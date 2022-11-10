К Международному дню слепых: вдохновляющие истории москвичей с нарушениями зрения

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

13 ноября — Международный день слепых. В Москве проживают около 10 тысяч незрячих и слабовидящих людей. С каждым годом город становятся доступнее для всех жителей, в том числе и для людей с нарушениями зрения. Москвичи с инвалидностью по зрению получают образование и становятся специалистами в разных сферах, свободно передвигаясь по городу, они посещают музеи и культурные мероприятия. Рассказываем вдохновляющие истории подопечных столичной системы соцзащиты с нарушениями зрения.

Тимофею Мацневу 15 лет, он учится в 10 «А» классе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Уже несколько лет Тимофей серьезно интересуется финансовой грамотностью и экономикой. Свою первую Всероссийскую олимпиаду парень выиграл, когда ему было всего 12 лет. С тех пор Тимофей ежегодно становится победителем и призером олимпиад по экономике, финансовой грамотности и математике, среди которых: «Финатлон для старшеклассников», Московская олимпиада школьников, Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и многие другие. А еще в рамках Всероссийской акции «Я — гражданин России» Тимофей реализовал проекты: «Повышение финансовой грамотности у лиц пенсионного возраста» и «Поверь в себя и начни инвестировать».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Учебную неделю провожу в школе-интернате. Не трачу время на дорогу, поэтому есть время, чтобы заниматься. Педагоги активно помогают в подготовке к участию в олимпиадах. Очень важно, что здесь доступны специальные средства для обучения, — рассказывает Тимофей.

Олимпиадной, конкурсной и проектной деятельностью все не ограничивается: Тимофей с 12 лет — активный инвестор, у юноши два инвестиционных счета на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. Инвестирует он не только скопленные деньги, но и честно заработанные.

Помимо плотного увлечения сферой финансов парень несколько лет занимался шахматами. Тимофей — призер муниципальных и региональных турниров, всероссийских спартакиад, имеет второй взрослый разряд.

Андрею Головину 52 года, он работает звукорежиссером-реставратором в Российской государственной библиотеке для слепых. Андрей оцифровывает записи с виниловых пластинок, а затем, используя звуковые редакторы, обрабатывает запись на компьютере. При этом его главная задача — сделать звучание чистым, например, убрать потрескивание пластинки, сохранив при этом аутентичность. Мужчина с 12 лет увлекался винилом, у него есть своя коллекция пластинок, а увлечение совпало с работой.

У Андрея остаточное зрение пропало в 35 лет, и он стал незрячим. До этого Андрей работал в Московской городской организации Всероссийского общества слепых и общался с людьми, которые не видят. Поэтому, когда сам потерял зрение, то быстро адаптировался и самостоятельно научился ориентироваться в пространстве. Мужчина живет на окраине города и без сопровождения добирается до работы сначала наземным транспортом, а затем на метро. Андрей часто пользуется услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров. Ранее принимал участие в обучении сотрудников ЦОМП как эксперт, и объяснял стажерам, как правильно оказывать сопровождение незрячим пассажирам.

— Сопровождающий должен находиться справа от незрячего человека и держать его под локоть. Это самое безопасное положение для незрячего при правостороннем движении. Кроме того, даже при сопровождении человек с инвалидностью по зрению передвигается по городу с тростью, она помогает ориентироваться в незнакомом пространстве, — объясняет Андрей Головин.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

После автомобильной аварии мужчина не мог ходить и передвигался на коляске. Курсовая реабилитация в Реабилитационном центре для инвалидов по зрению поставил его на ноги в прямом смысле этого слова.

«Случилось чудо! Я приехал в центр на инвалидной коляске, а спустя полтора месяца ушел, передвигаясь при помощи одного костыля. Специалисты разработали индивидуальную программу, опытнейшие инструкторы ЛФК занимались со мной в зале и на тренажерах, в бассейне. Заново научился ходить, если бы не специалисты соцзащиты, был бы в коляске», – делится Андрей.

Мужчина проводит на базе учреждения семинары по доступной среде и рассказывает людям, которые недавно потеряли зрение, о городской поддержке незрячих, о возможности сопровождения в транспорте, социальном такси, цифровой доступности и многом другом.

ЗАМЕТКА

К Международному дню слепых Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы подготовил специальную страницу, где собрана вся информация о жизни незрячих москвичей и городской поддержке. Там можно подробнее узнать о культурных программах, спортивных секциях, творческих мастерских, технических средствах реабилитации, трудоустройстве и многом другом, а также пройти онлайн-тесты и найти блоги и фильмы о жизни незрячих.