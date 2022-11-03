Коллекционеры штрафов: ужесточат ли в России наказание для злостных нарушителей скоростного режима

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2 ноября в Москве грузовик на полной скорости врезался в автомобиль такси, в результате чего погибли водитель и пассажир такси. Позже выяснилось, что за грузовиком числятся сразу 276 неоплаченных штрафов. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему наличие такого количества неоплаченных штрафов вообще возможно и существует ли в России система наблюдения за злостными «коллекционерами» штрафов.

Обсудят в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что произошедшая в Москве авария подтверждает необходимость обсуждения ужесточения мер в отношении злостных неплательщиков и «коллекционеров» штрафов.

— Я уже писал об этой ситуации у себя в Telegram-канале. Хотя к камерам у меня отношение отрицательное, но камеры должны фиксировать нарушения большегрузным транспортом, например, полосного режима. Это касается не только этого транспортного средства. Если много накопленных штрафов, сигнал должен поступать на стационарный пост. Сотрудники ГИБДД должны останавливать транспортные средства для профилактики. Служба судебных приставов должна работать активнее. Информация о большом количестве штрафов должна передаваться на посты. При нормально работающей системе все можно делать, — подчеркнул депутат.

По словам Нилова, показателен пример блогера Эдварда Била, который недавно вышел из тюрьмы. Благодаря подложным номерам блогер неоднократно получал штрафы и в итоге устроил аварию в центре Москвы.

Нилов подчеркнул, что из-за камер на дорогах злостным нарушителем можно посчитать чуть ли не каждого водителя.

— Вообще об ужесточении наказания для злостных нарушителей речь шла. Но система фотовидеофиксации работает безумно. Если вы проедете от Сочи до Москвы, то волей-неволей соберете много штрафов. Если вы делаете так регулярно, то будете злостным нарушителем. Чаще всего присылают водителям штраф в 500 рублей за нарушение скоростного режима, поэтому к этому вопросу нужно подойти аккуратно. В целом для злостных рецидивистов можно ввести дополнительное наказание, но надо настроить комплексы фотовидеофиксации так, чтобы с такими водителями полноценно работать в рамках имеющихся норм, — уверен депутат.

Он подчеркнул, что необходимо вводить ответственность за агрессивное вождение, которая до сих пор не введена. Возможно, в понятие «агрессивное вождение» стоит включить такой признак, как нарушение правил дорожного движения, уточнил Нилов.

По словам депутата, в данный момент в Кодексе об административных правонарушениях существуют некоторые юридические неточности.

— Нужно учитывать, что транспортное средство может принадлежать юридическому лицу. Водители в нем меняются. За повторное нарушение ПДД штраф увеличивается. Получается, что один водитель нарушил, штраф был выписан на юрлицо, водитель штраф оплатил. Второй раз нарушил другой водитель, который должен нести наказание за себя, но, так как это повторное нарушение у юридического лица, то он несет повышенную ответственность, — отметил собеседник «ВМ».

Нилов подчеркнул, что конкретные идеи по ужесточению наказания за злостную неуплату штрафов в ближайшее время будут вынесены на обсуждение.

— У меня в комитете есть экспертный совет правозащитников, который возглавляет руководитель Гильдии автошкол Сергей Лобарев. Мы на одном из ближайших заседаний этот вопрос обсудим с экспертами и журналистами, занимающимися вопросами автомобильной проблематики, — резюмировал депутат.

«Злостный нарушитель» — несуществующее понятие

По словам автоюриста Льва Воропаева, в России давно обсуждается идея ввести понятие «злостный нарушитель», однако она до сих пор не реализована.

— Разговоры о том, чтобы внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести понятие «злостный нарушитель», идут который год. Но у нас пока в Кодекс об административных правонарушениях не внесены никакие изменения, которые позволяют признавать кого-либо злостным нарушителем. Есть отягчающие обстоятельства, которые принимаются во внимание судом при вынесении наказания. Это все нарушения, которые были совершены в течение года до момента нарушения, рассматриваемого в суде, — объяснил собеседник «ВМ».

