Ключевые качества столичных блюстителей порядка — это профессионализм и дисциплинированность

Старшие сержанты полиции Егор Макариков (слева) и Рамиль Утемишев работают в Восточном административном округе Москвы. Свой профессиональный праздник они отмечают на работе. Полицейские готовятся отправиться патрулировать улицу Чечулина / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с полицейскими, которые совершили героические поступки в этом году.

Полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве Егор Макариков и Рамиль Утемишев в августе 2022 года дежурили в поселке Восточный, когда в садоводческом товариществе неподалеку загорелся дачный домик. Диспетчер тут же вызвала пожарную бригаду. Но, подъехав к горящему дому, полицейские увидели, что спецмашина тут не пройдет — улицы слишком узкие.

— Я оставил Рамиля встречать пожарных, а сам пошел внутрь дома, — вспоминает старший сержант Егор Макариков. — Там сидели двое нетрезвых мужчин. Один из них пытался потушить пламя из шланга. Но огонь уже приближался к газовому баллону с надписью «Пропан». Медлить было нельзя.

Полицейский велел мужчине выйти из дома, но тот не реагировал. В это время на соседнюю улицу подъехали пожарные. Старший сержант Утемишев помог им развернуть рукава и поспешил на подмогу товарищу.

— Мы вдвоем вывели мужчин из горящего дома. Тут же из рукавов полилась вода: пожарные начали работать. Дом потушили, правда, он не подлежит восстановлению. Зато люди остались живы и баллон с газом не взорвался.

Накануне праздника министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды 30 отличившимся полицейским. Среди них двое москвичей — инспектор патрульно-постовой службы отдела полиции по району Новокосино лейтенант Николай Коновалов и сержант полиции Юрий Ходацкий.

— С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение, — отметил Владимир Колокольцев, вручая медаль «За смелость во имя спасения» Николаю Коновалову. Следом он приколол на грудь Юрию Ходацкому медаль «За доблесть в службе».

Этих наград полицейские удостоились за спасение полуторагодовалой девочки. В начале октября 2022 года лейтенант Коновалов, как обычно, дежурил вместе со своим напарником, сержантом Ходацким.

— Днем мы патрулировали Городецкую улицу. Вдруг нам по рации передали, что в доме № 8 мужчина грозится выбросить маленькую девочку с 13-го этажа, — вспоминает Николай Коновалов. — Мы тут же рванули туда.

Экипаж добрался до нужного дома примерно за минуту. Полицейские приехали одновременно со спасателями. Лейтенант Коновалов и сержант Ходацкий вышли из служебной машины и увидели, что мужчина держит ребенка у открытого окна.

Решение приняли мгновенно. Николай Коновалов поднялся по лестнице на 13-й этаж, постучался в квартиру. Хозяин, естественно, дверь не открыл. Зато отозвалась его соседка: она разрешила полицейскому перелезть в квартиру через балкон.

— Лезу я по карнизу, думаю, главное — не смотреть вниз. Все-таки 13-й этаж, высоко. Но я сумел вовремя побороть панику. Спасатели в это время как раз взламывали дверь. Я пробрался в квартиру, тут как раз Юра в комнату врывается. Я спрыгнул с окна, скрутил мужчину, а мой напарник забрал у него ребенка, — вспоминает Николай Коновалов.

После этого полицейские доставили москвича в отдел полиции. Там в отношении него возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ «Покушение на убийство». Сейчас продолжается следствие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Баранов, начальник Главного управления МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции:

— Во все времена стражи правопорядка московской полиции с честью и достоинством защищают жизнь, здоровье, права и свободу граждан, противодействуют преступности, охраняют порядок и обеспечивают общественную безопасность на территории столицы. Профессионализм и дисциплинированность каждого сотрудника ГУ МВД России по Москве повышают эффективность оперативно-служебной деятельности и доверие общества к полиции. Мы гордимся отважными и самоотверженными поступками наших товарищей.