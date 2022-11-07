Сотрудничество двух крупных медиахолдингов вышло на новый уровень

Студенты Белорусского государственного университета слушают лекцию главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова / Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и генеральный директор агентства «Минск–Новости» Андрей Кривошеев подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие приурочили к 55–летнему юбилею газеты «Вечерний Минск».

В торжественной обстановке Александр Куприянов и Андрей Кривошеев поставили подписи в соглашении, обозначающем новый виток в сотрудничестве между двумя крупными медиахолдингами России и Белоруссии.

Главный редактор «Вечерней Москвы» отметил, что началось сотрудничество несколько лет назад.

— Здесь я вижу людей, которые стояли у истоков этой долгой дружбы. Ветеранов, тех, кто начинал «Вечерку» в Минске, и тех, кто прошел этот долгий путь. Наша дружба сегодня — это красивое продолжение истории. Наши газеты — это в первую очередь народные издания, которые люди знают и помнят. «Вечерка» — это та газета, которая входила в каждый дом и, я надеюсь, будет делать это всегда, — сказал Александр Куприянов.

Он отметил, что «ВМ» всегда старается внедрять в работу современные технологии.

— Конечно, нельзя перегнать средства видео- и аудиоконтента, но наши газеты подобрались вплотную к этой заданной скорости. Нельзя не отметить нашу работу, которую мы проделали за эти одиннадцать лет, сохранив бренд и честь самого крупного и старого издания столицы, — добавил Александр Куприянов.

Помимо этого, во время поездки главный редактор «Вечерней Москвы» встретился со студентами факультета филологии Белорусского государственного университета. Он провел лекцию для обучающихся и преподавателей. В своем выступлении Александр Куприянов подчеркнул, что настоящего журналиста отличают любопытство и компетентность в самых разных сферах жизни.

— Не обязательно полностью углубляться во все направления. Журналист — это тот человек, который знает все, но понемногу. В этом и есть его умение и сила. Он может писать обо всем, и ему не нужно будет изучать что-либо с нуля.

К тому же журналист сам должен пролезать туда, куда не пройдет другой: добывать самую эксклюзивную информацию, разговаривать с теми, с кем не могут другие, — отметил главный редактор «Вечерней Москвы». — В этом и проявляется профессиональный подход журналиста к работе.

Также Александр Куприянов добавил, что для сохранения роли печатных средств массовой информации в современном мире развития технологий важно продвигать авторскую и эксклюзивную журналистику.

— На самом деле научить писать однообразные тексты можно любого человека. Даже того, который далек от нашей профессии. Но вот делать эксклюзивные материалы, со своей подачей и стилем, можно научить далеко не каждого. Это умение должно быть в самом человеке, и он должен хотеть делать то, что не делают другие.

Авторство текста должно быть понятно даже без имени и фамилии пишущего. К этому нужно стремиться многим печатным СМИ, чтобы сохранить свою уникальность и неповторимость, особенно если говорить про сегодняшнее время, — сказал Александр Куприянов.

Также в рамках своей поездки главный редактор газеты «Вечерняя Москва» посетил радио программу «Вечерний политический канал», где отметил, что Белоруссия — главный союзник России в борьбе против западного мира.

— Белорусы в Великую Отечественную войну доказали, что народ нельзя победить. Сейчас они оказывают разные виды помощи нашей стране в ходе спецоперации на Украине: экономическую, военную и геополитическую.

Я уверен, что это наши друзья, которые не отступятся от наших общих принципов и идей по сохранению стабильности в мире. Общаясь со многими политическими деятелями, политологами и другими людьми из этой страны, я только убедился в этом, — заключил Александр Куприянов.

СПРАВКА

Первый номер «Вечернего Минска» увидел свет 1 ноября 1967 года. Газета сразу потеснила почтенные республиканские и всесоюзные издания. Диапазон тем касался всех сфер жизни — от начала работы реконструированных или вновь построенных поликлиник до оповещения минчан о том, какие улицы и в какие часы будут перекрыты в связи с подготовкой к очередным демонстрациям.