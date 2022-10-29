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Сиди, болтай да деньги получай: почему возрос интерес россиян к съемкам в телешоу

Дарья Завгородняя

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сиди, болтай да деньги получай: почему возрос интерес россиян к съемкам в телешоу
Фото: Unsplash

25 октября крупный портал по поиску работы опубликовал свежие данные: в октябре интерес россиян к съемкам в телешоу вырос на 10 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как заработать на участии в программах на телевидении.

Основных требований к труженику массовки всего два. Во-первых, нужно быть одетым в красивую однотонную одежду без принтов. На большинстве шоу массовку приглашают «с перебором», то есть чуть больше народу, чем позволяет вместить зал, а потом оставляют самых нарядных и ярких. Во-вторых, потребуется терпение. Съемки шоу длятся, как правило, целый рабочий день — с утра до вечера. Или с обеда до ночи.

В программу «Малахов» на канале «Россия» запись ведется по телефону. Причем публику приглашают «без перебора» — всех рассаживают. Самым энергичным, говорливым зрителям выписывают премию. К тому же Андрей Малахов славится своим демократизмом и всегда соглашается сфотографироваться с поклонниками.

«Ледниковый период» на Первом канале имеет свою специфику: съемки проходят на крытом катке в «Лужниках». Там прохладно. Предпочтение продюсеры отдают взрослым (от 18 лет), но моложавым людям, которые выглядят не старше 50 лет.

В шоу «ДНК» на НТВ тоже есть возрастной ценз — от 18 до 55 лет. От публики требуется немного артистизма: выразительно вздыхать или аплодировать, выслушивая подробности семейных конфликтов.

На программу «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова зрителям положено приходить только в темной одежде: этого требует стиль интерьера и особенности освещения студии.

В проекте СТС «Маска. Танцы» можно выбрать вид деятельности: поплясать на танцполе или посидеть в зале. У танцующей публики гонорар повыше.

Зато продюсеры медицинского ток-шоу «О самом главном» больше всего рады людям пожилым и болезненным: на съемки можно взять с собой результаты анализов и спросить совета у врача о своем недуге — прямо в эфире программы.

Однако настоящий «клондайк» в плане заработков — не массовка, а исполнители главных ролей в «судебных» сериалах. Эти постановочные шоу обычно снимаются «конвейером», профессиональные актеры на них не требуются. Однако для того, чтобы сыграть роли обиженных друг на друга «ответчика», «истца» и «свидетелей», необходимы минимальные актерские способности. Зато гонорары гигантские. В сериале «Дела судебные» на телеканале «Мир» за три часа можно заработать в пять раз больше, чем снимаясь в массовке на «России».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Козлова, главный модератор Первого канала:

— В проект «Фантастика» мы берем народ до 35 лет. Еще есть проект «Кухня», где желательно уметь петь застольные песни. Здесь, естественно, мы отдаем предпочтение старшему поколению. У каждого проекта есть бригадиры. Мы даем им задания, какие нам нужны люди. Бригадиры кидают клич в интернете. Гонорары всегда разные. За 10 часов съемок можно заработать от 900 рублей. Есть каналы, где за 12 часов работы платят по 5 тысяч рублей.

Цена вопроса

Гонорары «звезд массовки»:

  • На шоу «Ледниковый период» (Первый) гонорар — 900 рублей.
  • Передача «Малахов» (Россия) платит 700 рублей за выход плюс — премия за активное участие 500 рублей.
  • На программе «Маска. Танцы» (СТС), на шоу «Суперстар» заработки варьируются от 600 до 900 рублей.
  • Шоу «О самом главном» (Россия) принесет рядовому зрителю 800 рублей, а задавшему вопрос — еще и премию в 600 рублей.
  • Исполнители ролей в сериале «Дела судебные» (МИР) могут заработать от 2 до 4 тысяч за 2 часа.
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