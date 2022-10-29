Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичный врач Тяжельников раскрыл главные опасности нарушения артериального давления

Павел Гриднев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Столичный врач Тяжельников раскрыл главные опасности нарушения артериального давления
Фото: Pexels

Наблюдать за артериальным давлением (АД) очень важно для здоровья, ведь отклонения от нормы могут сигнализировать о развитии различных заболеваний, в том числе и очень опасных. Подробнее об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Чем грозит нашему сердцу повышенное давление?

— При регулярном повышении давления происходят негативные изменения в сосудах, развиваются атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, когда нарушается кровоснабжение сердечной мышцы и повышается риск инфаркта. Инфаркт — это состояние, развивающееся вследствие острого нарушения коронарного кровоснабжения, которое может привести к смерти пациента, если не успеть оказать помощь.

— При каких показателях на тонометре гипертензия может отразиться на работе сердца?

— Неоднократное повышение систолического артериального давления от 140 мм рт. ст. и диастолического от 90 мм рт. ст. признается уже заболеванием (артериальная гипертензия), которое требует обязательного лечения и наблюдения.

— Пониженное давление может нанести столь же сильный урон сердцу?

— Пониженное артериальное давление со значениями ниже 85/55 приводит к недостаточному кровообращению, гипоксии, нарушениям сердечного ритма. Регулярные приступы с понижением давления также повышают риск инфаркта.

— Всегда ли нарушения артериального давления говорят о проблемах с сердцем?

— Артериальное давление может повышаться и вследствие многих иных заболеваний. Но в любом случае оно несет угрозу здоровью сердца. Поэтому при наличии симптомов врач назначает обследование, разбирается в причинах и назначает соответствующее лечение.

— Как уберечь свое сердце от последствий нарушений артериального давления?

— В стадии заболевания артериальное давление регулируют лекарственной терапией. Но в серьезной степени человек может помочь себе и сам — изменением образа жизни. Так, снижение массы тела на 10 килограммов может уменьшить АД на 10–20 мм рт. ст. Также важны для профилактики нарушений артериального давления отказ от курения и злоупотребления алкоголем, сбалансированное питание со снижением употребления соли, сахара, мучного и жирного. В меню необходимо добавлять продукты с высоким содержанием йода, фосфора, кальция, калия. Для профилактики проблем с давлением нужна постоянная физическая нагрузка, которая тренирует сердце и сосуды. Следует избегать переутомления и стрессов.

— При нарушениях артериального давления алкоголь противопоказан? Или все же есть исключения?

— Людям с нарушением уровня АД рекомендуется свести прием алкоголя к минимуму, а в отдельных случаях — отказаться от него полностью. Исследования показывают: если даже здоровый человек будет употреблять алкоголь регулярно, то уже через год давление повысится на 6 мм рт. ст. А если у человека уже гипертония первой или второй степени, то болезнь перейдет в следующую стадию. Кроме того, алкоголь негативно влияет на печень, поджелудочную железу и несет риски многих других заболеваний.

Здоровье Врачи Интервью
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте