«Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара

Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

Россия — необъятная страна с уникальной природой и неповторимыми памятниками архитектуры. Одним из самых красивых и интересных регионов является Самарская область, по площади не уступающая некоторым европейским государствам. Ее еще называют сердцем России из-за выгодного географического положения, так как до региона можно добраться из любой точки страны. Кроме того, контуры области на карте напоминают очертание сердца.

Ежегодно регион посещают более одного миллиона туристов. Корреспондент «Вечерней Москвы» Анастасия Харламова в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» посетила столицу региона Самару, чтобы выяснить, как можно интересно отдохнуть в нашей стране.

День первый. «Вертолетка», набережная Волги, Жигулевский пивоваренный завод

Мой самолет в Самару вылетел в 08:10 из Домодедова. Время полета — 1 час 45 минут. В аэропорту Курумоч нашу туристическую группу встретил местный гид. Все три дня были полностью распланированы. Путешествие началось с обзорной поездки до Самары, так как местный аэропорт находится в 35 километрах от города. Из окна автобуса я любовалась удивительной природой области.

Дорога от аэропорта до центра Самары заняла примерно 40 минут, за это время можно добраться на такси или личном автомобиле. На автобусах с пересадкой, на которых также можно доехать до города, дорога заняла бы 1,5 часа. Кстати, цены на проезд на общественном транспорте невысокие — в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро поездка стоит 35 рублей при оплате наличными и 32 рубля банковской картой. А на маршрутках — 38 рублей. За такси же придется отдать примерно 1200–1500 рублей.

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По пути в город мы заехали на смотровую площадку под названием «Вертолетка», которая расположена на окраине Самары в поселке Управленческий. Это народное название, так как в прошлом здесь действительно была площадка для вертолета, принадлежащего главному конструктору местного завода двигателестроения Николаю Кузнецову.

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С «Вертолетки» открывается невероятный вид на волжские острова, Жигулевские и Сокольи горы и красавицу Волгу. Также оттуда можно разглядеть городской ландшафт Самары. Это место пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. Территория хорошо обустроена: пешеходные дорожки, каменная лестница, ухоженные газоны и клумбы. Мы полюбовались красотами и продолжили свой путь в город.

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Когда мы добрались до Самары, следующей локацией обзорной экскурсии стала Октябрьская набережная. Ее основной символ — стела «Ладья», которую возвели в честь 400-летия города в 1986 году. А несколько лет назад набережную реконструировали: соорудили фонтан и заменили покрытие на аллеях. Официально ее называют Софийской из-за строительства в 2019 году Софийского собора, рядом с которым установили памятник святому князю Владимиру. Здесь можно полюбоваться на Волгу и насладиться неспешной прогулкой. Я была приятно удивлена тем, какой город чистый и ухоженный. Сразу видно, что самарцы ценят и берегут свой родной край.

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После настало время познакомиться с одной из самых известных достопримечательностей Самары — Жигулевским пивоваренным заводом. Местные жители гордятся своим легендарным пивом, которое производят уже более 140 лет. Кстати, пешком от центра города до него можно дойти всего за 10 минут.

Нашей экскурсионной группе удалось побывать на производстве и своими глазами увидеть, как варят пенный напиток на одном из старейших пивных заводов России. Внутри завода меня опять поразила идеальная чистота. К сожалению, в цехах нельзя производить фотосъемку, так как все технологии засекречены. Нам рассказали, что пиво изготавливают на немецком оборудовании с использованием натуральных ингредиентов и естественного брожения.

Кроме того, гид подробно рассказал историю создания завода. Он был построен в 1881 году потомственным пивоваром австрийцем Альфредом фон Вакано. Он с нуля создал производство, но в 1918 году пивоваренный завод был национализирован. Сегодня Жигулевский пивоваренный завод производит 12 видов пенного напитка.

Интересный факт: в те времена посетителям пивных баров не наливали больше двух литровых кружек, так как Вакано считал, что, выпив больше, взрослый человек уже не способен быть в нормальном состоянии и поддерживать беседу.

Расписание и стоимость экскурсии: понедельник — пятница в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. Группы: от 8 до 15 человек. Возрастное ограничение — 18+. Стоимость билета — 1100 рублей с человека.

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День второй. Этнопарк, «Волжские термы», «Бункер Сталина» и площадь Славы

Рано утром мы отправились в микрорайон Волгарь Куйбышевского района Самары в крупнейший в России этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». Из Самары туда можно доехать на общественном транспорте или на автомобиле. Время в пути составит 40–50 минут.

Парк занимает 12 гектаров. На его территории построили 20 подворий, каждое из которых олицетворяет культуру и образ жизни проживающих в регионе народов. Здесь можно узнать об особенностях быта русских, белорусов, немцев, евреев, казахов, таджиков, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев и других. Каждое подворье возведено из строительных материалов, которые привозили с исторической Родины каждой национальности.

