлетел на 35 процентов, уточняют туроператоры. «Вечерняя Москва» вместе с владелицей одной из туристических компаний Еленой Томаевой разбиралась, куда можно слетать на каникулы.

За последние десять лет гастротуризм в нашей стране сформировался как очень важное и популярное направление. Сейчас создается большое количество правительственных программ, направленных на то, чтобы это понятие было четко закреплено в законодательстве и получало соответствующую поддержку — ведь, согласно мировым исследованиям, этот вид туризма приносит государству на несколько десятков процентов больше доходов, чем остальные виды отпуска, и помогает популяризовать многие направления внутри страны.

Сейчас отдыхающие, как правило, выбирают винные туры (экскурсии по винодельням, дегустации напитка в знаковых местах) и отправляются, например, в Грузию, Крым или Владикавказ. Есть вариант ознакомиться с традиционной кухней тех или иных народов — в такой тур входят посещение музеев, связанных с гастрономией, экскурсии по знаменитым заведениям, где готовят эти блюда, и даже мастер-классы (Узбекистан, Армения). Есть и необычные форматы — например, тур по самым большим фуд-кортам (такое предлагают в Казахстане). В среднем такой тур длится 3–4 дня и стоит приблизительно на 5–10% дороже, чем обычное путешествие.

Балтика: прусский шик

Калининградская область всегда рада напоить путешественников отменным свежесваренным пивом прямо из бочек, накормить фермерскими сырами, свежайшими морепродуктами и знаменитым марципаном… При желании можно отправиться на обед в средневековый замок, где вы под аккомпанемент красного вина и местного шоколада отведаете кенигсбергские клопсы и другие прусские деликатесы: тартар из оленины или рубанину из скумбрии.

Цена: от 35 000 рублей.

Фото: Pixabay

Кавказ: какой хинкал!

Винно-гастрономический тур по трем республикам Кавказа (Дагестан, Северная Осетия, Чечня) для тех, кто любит супернасыщенные туры. Вас ждут винодельни, кавказские сыры, горы и Каспийское море. И кавказская кухня с дегустацией культовых коньяков, чуду и хинкала, пива и араки. А также свежая горная форель на углях!

Цена: от 30 000 рублей.

Карелия: рыбный рай

Карелия — это шикарная природа, остров Валаам, Ладожское озеро и рай для любителей рыбы. Вас ждет свежая форель из Ладоги, финский суп на сливках, дегустация карельских сыров, калиток и настоек. И все это на фоне великолепных пейзажей. Обязательно попробуйте местные наливки из лесных ягод и прихватите с собой бутылочку «Карельского бальзама».

Цена: от 35 000 рублей.

Краснодар: по бокальчику

Краснодарский край — это, конечно же, вина (помните: алкоголь вредит вашему здоровью). Дегустации уникальных сортов крепленых напитков, бренди вам обеспечены. Плюс местные сыры, улиточная ферма и многое другое.

Цена: от 27 000 рублей.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Байкал: слепим буузы

В туре на Байкал вы обязательно посетите Кругобайкальскую железную дорогу. Это же и редкая возможность попробовать микс из блюд бурятской, китайской, азиатской и сибирской кухни. Бурятские буузы и лагман, и свежая рыбка холодного и горячего копчения, которую вы найдете на местном рынке.

Цена: от 27 000 рублей.

Ингушетия: стать сомелье

В Ингушетии вас ждут необычайные горные пейзажи, архитектурное наследие. Плюс мастеркласс по кавказским танцам и дегустация вин. Вас научат выявлять аромат и вкус напитка по сортам винограда и готовить национальное блюдо Ингушетии — чепалгаш (вайнахские лепешки).

Цена: от 25 850 рублей.

Татарстан: особые блины

Кухня народов Татарстана не ограничивается чак-чаком и эчпочмаком. Вы попробуете подкоголи (особые марийские пельмени) и команмелна (многослойные блины). Также отправитесь на местную пивоварню.

Цена: от 25 000 рублей.

Осетия: не только пироги

Осетинская кухня славится своей выпечкой. Кроме знаменитых пирогов, вы попробуете фыдчин и осетинский чурек. Плюс курино-сметанный суп лывжа, соус цахтон (из мацони с пряностями и орехами). Запьете все это чудо свежесваренным осетинским пивом.

Цена: от 30 000 рублей.

Фото: Вечерняя Москва

Калмыкия: ближе к кочевникам

В Калмыкии вы увидите Розовое озеро, изучите быт кочевников, прокатитесь на верблюдах. Но это далеко не все. Вас ждет колоритная дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни — молочная водка, наваристый суп махан шельтяган, местные пельмени — берг и пончики борцоки. И все это на чабанской стоянке ойратов из Монголии.

Цена: от 35 000 рублей.

Крым: и осенью прекрасен

В осенние дни у Крыма есть своя особая притягательность. Неспешный отдых под аккомпанемент крымских вин среди виноградников, обед из блюд национальной крымско-татарской кухни помогут перезагрузиться за три дня. Вас ждут юфакъ-аш (пельмешки в бульоне), сарма (голубцы в виноградных листьях — на фото вверху); янтык (печеный вариант чебурека) и шашлык.

Цена: от 25 000 рублей.

Енисей: сибирские деликатесы

Самый верный способ узнать Сибирь — попробовать блюда, добытые и выращенные на енисейской земле, приготовленные по старинным рецептам. Сибиряки умеют угощать. Например, в Красноярске вы попробуете пельмени из мяса косули, осетровую уху, якутский муксун и паштет из печени оленя, драники из черемши (на фото внизу). На закуску посетите уникальную Красноярскую ГЭС.

Цена: от 35 000 рублей.

Лови кешбэк

Путешественникам стоит помнить, что в России продолжает действовать программа кешбэка: прекрасная возможность получить возврат денег на карту в размере 20 процентов от стоимости тура (до 20 000 рублей за одну оплату). Вы можете запросить у туроператоров именно такие программы — вариантов очень много.