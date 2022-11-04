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«Обостренное состояние и сверхсила»: мог ли 89-летний пенсионер убить и расчленить свою супругу

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Обостренное состояние и сверхсила»: мог ли 89-летний пенсионер убить и расчленить свою супругу
Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва

Накануне во дворе жилого дома в Москве были обнаружены останки человека. Сотрудники полиции установили, что они принадлежат местной жительнице. В ее квартире нашли другие части тела. Подозреваемым в убийстве стал ее муж — 89-летний пенсионер Петр Войхановский.

Однако он был удивлен, что его задержали, и не понимал своих действий. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Евгения Фомина, мог ли пожилой москвич убить и расчленить свою супругу и какие у него могут быть психические отклонения.

По словам специалиста, судебные психиатры смогут поставить точный диагноз пенсионеру. Существует большое количество психических отклонений, из-за которых пенсионер мог совершить жестокое убийство жены.

— Такими случаями занимается судебная психиатрия. Специалисты рассматривают перечень заболеваний, которым характерно такое поведение. Например, аффективные состояния, сумрачное помутнение сознания. Человек в беспамятстве может совершать опасные для окружающих действия. Они носят хаотичный, а не спланированный характер. Это может быть ни один удар в сердце, а множественные ранения или чрезвычайно жестокие манипуляции, после которых человек способен потерять сознание или заснуть. А потом он просыпается и не помнит о том, что совершил, — рассказал Фомин.

Помимо прочего, врач объяснил, как 89-летний пенсионер мог найти силы на убийство и расчленение супруги:

— Бывает, что при определенных психических патологиях люди становятся сильнее, чем в обычной жизни. Например, в состоянии бреда. Эту сверхсилу им предает психическое расстройство. Слабый дедушка может находиться в остром бредовом расстройстве и стать чрезвычайно сильным. Если в обычном состоянии ему нужна помощь, чтобы сесть в машину, то в состоянии острого бреда нужно несколько крепких мужчин, чтобы удержать его.

Собеседник «ВМ» отметил, что психиатрическая экспертиза пенсионера Войхановского точно определит мотивы его жестокого поступка.

— На данный момент задача судебного психиатра — определить истинность слов подозреваемого. Важно понять, было ли это запланированное убийство или случайное из-за психических расстройств пенсионера, — подчеркнул специалист.

Фомин рассказал, какие виды наказания может получить Петр Войхановский, если его вина будет доказана:

— В дальнейшем мужчине определят меру наказания. Это может быть ограничение свободы или принудительное лечение в психиатрической больнице, где условия намного мягче.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович рассказал «Вечерней Москве» о негативном влиянии стресса на психическое здоровье. Постоянный стресс способен спровоцировать развитие любых болезней, к которым у человека есть предрасположенность. Однако снизить вероятность проблем со здоровьем можно.

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