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В каждом доме представлена национальная одежда народов, предметы быта и воссоздана реальная атмосфера жизни народов. Например, в чувашском доме туристам предлагают поучаствовать в мастер-классе и нарисовать национальный оберег для дома. Рисовать надо краской, похожей на гуашь, цветочек на маленьком кусочке дерева. Было очень увлекательно проявить свои творческие таланты.

А в завершение экскурсии в киргизском доме у порога нас встретила хозяйка в традиционной одежде и предложила отведать национальное блюдо бешбармак. Это рубленое мясо с лапшой и луком. Мы с коллегами были очень рады прочувствовать атмосферу Киргизии и пообедать этим согревающим и сытным блюдом.

Время работы и стоимость: работает ежедневно; 300 рублей с человека, льготная стоимость — 200 рублей.

Проникшись национальными особенностями российских народов, мы отправились отдыхать. Термальный комплекс «Волжские термы» находится в городе Новокуйбышевске. Посетители могут поплавать в шести бассейнах, один из которых находится на улице. Его наполняют морской водой из Красного моря и подогревают до комфортной температуры. Также можно выбрать из 10 бань и саун, попасть на массовое парение и массаж.

Время работы и стоимость: пятница — взрослый день, посещение центра возможно только для гостей старше 14 лет; в выходные, праздничные и будние дни — свободное посещение; стоимость в будний день — от 590 до 1790 рублей. В выходные дни — от 1290 до 2490 рублей.

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Еще один популярный туристический объект Самары — музей «Бункер Сталина». Он находится в Ленинском районе города и до него можно легко добраться пешком или на автобусе. Мало кто знает, но именно Куйбышеву (прошлое название Самары — прим. «ВМ») было суждено стать «запасной» столицей Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Город превратился в крупнейший индустриальный центр, в котором активно развивалась нефтеперерабатывающая, авиационная и оборонная промышленность. За несколько месяцев 1941 года в регион были эвакуированы десятки оборонных заводов.

А в 1942 году за восемь месяцев в полной секретности был построен бункер для верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина. Оборонительное сооружение находится на глубине 37 метров под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором в военное время располагался Куйбышевский обком. Строители трудились круглосуточно. Более того, землю с территории вывозили ночью, чтобы местные жители не видели, что происходит на объекте.

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Мы спустились в бункер по лестнице, также это можно сделать на лифте. На самом глубоком первом этаже расположился кабинет Сталина и зал заседаний для 25 человек. Помещения отделаны скромно, без лишних деталей. Интересно, что в кабинете верховного главнокомандующего располагается шесть дверей, пять из которых — ложные. Это сделано, чтобы убрать ощущение закрытого пространства. Потолок выкрашен в голубой цвет, как небо, а также с помощью пленки сымитированы окна. Зал заседаний же выполнен в стилистике одной из станций московского метро — «Аэропорт».

На такой глубине чувствуешь себя некомфортно: не хватает воздуха и тяжело дышать. А атмосфера музея напоминает о тяжелых годах, которые пришлось пережить жителям СССР. Хотя все равно было невероятно интересно посетить это необычное место, где все пропитано историей.

Интересный факт: по имеющейся информации, Иосиф Сталин не уехал из Москвы во время эвакуации города и никогда не был в самарском бункере. Однако есть легенда, что в столице главнокомандующий СССР оставил своего двойника, а сам все-таки приехал в Самару.

Расписание и стоимость экскурсии: понедельник — пятница с 11:00 до 15:00, обед с 13:00 до 14:00; взрослый — 500 рублей, детский от 5 до 10 лет — 300 рублей, до 5 лет — бесплатно; групповые и индивидуальные экскурсии проводятся по предварительной записи.

Наше путешествие по Самаре подходило к концу. Напоследок экскурсовод предложил прогуляться по площади Славы, которая располагается в центре. Это самое узнаваемое место в городе. Рядом с ней — здание областного правительства, а недалеко — Губернская дума. Также на площади расположен самый примечательный и высокий памятник города, символ авиационной и космической славы города. Памятник представляет собой 13-метровую фигуру рабочего, который стоит на 40-метровом постаменте лицом к Волге. В поднятых к небу руках он держит крылья самолета. Также здесь находятся Вечный огонь и церковь Георгия Победоносца.

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С площади можно спуститься к набережной Волги по широким лестницам. Там расположились концертная площадка и фонтаны. Со смотровой площадки открывается незабываемый вид на Волгу, от которого просто захватывает дух.

Второй экскурсионный день подошел к концу, и мы отправились в следующий город региона. Там вас ждет традиционный подарок для читателей «Вечерней Москвы»!

Самара подарила мне за два дня незабываемые впечатления. Хотелось бы теперь вернуться сюда летом, чтобы покататься на пароме по Волге, отдохнуть на ее берегу с палатками и посетить Музей-усадьбу писателя Алексея Толстого.