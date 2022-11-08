«МегаФон» модернизировал сеть в одном из крупнейших ТЦ страны в Котельниках

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Мобильный оператор «МегаФон» модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача», расположенного в подмосковных Котельниках. Теперь скорость мобильного интернета на территории популярного у москвичей и гостей столицы аутлета, имеющего площадь около 40 тысяч квадратных метров, увеличилась вдвое.

Компания модернизировала инфраструктуру мобильной сети как на территории аутлета, так и в соседнем жилом комплексе «Белая дача парк». Сам жилой комплекс находится сейчас на стадии строительства, однако часть домов в нем уже введена в эксплуатацию. Вместе с расширением жилого комплекса растет нагрузка на сеть и в новых домах, и в аутлете. Модернизация завершена в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж. В это время число посетителей в магазинах торгового центра увеличивается.

Технические специалисты компании установили современное оборудование на базовых станциях и задействовали новые частотные диапазоны. Это позволит мобильному оператору исключить места со слабым покрытием сети в зданиях, где расположены магазины: они имеют множество перегородок, препятствующих проникновению сотового сигнала.

Проведенная модернизация также позволила обеспечить абонентов качественной голосовой связью, в том числе с применением технологии VoLTE, которая гарантирует мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Мобильный оператор продолжит улучшать связь на территории жилого комплекса «Белая дача парк». Так, уже в начале 2023 года здесь запланировано увеличение числа базовых станций. Всего за 10 месяцев 2022 года сеть «МегаФона» модернизирована в 150 жилых комплексах Москвы и Московской области.