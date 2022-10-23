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Приметы и советы

Пусть всегда цветут джунгли: какие комнатные растения в моде в этом сезоне

Ольга Никитская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Пусть всегда цветут джунгли: какие комнатные растения в моде в этом сезоне
Фото: АГН «Москва»

Дачный сезон завершается буквально через пару недель, и самое время обновить ряды комнатных растений, которые будут вас радовать предстоящей зимой. «Вечерняя Москва» вместе с биологом Михаилом Красновым составила рейтинг самых модных цветов.

— Цветы, что стоят на наших подоконниках и в комнатах, как правило, живут в квартирах не год и не два. Есть растения-старожилы — такие, например, как пальмы или фикусы, «денежное дерево» или плющи. Но есть группа растений, которую мы меняем или добавляем к коллекции. Это хиты сезонов, «бум» на которые определяет, как мне кажется, сама жизнь. Среди них тоже есть как временщики — выращенные на гидропонике экзоты, быстро отцветающие каланхоэ или очень красивые, но не самые простые для выращивания гиацинты, так и достаточно капризные, но иногда влюбляющиеся в хозяев орхидеи или азалии.

На Западе, например, к комнатным растениям относятся иначе: их покупают и выбрасывают после окончания цветения или потери декоративности. У нас же люди к растениям привязываются, разговаривают с ними, дают им имена. Поэтому из числа модных растений, а в моде ныне имитаторы тропиков, растения-бури, яркие, растущие и в холодный период года, мы постарались выбрать те, что лучшим образом подходят для условий комнаты и сухого воздуха. Но опрыскивателями запаситесь, пригодятся!

Оптимистичный фикус

Фикус лидирует во всех возможных цветочных трендах уже несколько лет. Он ну просто гимн жизни: листва у него яркая, сочная, прогоняет мысли о грядущих холодах. Будет благодарен за подкормки и пересаживание в больший горшок, но по весне.

Пусть всегда цветут джунгли: какие комнатные растения в моде в этом сезоне Фото: Unsplash

Шикарный стрептокарпус

По яркости и длительности цветения этот красавец обставит любого. И при этом он неприхотлив, достаточно теневынослив, но предпочитает, конечно, рассеянный свет. Поставьте растение на поддон с галькой, следите, чтобы вокруг него была влажная атмосфера, а температура не опускалась ниже 16 градусов, и цветочный взрыв на окне или журнальном столике вам гарантирован.

Веселая зебрина

Простая, бурно растущая зебрина (сестрица традесканции) радует глаз. Она прекрасно чувствует себя на полке в кухне, на столике в комнате или на подоконнике. Растет она бодро и быстро, если начинает вытягиваться, подрежьте ее побеги.

Сказочная алоказия

Эту красавицу не зря называют «серебряным драконом»: у нее необычная серебристая окраска листьев. Алоказия неприхотлива, но любит обильные поливы и страдает от сквозняков.

Вечная аспидистра

Посадив отросток с корешком, вскоре вы увидите чудо: из земли начнут появляться острые «шильца», и затем весь горшок заполнится мощными листьями. Именно на них иногда подают в ресторанах суши и другие восточные яства. Листья у аспидистры красивые, требуют не очень частого душа в ванной, поскольку собирают пыль. Ну а выживет она везде!

Активный плющ

Они снова в моде — разнообразные плющи, обвивающие стены, ниспадающие с потолка. Вот уж за кем уход не представляет никаких трудностей. Хотите получить зеленую стену — посадите в крупный горшок несколько плющей с листьями различной окраски. Растения будут благодарны вам за опрыскивание, но переживут и без него.

Пусть всегда цветут джунгли: какие комнатные растения в моде в этом сезоне Фото: Unsplash

Роскошная пахира

Это медленно растущее растение в добрых руках может приободриться и махнуть вверх до двух метров. Вид у пахиры экзотический: внизу — ствол, как правило толстый, наверху — яркие блестящие листья. Подберете к ней ключик — не будете знать забот. Но пахира не любит температуру ниже 16 градусов!

Незабываемая стрелиция

Отдельные цветки этого растения можно встретить в дорогих цветочных магазинах. И стоят они о-го-го. На самом же деле стрелиция неплохо растет дома и цветет в комнатных условиях достаточно регулярно. Она очень мощна, может дорасти и до двух метров, при этом особого ухода не требует. Растение-одиночка будет эффектно смотреться в ярко освещенном углу комнаты.

Властная хойя

Восковой плющ, тоже на время вышедший из моды, вернул свои позиции в рейтингах. Хойя после посадки может какое-то время тихонько посидеть на месте, но затем примется расти, и ее уже не остановить. Она может достигать в длину многих метров, ваша задача — лишь направить ее правильно. Она еще и цветет ароматными гроздьями!

Ослепительная вриезия

Многие боятся заводить это растение, а зря: при всей своей экзотичности вриезия ничуть не капризна. Ее цветонос так ярок, что, кажется, горит огнем, напоминая хвост какой-то тропической птицы. Листья у вриезии тоже бывают окрашены ярко — например, имеют «тигровый» окрас. Растение хорошо себя чувствует в полутени и при рассеянном освещении.

Правила рассадки

Мария Цепкова, генеральный директор студии ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры»:

— На мой взгляд, создание цветочных композиций дома куда эффектнее, чем выращивание растений одиночек. Комбинируйте их в посадках, используя для декора подручные средства: деревянные коряжки, камни, фигурки из стекла и различные стеклянные шары.

А комнатные фонтанчики, которых сегодня великое множество, дополнят картину, добавят уюта комнате или кухне. Из суккулентов же, например, в крупных плоских кашпо можно создавать настоящие произведения искусства, сажая на «пригорках» кактусы, колючки, «живые камни», красота поразит и ваших гостей, и вас самих.

Вместе веселее

Хиты последнего времени — групповые посадки различных растений в крупные емкости. Прекрасно смотрятся рядом суккуленты и плющи, каланхоэ и пеперомии. Да, в идеале можно сажать рядом те растения, что требуют примерно одинакового ухода, но практика показывает, что каким-то удивительным образом рядом уживаются и, казалось бы, отнюдь не братья.

Положите на дно емкости дренаж (керамзит), засыпьте его универсальным грунтом, расположите растения так, чтобы самое высокое было на заднем плане. В промежутках между ними можно положить камни: гальку, ракушки, цветные стеклянные шарики. Изумительно смотрятся и различные комбинированные посадки суккулентов, например различных видов крассул, эхеверий, хавортий.

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