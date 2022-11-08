Достоверный документ для будущих поколений

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Житель столицы Даниил Пискарев передал номер газеты «Вечерняя Москва» от 13 декабря 1941 года в Государственный музей обороны Москвы. Корреспондент «ВМ» узнал, что хранит в себе раритетный выпуск главного столичного издания.

На желтоватой, выцветшей от времени первой странице «Вечерки» большими черными буквами напечатано: «В боях за столицу родины героическая Красная армия одержала славную победу. Доблестные войска Западного фронта нанесли немецким захватчикам крупное поражение. Хвастливый гитлеровский план окружения и взятия Москвы с треском провалился».

В конце ставшие повсюду известными в то время слова: «Честь и слава доблестным защитникам Родины! Смерть немецким оккупантам!» «Вечерняя Москва», в отличие от многих своих конкурентов, не прекращала работу даже во время боевых действий Великой Отечественной войны. Газета информировала жителей столицы о том, что происходило в городе, как продвигалось контрнаступление Красной армии под Москвой. Хроника событий описана и в номере от 13 декабря 1941 года, который передал в музей москвич Даниил Пискарев. Его бабушка — Лидия Пискарева — во время войны была ребенком. Она и сохранила уникальный выпуск газеты, который впоследствии бережно хранил ее внук. Ведь Даниил уверен, что «Вечерка» — это документ, запечатлевший эпоху. Именно на страницах газеты отражена история города и страны.

— На самом деле это уникальная историческая летопись Великой Отечественной войны, а в частности, контрнаступления Советской армии под Москвой. Я надеюсь, что выпуск этой газеты поможет многим людям узнать, как развивались события в то время. «Вечерка» выходила даже во время ожесточенных боев, бомбежек. Так что эта газета — один из самых достоверных документов эпохи, — сказал Даниил Пискарев. Мужчина уже не в первый раз передает выпуски газеты «Вечерняя Москва» времен Великой Отечественной войны в столичные музеи. Например, в июле он подарил Музею Победы два номера газеты — от 10 мая и 25 июня 1945 года. Конечно же, основная тема печатных изданий того периода — победа советского народа над фашистскими захватчиками.

— Моя бабушка родилась в начале войны. Тогда «Вечерку» читали ее родители. А потом бабушка подросла и тоже заинтересовалась изданием. Газеты времен Великой Отечественной войны хранились в нашей семье и передавались из поколения в поколение. Сейчас я постепенно передаю эти экземпляры в различные музеи Москвы, чтобы память о тех годах сохранилась, — заключил Даниил Пискарев.

Заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей Лучкин, которому Пискарев вручил газету, отметил, что передача любого печатного носителя времен Великой Отечественной войны — уникальный случай для музея.

— Мы всегда рады получать такие раритетные газеты. Это возможность пополнить нашу коллекцию периодических печатных изданий времен Битвы за Москву. Особенно важно, что этот экземпляр «Вечерней Москвы» затрагивает основной момент начала контрнаступления. Тогда Советская армия отбросила неприятеля от стен нашей столицы, — сказал Лучкин. Теперь выпуск «Вечерней Москвы» станет частью музейной выставки. Кроме того, его будут использовать в различных экспозиционных и патриотических проектах, которые планируют проводить в будущем.

— Когда мы будем делать экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, этот выпуск «Вечерки» обязательно станет одним из ключевых экспонатов. Это прекрасный исторически достоверный источник информации, который поможет нам и посетителям отследить все этапы развития событий, — заключил Алексей Лучкин. В церемонии передачи выпуска «Вечерней Москвы» музею поучаствовал старший научный сотрудник Музея-панорамы «Бородинская битва» Александр Подмазо.

— Нападение немцев, первые успехи Красной армии — все это освещено в номере газеты, — подчеркнул Александр Подмазо. — Это отличный источник информации, который теперь будет изучать в частности молодое поколение москвичей. Они должны знать и сохранять историю своей страны и родного города. Так что, можно сказать, «Вечерняя Москва» внесла свой вклад в патриотическое воспитание столичной молодежи.

Газета «ВечерняяМосква» была основана в 1923 году как орган Моссовета. Первым главным редактором назначили БорисаВолина, а его заместителем — МихаилаКольцова. Первый номер вышел 6 декабря. Поначалу газета состояла из четырех полос. Такой объем сохранялся вплоть до Великой Отечественной войны. Накануне 1941 года «ВечерняяМосква» выходила шесть раз в неделю на страницахформатаА2. Вопреки названию, чисто городским изданием газета не была. Первая полоса посвящалась сообщениям из городов Советского Союза и из-за рубежа, вторая — жизни столицы, третья — новостям культуры, спорта и досуга, четвертая — объявлениям. В октябре 1941 года в редакции оставалось всего семь корреспондентов. Несмотря на все трудности, «ВечерняяМосква» выходила даже в годы войны, не пропустив ни одного выпуска. А все новости о чрезвычайном происшествии корреспонденты превращали в повод рассказать о мерах по преодолению их последствий.