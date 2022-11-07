Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудничество двух крупных медиахолдингов вышло на новый уровень

Иван Кудря
Общество
Сотрудничество двух крупных медиахолдингов вышло на новый уровень
Студенты Белорусского государственного университета слушают лекцию главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова / Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и генеральный директор агентства «Минск–Новости» Андрей Кривошеев подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие приурочили к 55–летнему юбилею газеты «Вечерний Минск».

В торжественной обстановке Александр Куприянов и Андрей Кривошеев поставили подписи в соглашении, обозначающем новый виток в сотрудничестве между двумя крупными медиахолдингами России и Белоруссии.

Главный редактор «Вечерней Москвы» отметил, что началось сотрудничество несколько лет назад.

— Здесь я вижу людей, которые стояли у истоков этой долгой дружбы. Ветеранов, тех, кто начинал «Вечерку» в Минске, и тех, кто прошел этот долгий путь. Наша дружба сегодня — это красивое продолжение истории. Наши газеты — это в первую очередь народные издания, которые люди знают и помнят. «Вечерка» — это та газета, которая входила в каждый дом и, я надеюсь, будет делать это всегда, — сказал Александр Куприянов.

Он отметил, что «ВМ» всегда старается внедрять в работу современные технологии.

— Конечно, нельзя перегнать средства видео- и аудиоконтента, но наши газеты подобрались вплотную к этой заданной скорости. Нельзя не отметить нашу работу, которую мы проделали за эти одиннадцать лет, сохранив бренд и честь самого крупного и старого издания столицы, — добавил Александр Куприянов.

Помимо этого, во время поездки главный редактор «Вечерней Москвы» встретился со студентами факультета филологии Белорусского государственного университета. Он провел лекцию для обучающихся и преподавателей. В своем выступлении Александр Куприянов подчеркнул, что настоящего журналиста отличают любопытство и компетентность в самых разных сферах жизни.

— Не обязательно полностью углубляться во все направления. Журналист — это тот человек, который знает все, но понемногу. В этом и есть его умение и сила. Он может писать обо всем, и ему не нужно будет изучать что-либо с нуля.

К тому же журналист сам должен пролезать туда, куда не пройдет другой: добывать самую эксклюзивную информацию, разговаривать с теми, с кем не могут другие, — отметил главный редактор «Вечерней Москвы». — В этом и проявляется профессиональный подход журналиста к работе.

Также Александр Куприянов добавил, что для сохранения роли печатных средств массовой информации в современном мире развития технологий важно продвигать авторскую и эксклюзивную журналистику.

— На самом деле научить писать однообразные тексты можно любого человека. Даже того, который далек от нашей профессии. Но вот делать эксклюзивные материалы, со своей подачей и стилем, можно научить далеко не каждого. Это умение должно быть в самом человеке, и он должен хотеть делать то, что не делают другие.

Авторство текста должно быть понятно даже без имени и фамилии пишущего. К этому нужно стремиться многим печатным СМИ, чтобы сохранить свою уникальность и неповторимость, особенно если говорить про сегодняшнее время, — сказал Александр Куприянов.

Также в рамках своей поездки главный редактор газеты «Вечерняя Москва» посетил радио программу «Вечерний политический канал», где отметил, что Белоруссия — главный союзник России в борьбе против западного мира.

— Белорусы в Великую Отечественную войну доказали, что народ нельзя победить. Сейчас они оказывают разные виды помощи нашей стране в ходе спецоперации на Украине: экономическую, военную и геополитическую.

Я уверен, что это наши друзья, которые не отступятся от наших общих принципов и идей по сохранению стабильности в мире. Общаясь со многими политическими деятелями, политологами и другими людьми из этой страны, я только убедился в этом, — заключил Александр Куприянов.

СПРАВКА

Первый номер «Вечернего Минска» увидел свет 1 ноября 1967 года. Газета сразу потеснила почтенные республиканские и всесоюзные издания. Диапазон тем касался всех сфер жизни — от начала работы реконструированных или вновь построенных поликлиник до оповещения минчан о том, какие улицы и в какие часы будут перекрыты в связи с подготовкой к очередным демонстрациям.

Александр Куприянов Журналисты Газета «Вечерняя Москва» Студенты Сотрудничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте