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И селедка будет наша: атлантическую рыбу заменит тихоокеанская

Рената Лебедева

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И селедка будет наша: атлантическую рыбу заменит тихоокеанская
Фото: Unsplash

Импорт атлантической сельди в России снизился почти в шесть раз. Такие данные привели 17 октября в Росрыболовстве. «Вечерняя Москва» выяснила, ожидается ли дефицит и что будет с ценами.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, все дело в том, что раньше атлантическую сельдь в основном поставляли Фарерские острова, которые присоединились к европейским ограничениям на экспорт части продовольственной продукции. Однако о дефиците этого вида рыбы речи не идет — 75 процентов продукции добывают у нас.

— Есть все мощности, чтобы насытить рынок в полном объеме. Атлантическую сельдь всегда можно заменить на тихоокеанскую, поэтому в этом году наши рыболовы увеличили ее добычу примерно на 25 процентов. Она практически не отличается по вкусу, поэтому разница будет для многих просто незаметна, — отметил Герман Зверев.

А экономист Александр Цапликов уверен, что сокращение импорта не сильно скажется на итоговой стоимости самой рыбы для покупателя.

И селедка будет наша: атлантическую рыбу заменит тихоокеанская

— Конечно, сейчас значительно подорожала перевозка сельди. Но есть большая вероятность, что ее включат в госпрограмму субсидирования для железнодорожных перевозок рыбы, что нивелирует эту разницу. В ближайшее время стоимость такой продукции поднимется не более чем на два процента. Уверен, в следующем году нашим предприятиям полностью удастся заменить недостающий импорт, — пояснил Александр Цапликов.

Сейчас средняя стоимость атлантической сельди за полкилограмма составляет 300 рублей.

Эксперты считают, что к Новому году цены могут несколько поднять из-за высокого спроса на блюда из сельди к празднику, но такая тенденция наблюдается ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Тихомиров, врач–терапевт:

— Атлантическая сельдь богата витаминами А, D и B12. Ее употребление помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновение диабета второго типа. Ее лучше заменять морской рыбой, схожей по свойствам, — например минтаем, форелью, тунцом и горбушей.

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