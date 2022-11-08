Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Богатые тоже шутят: как сложилась жизнь бывших участников КВН

Сергей Шахиджанян
Дарья Завгородняя
Динара Кафискина
Общество
Богатые тоже шутят: как сложилась жизнь бывших участников КВН
Кадр из телесериала «КВН. Высшая лига»

8 ноября отмечают Международный день Клуба веселых и находчивых (КВН) — самой веселой телеигры, которая по сей день собирает у экранов миллионы почитателей со всей страны. «Вечерняя Москва» связалась с постоянным членом жюри КВН Юлием Гусманом и другими бывшими участниками игр.

— КВН сбил меня с пути истинного, чему я всю жизнь очень благодарен, — говорит основатель бакинской команды КВН Юлий Гусман. — Я занимался медициной, шел по стопам моего отца, известного профессора Гусмана, написал даже диссертацию, переплел ее. Но КВН превратил меня совсем в другого человека, в хорошем, надеюсь, смысле слова. И я пришел к папе, отдал ему переплетенную диссертацию «Клинико-диагностические корреляции при атеросклерозе» и сказал: папа, я хочу учиться на режиссера. С помощью братьев Ибрагимбековых, Рустама и Максуда, которые создали школу режиссерскую, я туда поступил. И окончил ее! (Юлий Гусман окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. — «МВ».) Остальное всем известно!

Актер Дмитрий Брекоткин

Участник команды КВН, а впоследствии творческого коллектива «Уральские пельмени» — КВН дал мне работу на ближайшие лет 20. Когда я закончил выступать в КВН, продолжил заниматься творческой деятельностью на этом же паровозе, только двигаюсь немного по другим рельсам. В Высшей лиге я выступал сезонов шесть. Со своей командой становился не раз чемпионом. Сегодня в юморе изменилась динамика. В этом главное отличие. Мы как-то участвовали в конкурсе с нынешними кавээнщиками и выглядели как черепахи. Нам было за ними не угнаться. Кому-то это нравится больше, кому-то меньше. В полторы минуты можно впихнуть 5–7 шуток. Главное — не снижать качество. Я бы хотел пожелать кавээнщикам здоровья, предводителям и всему остальному племени, чтобы они были веселы, энергичны и находчивы не только на сцене, но и в жизни.

Богатые тоже шутят: как сложилась жизнь бывших участников КВН Фото: Из личного архива Дмитрия Брекоткина

Телеведущий Михаил Марфин

Многолетний редактор Высшей лиги КВН — Для меня КВН открыл дорогу в творчество. Когда я слышу, что КВН уже не тот, хочется сказать: друзья мои, вы на себя посмотрите! Какие времена, такие и шутки. Когда же слышу, что, мол, Масляков там оказывал какое-то давление — ну бросьте! Даже когда спонсоры пытались заказать шутку про себя — ничего не получалось! Юмор вещь не заказная!

Телеведущий Валдис Пельш

Участник команды КВН Московского государственного университета — Что самое прекрасное было в КВН? Оказаться в туре: в 1987 году мы впервые попали в игру, которая прежде казалась совершенно недоступной, ведь до 1986 года КВН был закрыт. А тут мы оказались на месте известных людей, чьи имена были на слуху. И нам предоставился шанс побыть на их месте! Первая игра стала первым разочарованием (мы проиграли). Но для нас это была и первая победа, ведь наша группа отвечала за музыкальные конкурсы, а все конкурсы мы выиграли!

Актриса Марина Федункив

Участница команды КВН «Добрянка» Федункив начала карьеру в команде КВН «Добрянка». Название дал небольшой город в Пермской области. Особенность команды в том, что ее участники не студенты вуза, а работающие люди. В «Добрянку» актриса пришла, уже будучи профессионалом творческого цеха. Популярности добавили съемки в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Womаn. Сегодня Федункив самая яркая звезда на небосклоне женского юмора. Она поет, активно работает на корпоративах.

Актер Михаил Башкатов

Капитан команды КВН «МаксимуМ» — Я, безусловно, благодарен тому периоду в своей жизни, когда выступал в КВН. Можно сказать, что КВН дал мне путевку в профессию. Насколько изменился юмор, вопрос сложный. Такие вещи анализировать тяжело.

Конечно, юмор меняется, и меняются способы доставки. И их немало. Если раньше это был юмористический журнал, кино и телевидение, то сегодня это и соцсети, и мессенджеры. Юмор — живая, подвижная материя. Появляются какие-то новые темы и схемы для шуток. В КВН в том числе. Приходят молодые ребята и шутят о том, что их волнует. Они пытаются искать для этого какие-то новые формы. Когда я на них смотрю, мне смешно.

Богатые тоже шутят: как сложилась жизнь бывших участников КВН Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Владимир Зеленский

Участник команды КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» Президент «незалежной» Зеленский начинал восхождение к славе с КВН. В командах «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», «Сборная Кривого Рога» и «95-й квартал» он фигурировал под псевдонимом Вован. Однажды ему посчастливилось выступить перед тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. После КВН «95-й квартал» делал острые шоу на украинском телевидении, танцевал полуодетым на шпильках и обзывал Украину. А в 2017 году стал сниматься в сериале «Слуга народа», рисуя образ положительного президента.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ

  • Телеведущий Дмитрий Хрусталев: 200 миллионов рублей

Дмитрий Хрусталев — один из самых востребованных конферансье в России сегодня — тоже выходец из Клуба веселых и находчивых. Игрой в КВН увлекся, будучи студентом Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. С 1998 года играл за команду «Сборная Санкт-Петербурга», был ее капитаном. После КВН исчез из информационного эфира на несколько лет, а в 2007-м появился на ТВ, став участником программы Comedy Club, которая стала самой популярной и престижной площадкой для молодых юмористов на несколько лет. По данным журнала «Форбс», годовой заработок телеведущего составляет около 200 миллионов рублей в год.

  • Комик, телеведущий Павел Воля: 160 миллионов рублей

Экс-участник и капитан пензенского КВН «Валеон Дассон» Павел Воля в Высшей лиге толком выступить не успел: команда проиграла в 1/8 финала в сезоне 2001 года, однако карьера талантливого комика с тех пор двигается стремительно. По данным журнала «Форбс», он зарабатывает более 160 миллионов рублей ежегодно.

  • Актер, телеведущий Михаил Галустян: 170 миллионов рублей

В 2002 году стал капитаном команды «Утомленные солнцем», общероссийскую славу артисту принес комедийный сериал «Наша Раша». Сегодня зарабатывает более 170 миллионов рублей в год.

  • Комик, телеведущий Гарик Харламов: 150 миллионов рублей

Харламов — выходец из команд КВН «Сборная Москвы МАМИ» и «Незолотая молодежь» недавно покинул пост соведущего Павла Воли в шоу Comedy Club. В соцсети Харламов написал: «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур (юморист Андрей Бебуришвили. — «МВ»), в добрый путь! А я наконец-то спать». Комик может себе позволить отдых, ведь на пенсию он уже заработал: по данным «Форбс», его ежегодный заработок до недавнего времени составлял более 150 миллионов рублей в год.

  • Актер, телеведущий Александр Ревва: 250 миллионов рублей

С 2000 года Ревва играл команде «Утомленные солнцем» Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. В Высшей лиге команда провела четыре сезона и в 2003 году стала чемпионом. С 2006 года был резидентом Comedy Club, вел разные телепередачи. Записывает шуточные музыкальные клипы под псевдонимом Артур Пирожков. Телевизионная работа, а также съемки в кино и рекламе, по сведениям «Форбс», приносят Ревве около 250 миллионов рублей ежегодного дохода.

ЦИТАТЫ

— Очень послушный мальчик после фразы Малахова: «Не переключайтесь!» — смотрел Первый канал семь лет.

— Здравствуйте, я баба Нюра. Я домработница Наташи Королевой и Игоря Николаева. У них очень много концертов, эти постоянные переезды, бесконечные гастроли. Поэтому хата часто свободна, приходите, кто хочет, повеселимся!

— Во время скандала на пресс-конференции с ростовской журналисткой Филипп Киркоров, сам того не ожидая, украл половину песни у группы «Ленинград». Витя очень любил себе делать завтрак в постель, но старшина не одобрял подобного поведения в казарме. К чему бы это? Оксану называли золотой женщиной: она стирала, гладила, убирала и вкусно готовила, но прозвище свое все равно получила за зубы.

— Невеста на свадьбе поняла, что гости ее недолюбливают, когда брошенный букет прилетел ей обратно в спину.

Шоу-бизнес Знаменитости КВН Юмор Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте