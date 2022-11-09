Цифровые сервисы — двигатель туристической сферы

Главный специалист управления по развитию партнерской сети проекта RussPass Анна Буянова на выставке-конференции современных информационных технологий и инновационных решений в области туризма / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В среду, 9 ноября, в Москве прошла выставка-конференция современных информационных технологий и инновационных решений в области туризма. На ней представители отрасли показали свои проекты, позволяющие снизить влияние западных ограничений на нашу страну.

На одном из стендов главный специалист управления по развитию партнерской сети проекта RussPass Анна Буянова раскладывает демонстрационные брошюры. На одной стороне буклета красуется проплывающий по реке корабль, а на другой можно увидеть горные долины и бескрайние поля России.

— Раньше, чтобы путешествовать по стране, необходимо было посещать десятки различных сайтов. На одном — забронировать отель, на другом — купить билеты на самолет, на третьем — выбрать экскурсии. Теперь организовать путешествие стало гораздо проще. Мы объединили все эти сервисы на одной цифровой туристической платформе под названием RussPass. Это флагманский проект Комитета по туризму Москвы, — рассказала Анна Буянова.

По ее словам, туристическая отрасль сейчас активно реагирует на изменения, происходящие в мире. Именно поэтому сфера активно переходит в цифровой формат. Он, как показывает практика, более удобен для путешественников.

— Трудности могут возникнуть лишь с небольшими местными музеями в регионах, которые сейчас только начинают освоение такого формата работы. А в целом любое путешествие сейчас можно организовать на одной платформе, — уточнила Анна Буянова.

Она добавила, что сервис RussPass был создан еще в 2020 году, во время пандемии. Однако на сегодняшний день его актуальность только возрастает.

— В нашем проекте все предоставляющие туристические услуги проходят строгую модерацию, поэтому пользователи могут быть уверены, что проведут свой отпуск, как запланировали, — отметила Анна Буянова. — Главное достоинство цифрового сервиса заключается в его удобстве. Каждый пользователь может выбрать интересные ему места, после чего алгоритм сам проложит наиболее удобный маршрут по ним.

По словам Анны Буяновой, проект RussPass способствует развитию внутреннего туризма. К нему уже подключились представители всех регионов нашей страны.

— Помимо этого, наш проект включает в себя еще и аудиогиды, бронирование ресторанов, подборку актуальных мероприятий и даже рекомендации по автопутешествиям, — сообщила Анна Буянова.

На мероприятии присутствовали и представители отечественных компаний, которые сейчас занимают места иностранных туристических сервисов, ушедших с российского рынка.

— Одна крупная голландская компания, которая помогала с бронированием номеров в отелях, покинула Россию в начале года. Мы создали отечественный аналог цифрового сервиса, — рассказала заместитель руководителя отдела продаж проекта Валерия Лаушкина. — При этом отечественные компании, получившие больше пространства на рынке, теперь будут пополнять бюджет своими налогами, в отличие от иностранных фирм, которые их не платили.

Представили свои услуги и компании, которые занимаются перелетами и бронированием мест на рейсах в бизнес-авиации (возможность аренды частного самолета с экипажем. — «ВМ»).

— Бизнес-авиация и покресельное бронирование на таких рейсах становится в России все популярнее, — отметила исполнительный директор компании-маркетплейса бизнес-авиации Татьяна Личенко.

Она отметила, что, несмотря на санкционное давление и ограничения западных стран, туристическая и арендная отрасль в России по-прежнему успешно продолжают свою работу.

— Безусловно, имеют место определенные усложнения маршрутов перелетов, ведь теперь нам нужно делать обязательную техническую посадку. Да, это увеличивает время в пути, но тем не менее у россиян сохранилась возможность путешествовать далеко от родного региона, — сообщила Татьяна Личенко. — Однако бронирование мест на бортах бизнес-авиации, которое налажено, как и регулярное, помогает отрасли снизить влияние западных ограничений на нас.

При этом на замену европейским компаниям пришли предприниматели из дружественных стран, которые активно сотрудничают с Россией.

На конференции также прошли панельные дискуссии, мастер-классы и увлекательные лекции от ведущих специалистов туристической отрасли. В завершение встречи эксперты выбрали лучшие ИТ-разработки в сфере туризма, созданные в 2022 году.

ТОП–3

Стартапы, упрощающие путешествия: