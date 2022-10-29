Столичный врач Тяжельников раскрыл главные опасности нарушения артериального давления

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Наблюдать за артериальным давлением (АД) очень важно для здоровья, ведь отклонения от нормы могут сигнализировать о развитии различных заболеваний, в том числе и очень опасных. Подробнее об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Чем грозит нашему сердцу повышенное давление?

— При регулярном повышении давления происходят негативные изменения в сосудах, развиваются атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, когда нарушается кровоснабжение сердечной мышцы и повышается риск инфаркта. Инфаркт — это состояние, развивающееся вследствие острого нарушения коронарного кровоснабжения, которое может привести к смерти пациента, если не успеть оказать помощь.

— При каких показателях на тонометре гипертензия может отразиться на работе сердца?

— Неоднократное повышение систолического артериального давления от 140 мм рт. ст. и диастолического от 90 мм рт. ст. признается уже заболеванием (артериальная гипертензия), которое требует обязательного лечения и наблюдения.

— Пониженное давление может нанести столь же сильный урон сердцу?

— Пониженное артериальное давление со значениями ниже 85/55 приводит к недостаточному кровообращению, гипоксии, нарушениям сердечного ритма. Регулярные приступы с понижением давления также повышают риск инфаркта.

— Всегда ли нарушения артериального давления говорят о проблемах с сердцем?

— Артериальное давление может повышаться и вследствие многих иных заболеваний. Но в любом случае оно несет угрозу здоровью сердца. Поэтому при наличии симптомов врач назначает обследование, разбирается в причинах и назначает соответствующее лечение.

— Как уберечь свое сердце от последствий нарушений артериального давления?

— В стадии заболевания артериальное давление регулируют лекарственной терапией. Но в серьезной степени человек может помочь себе и сам — изменением образа жизни. Так, снижение массы тела на 10 килограммов может уменьшить АД на 10–20 мм рт. ст. Также важны для профилактики нарушений артериального давления отказ от курения и злоупотребления алкоголем, сбалансированное питание со снижением употребления соли, сахара, мучного и жирного. В меню необходимо добавлять продукты с высоким содержанием йода, фосфора, кальция, калия. Для профилактики проблем с давлением нужна постоянная физическая нагрузка, которая тренирует сердце и сосуды. Следует избегать переутомления и стрессов.

— При нарушениях артериального давления алкоголь противопоказан? Или все же есть исключения?

— Людям с нарушением уровня АД рекомендуется свести прием алкоголя к минимуму, а в отдельных случаях — отказаться от него полностью. Исследования показывают: если даже здоровый человек будет употреблять алкоголь регулярно, то уже через год давление повысится на 6 мм рт. ст. А если у человека уже гипертония первой или второй степени, то болезнь перейдет в следующую стадию. Кроме того, алкоголь негативно влияет на печень, поджелудочную железу и несет риски многих других заболеваний.