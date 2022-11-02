Неравнодушных людей становится все больше

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Екатерина Панфилова — герой Донецкой Народной Республики, которая помогала воинам Донбасса на фронте еще в 2014 году. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, почему девушка не смогла остаться в стороне от происходящего и чем она занимается сейчас.

— Екатерина, откуда вы и как попали на фронт?

— Я уроженка Донбасса, с детства жила в городе Енакиево. Когда в 2014 году ДНР начали обстреливать и бомбить, я в силу своего характера не смогла просто смотреть на все это сложа руки. Я человек, который всегда всем помогал, еще до боевых действий.

Так что, когда украинцы начали нас бомбить, я пришла к нашим защитникам и сказала, что и поваром могу быть, и вещи стирать, и зашивать, и уколы делать — что угодно. Мне предложили стать медицинским волонтером.

— Где вы научились оказывать первую помощь?

— Меня отвезли в ближайшую больницу. Там врачи меня и обучили. Показывали, как делать перевязки, зашивать раны, вводить подкожные и внутривенные инъекции. У меня получилось. Так я начала помогать солдатам, вывозить их из-под обстрелов, с полей сражений.

— Какое у вас самое яркое воспоминание о событиях, происходящих на Донбассе с 2014 года?

— Как-то раз нас обстреливали ВСУ, а мне нужно было срочно отвезти беременную женщину в больницу в другой город. У нее могли отказать почки при родах, а специальной медицинской аппаратуры у нас в Енакиево нет. Страшно было, но в итоге все прошло успешно.

Потом, уже через год, эта женщина написала мне, поблагодарила за помощь. У нее родился здоровый сын. Потом я тоже несколько раз перевозила людей в тяжелом состоянии через украинские блокпосты. Но тот первый случай, конечно, отпечатался в памяти.

— Что для вас было главной наградой за ваши действия?

— То, что многие ребята смогли вернуться к своим детям, женам, что они живы.

— А как вы попали в Россию?

— В 2017 году мы, если честно, начали сомневаться, не бросит ли нас Россия. Хотелось, чтобы обстрелы и бомбежки скорее прекратились, но этого не происходило. Поэтому было принято решение уехать в Россию.

Я ушла со службы по просьбе моего мужа, переехала в Ростов-на-Дону, занялась семьей. Начали потихоньку обустраиваться, сын пошел в школу. Позже мы переехали в Наро-Фоминск. Теперь у меня есть дочка, ей уже четыре года. Я снова работаю. Устроилась в больницу.

— В какой момент поняли, что вновь нужны на родине?

— С самого начала спецоперации. В то время от моих знакомых, оставшихся на Донбассе, уже начали поступать просьбы о помощи. Просили привезти одежду, еду, лекарства. Многие ребята, которые служили со мной, уже разошлись по разным подразделениям. И они уже с новых мест службы просили помочь.

Я начала организовывать сборы всего необходимого, нашла в социальных сетях записи в сообществах волонтерских движений. Связалась с организаторами таких акций и рассказала добровольцам, что нужно нашим военным. Многие в Наро-Фоминске меня уже знают, поэтому сразу откликнулись, начали подключать своих знакомых и друзей.

Потом мы создали свое сообщество «Мы едины» в соцсети. К нему до сих пор присоединяются новые люди, приносят пожертвования: вещи, продукты, медикаменты. Еще мы собирали и отвозили военным квадрокоптеры, тепловизоры, одежду, рации.

Сейчас помогаю в доставке всего необходимого ребятам, общаюсь с ними в госпиталях. А в будущем планирую создать свой благотворительный фонд, чтобы помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как гражданским, так и военным. В планах открыть несколько реабилитационных центров и провести несколько благотворительных концертов.

— А военным помогают какие–то конкретные группы населения? Например, предприниматели, учителя...

— Нет, это совершенно разные люди. У всех совершенно разный статус. Это и бизнесмены, и адвокаты, и люди рабочих профессий. И нас, неравнодушных, становится все больше и больше. Нашим военным важна такая поддержка. Она поднимает боевой дух.

Даже дети стараются написать записки или нарисовать картинки и передать их нашим солдатам. Поддержка с родины служит для них стимулом двигаться дальше и совершать новые подвиги. Многие ребята, когда узнают, насколько много людей готовы помогать им, стараются быстрее выписаться из госпиталя и вернуться на передовую.

ДОСЬЕ

Екатерина Панфилова родилась 15 октября 1991 года в городе Енакиево в Донецкой области (ныне ДНР). Обучалась на повара-технолога в профессионально-техническом училище № 96. В 2014 году Панфилова получила звание героя республики и медаль «Золотая звезда» за спасение на поле боя сотни жизней военнослужащих. Награду ей вручал глава ДНР Александр Захарченко.