Елена Преснякова: Как только нас пригласят на Донбасс, мы сразу же поедем

Фото: АГН Москва

Елена Преснякова 19 ноября отметит день рождения. Накануне солистка легендарной группы «Самоцветы» рассказала «Вечерней Москве», что для их семьи означает такое понятие как патриотизм.

Наш разговор с заслуженной артисткой Российской Федерации Еленой Пресняковой начался с вопроса о том, как она восприняла поступок сына — певца и композитора Владимира Преснякова, который перечислил все средства от сольного концерта участникам специальной военной операции.

— Елена, до концерта сын рассказывал вам о своих планах, советовался?

— Нет. Володя очень давно стал самостоятельным. Никогда заранее не оповещает нас о своих решениях. В основном я узнаю о его добрых делах из газет. А в этот раз — во время концерта. Слава богу, он этим не кичится.

Мне, конечно, было приятно такое услышать. Когда мы пришли домой, я Вове позвонила и сказала, что мы с папой им гордимся.

— А сам Пресняков-младший поблагодарил за возможность помочь участникам СВО зрителей...

— Да, он считает их главными действующими лицами. Ведь на концерт пришло больше семи тысяч его поклонников.

— Что касается благотворительности, это ведь не первый случай...

— И уверена, что не последний. Вообще, у сына весь коллектив такой — все ребята классные, понимающие, отзывчивые. И я просто уверена в том, что когда Вову и его коллектив позовут поехать на Донбасс, он точно туда отправится — и концерты даст, и гуманитарку привезет, и с нашими бойцами и жителями пообщается. В общем, сделает все, что в его силах.

— Ваши «Самоцветы» тоже готовы к такому шагу?

— Конечно! Что касается Донбасса, здесь не может быть никаких размышлений — как только пригласят, сразу поедем. И хвала всем нашим артистам, кто уже там побывал. Сейчас это просто необходимо. А тем, кто покинул Россию в такое время, Бог судья. Но Родина ведь может и не простить...

— В свое время вы с ансамблем «Самоцветы» выступали перед российскими воинами в Афганистане.

—Да, это было дважды. Один раз выступали там вместе с Иосифом Кобзоном, а второй раз дали сольный концерт. А сейчас договариваемся с одним из столичных госпиталей, хотим там выступить, поддержать наших раненых бойцов.

— Вокально-инструментальному ансамблю «Самоцветы» уже больше сорока лет. Как вам удается до сих пор быть на плаву?

— Мы просто все делаем с душой, у нас замечательный коллектив, мы как одна семья. Каждый отвечает за свой фронт работы. Трудимся одинаково и получаем одинаково. Еще и поэтому коллектив так долго держится. Знаю, что когда в группах принято иначе, многие из них по этой причине распадаются. Правда, на мне лежит чуть больше ответственности, поскольку я единственная женщина в коллективе. Наш руководитель, Юрий Маликов, всегда говорил: «Не будет Лены, не будет ничего». Так что я даже заболеть не могу.

— Вы, наверное, уже не представляете себе свою жизнь без концертов?

— Если честно, пандемия сделала свое дело — привыкли находиться дома. Но когда отправляешься на гастроли, переезжаешь из города в город — снова оживаешь.

Раньше случалось, что выступали по двадцать дней на одной площадке. А сейчас — день в одном городе, день — в другом. Это немножко изматывает. Но радует то, что на наших концертах всегда присутствует публика разного возраста, в том числе и молодежь. И отдача из зала всегда классная.

Фото: РИА Новости

— Какую песню во время концертов зрители просят исполнить чаще всего?

— Попробуй только не спеть «Все, что в жизни есть у меня». Эта композиция пользуется наибольшей популярностью до сих пор. Впрочем, и остальные наши песни по-прежнему любимы. Только начинаешь их исполнять, зал тут же подхватывает. Надеюсь, в такой же теплой атмосфере пройдут концерты и перед нашими бойцами.

— Вскоре вы будете отмечать 76-летие. Не сочтите за лесть, но вы на этот возраст не выглядите совершенно. Как вам это удается?

— Здесь особых секретов нет. Я не могу пожаловаться на нехватку энергии. Я до сих пор на сцене и прыгаю, и на шпагат могу сесть, можно сказать, шебутная я. Утром встаю, бегу на кухню, одновременно включаю кран, плиту. Потом Петрович (муж певицы — музыкант Владимир Пресняков-старший) кричит: «Лен, что ты там делаешь? Плита уже вся красная». А мне хочется успеть везде и одновременно. Что касается моего возраста, то как-то в медцентре мне делали тест, который показал, что мой биологический возраст — 52 года.

Когда после концертов зрительницы спрашивают меня, мол, как это вы так молодо выглядите, я отшучиваюсь, говорю, что под рукой всегда нужно иметь новые запчасти, на которые в случае необходимости можно заменить старые. А если серьезно, то все дело в характере: что бы ни было, стараюсь радоваться жизни, настраиваю себя и окружающих только на позитив и верю в то, что все будет хорошо.

Кстати, мы с сыном в этом похожи. С возрастом Вовка, конечно, стал поспокойнее себя вести, он ведь отец двух мальчишек, за которых несет ответственность. А раньше зажигал по полной программе, был невероятно активным экстремалом.

— Скажите, а как вам сегодняшняя эстрада?

— Есть очень даже хорошие исполнители. Я вообще такой человек, который не умеет критиковать. Но мне правда нравятся различные современные направления в музыке. Скажем, я обеими руками за рэп.

— Как в целом воспринимаете все, что происходит сейчас на Донбассе?

— Переживаю. Иногда нервы не выдерживают, каналы переключаю. Но все мы, безусловно, верим в победу!