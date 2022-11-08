В столичных семейных центрах подростки повышают самооценку и развивают универсальные навыки

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Способность находить общий язык с разными людьми, эмоциональный интеллект, ораторские навыки — все это необходимо для успешной самореализации. Подростки могут развить их в столичных семейных центрах. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Коптево» Светлана Шехватова.

В рамках проекта «Реализуй себя» специалисты семейных центров обучают подростков трехслойной модели навыков. Первый слой — это профессиональные, физические или социальные умения. Второй — способности, которые можно применять в более широких сферах социальной или личной деятельности: устные и письменные коммуникации, навыки работы в команде, умение общаться с людьми. Третий слой дает знания, как успешно презентовать себя, правильно ставить цели, чтобы достигать их и заниматься саморазвитием.

В семейный центр обратилась мама восьмиклассника Матвея. Она отметила, что сыну пора определиться с образовательным профилем на 9–11 классы, но юноша заинтересован только компьютерными играми, свободное время проводит с гаджетами в руках, определенных планов на будущее у него нет. Специалисты предложили Матвею посетить несколько занятий на определение интересов. В ходе упражнения «Люблю делать» Матвей осознал, что ему нравится программирование. SWOT-анализ личности для определения сильных и слабых сторон показал, что парень обладает аналитическим мышлением и умением быстро принимать решения. Психолог, заметил, что парню нужно поработать над тайм-менеджментом, целеполаганием и умением работать в команде. Эти навыки у подростка провисали, именно поэтому от компьютера его практически невозможно было оторвать, из-за отсутствия четких сроков, ясной формулировки многие дела оставались незавершенными.

Участвуя в проекте, юноша преуспел в публичных выступлениях и самопрезентации. Правильно поставленная цель привела Матвея к успеху: он вдумчиво подошел к выбору профиля, сдал вступительные испытания в Яндекс-лицей на высший бал и нашел друзей-единомышленников, с которыми теперь проводит больше времени в реальном мире.

— Проект «Реализуй себя» стал для меня своеобразным скачком в саморазвитии. Благодаря грамотно выстроенной системе занятий, рабочей тетради по каждой теме я смог прокачать свои мягкие навыки. Теперь только вперед, к покорению новых вершин! — делится Матвей.

Маму 13-летней Светланы беспокоило, что дочери сложно даются публичные выступления даже перед небольшой и хорошо знакомой аудиторией одноклассников. Мама хотела приобщить девочку к изучению культуры речи и показать ей, что русский язык и литература пригодятся в жизни.

В рамках проекта «Реализуй себя» Светлане предложили посещать дискуссионный клуб, где подростки обсуждают художественную литературу. Спустя три месяца занятий девочка стала увереннее, часто выступает инициатором дискуссий.

— Прежде я очень волновалась, когда нужно было отвечать публично. Все мысли были только о том, что я не справлюсь. Благодаря занятиям в клубе я стала чувствовать себя увереннее. В этом мне помогает визуализация. Представляю, что все пройдет хорошо, и концентрируюсь на дыхании, — рассказывает Светлана.

17-летний Максим не набрал достаточного количество баллов за ЕГЭ для поступления на бюджет.

— Готовился к экзаменам заранее, но не смог справиться с волнением. В решающий момент словно забыл все, что так долго учил. Испытываю чувство вины, поскольку не оправдал надежд родителей, — так юноша сформулировал свою проблему.

Тщательно ознакомившись с Атласом новых профессий, Максим решил поступать в железнодорожный колледж, родители поддержали его шаг. Все лето подросток активно посещал тренинги, способствующие раскрытию в нем творческого потенциала, скрытых талантов, выяснилось, что у молодого человека высокий уровень эмоционального интеллекта. Он мог найти контакт абсолютно с любым человеком. Максим успешно поступил в колледж и нашел подработку в свободное от учебы время.

— Интересно наблюдать как подростки, прежде неуверенные и застенчивые, с каждым занятием все больше раскрываются, активно участвуют в дискуссиях. И ты узнаешь о них больше и начинаешь понимать лучше. Ребята часто говорят, что такое общение делает их сильнее, — отмечает Светлана Шехватова.

Если подросток не уверен в себе, не может найти друзей или определиться с тем, что ему интересно, лучше обратиться в семейные центры, действующие во всех округах Москвы. Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, тренинги, занятия, налаживают детско-родительские отношения, во всех центрах действуют подростковые клубы. Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.