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков также подчеркнул, что в данный момент юридического статуса злостного нарушителя в РФ не существует. Он уточнил, что при имеющемся количестве камер на дорогах отнести к категории таких нарушителей можно практически каждого водителя, потому что большинство автолюбителей получают штрафы не раз и не два в год.

Аналогичная история — с понятием «опасное вождение», подчеркнул Гудков.

— Можно вспомнить историю с так называемым опасным вождением, у которого до сих пор нет четкого определения, нет системы, как отлавливать за такие нарушения. А разговоры идут много лет, но реализовать пока не могут. Мне кажется, это потому, что гораздо проще повесить новые камеры и собирать деньги, — уверен собеседник «ВМ».

Количество штрафов роли не играет

Воропаев отметил, что за количеством неоплаченных штрафов в данный момент тоже целенаправленно не следят.

— Не существует единой системы слежения за количеством штрафов. Оценка количества штрафов — всего лишь оценка лица, в отношении которого ведется уголовное или административное дело. Если дело уголовное, то судья при назначении наказания смотрит на количество штрафов и воспринимает это как характеристику личности, исходя из этого и назначается наказание. Тем же самым судья может пользоваться при назначении наказания по административному делу, — объяснил юрист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в ужесточении наказания за большое количество неоплаченных штрафов нет необходимости. В России достаточно серьезное наказание на несвоевременную оплату штрафов: арест до 15 суток, двукратный размер штрафа или обязательные работы. Даже при своевременном наказании всего за два «висящих» штрафа человек отсидел бы месяц, пояснил Воропаев.

Гудков подчеркнул, что большую сложность для отслеживания штрафов представляет то, что санкции применяются в отношении конкретного транспортного средства и его владельца, а не находившегося за рулем водителя.

— Штрафы, к сожалению, у нас числятся не на водителях, а на транспортном средстве. То, что на конкретном транспортном средстве есть бесчисленное количество штрафов, вовсе не значит, что находящийся в данный момент за рулем человек вообще хоть раз проштрафился. Систему упростили, чтобы легче было взимать деньги, но к юридической справедливости отношение очень косвенное. Таким образом можно просто обратить внимание сотрудников ГИБДД на такие транспортные средства. Не исключено, что за рулем водители действительно имеют большой послужной список. Но другая проблема в том, что личный состав ГИБДД на дорогах сокращен в пользу тех же самых камер, — объяснил эксперт.

По словам Гудкова, разговоры об ужесточении наказания за регулярные нарушения ПДД идут давно. Наказания только ужесточались, но опыт показывает, что это не работает: работать должна неотвратимость наказания, уверен собеседник «ВМ».

Если сумма штрафов сопоставима или близка к стоимости автомобиля, у судебного пристава есть право наложить арест на имущество, в том числе и на транспортное средство, подчеркнул Воропаев.

— Система судебных приставов работает не очень хорошо. Они загружены и, если взыскатель недостаточно активно работает, судебные приставы тоже не всегда накладывают арест. У нас регулярно проходят акции, во время которых судебные приставы дежурят в городах вместе с сотрудниками ГИБДД. Еще важно, что судебные приставы при аресте вносят информацию в базу ГИБДД. Аресты накладываются, чтобы гражданин не мог перепродать машину. Регулярно бывают случаи, когда гражданин покупает автомобиль, а потом выясняется, что машина в аресте и ее невозможно перерегистрировать. Пока не предвидится, что система заработает лучше, — заключил автоюрист.

Смертельная авария с участием грузовика и автомобиля такси произошла 2 ноября в Москве на Улице 1905 года. Грузовой автомобиль Volvo на полном ходу врезался в такси, которое подъехало на остановку, чтобы забрать пассажира, и отъезжало от тротуара. В ДТП погибли два человека. На транспортном средстве, на котором передвигался виновник аварии, числилось 276 штрафов. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».