Артист Станислав Ярушин: Я за культуру отечественной музыки

Фото: Из личного архива Станислава Ярушина

В среду, 9 ноября, на Rutube вышел новый выпуск шоу Станислава Ярушина «МузLOFT». Гостями стали участники группы «Город 312». «Вечерняя Москва» поговорила с создателем и ведущим программы Станиславом Ярушиным.

— Станислав, в чем уникальность формата вашего шоу?

— «МузLOFT» существует в двух форматах. Сначала мы делали выпуски в студии, и нас спрашивали, почему мы не приглашаем туда зрителей. А мы не хотели, чтобы получился обычный концерт. Нам нужно, чтобы был диалог. Для студии мы взяли формат «разговоры на кухне» и вывели его на другой уровень, вот и все. Уникальность шоу в том, что на 80 процентов это импровизация. По сути, заранее готовятся только наши музыканты репетируют песни и исполняют их совместно со звездными гостями. В шоу со зрителями меньше душевных разговоров о сокровенном, но больше разных историй, и в них тоже есть искренность. Важно еще то, что все артисты у нас выступают без фонограммы, живьем.

— А есть звезды, которые отказываются участвовать по этой причине?

— Да. Не буду называть фамилии, но есть ребята, которые сразу спрашивают, будем ли мы «чистить» запись. Мы отвечаем, что нет, и они говорят: «Мы тогда не придем». Ну и хорошо! Я противник фонограммы и «искусственных» артистов, которые считают себя певцами, в особенности наших «величайших» блогеров. Певцы? Тогда выйдите и спойте живьем! Я за культуру музыки в нашей стране, за профессионализм. Сейчас адептов фонограммы и обработки, к сожалению, все больше. Я же считаю, что это обман зрителя.

Фото: Из личного архива Станислава Ярушина

— Как выбираете гостей для своего шоу?

— Мы приглашаем тех, кто живет музыкой, знает себе цену и никому ничего не хочет доказывать. Приходят к нам и мои знакомые, и это хорошо, потому что это люди, в которых я уверен. Вот в последнем выпуске у нас ребята из группы «Город 312» — мастера своего дела. Они потрясающие, с ними комфортно и уютно. Я знаю, что Ая (солистка группы. — «МВ») — профи.

— Понравилась ваша фраза: «Любые трудности — это всегда возможность для роста». Сейчас у нас много трудностей: ушли зарубежные соцсети, YouTube. Вы видите в этом возможности для роста?

— Да! Я вижу, как люди реагируют на что-то наше, русское. И это всегда было, есть и будет. И отечественным производителям нужна поддержка, и я знаю многих, кто пашет и хочет сделать что-то хорошее в цифровой и в ИТ-индустрии. Но у нас всегда люди настроены скептически. Я помню, как появились первые интернет-платформы на умном телевидении — сейчас они популярны, а тогда я и сам в них не верил!

До сих пор остались люди, которые жалуются на тот же самый Rutube: говорят, что он не так работает, виснет. Но специалисты же работают над исправлением ошибок! И аудитория у сервиса прибавляется, я и сам стал смотреть Rutube. Ошибки были, есть и будут, но надо верить в то, что делают сегодня наши ребята, — в отечественный продукт. У нас в шоу тоже бывают проблемы, но о нас мало кто говорит плохо. Чаще я слышу, что мы как глоток свежего воздуха.

— Музыкой вы занимаетесь с детства, и ваш отец, Сергей Ярушин — музыкант. Для вас важно его мнение о вашем творчестве?

— Да, очень. Мне приятно, что папа говорит, что мы сильно выросли со своей музыкальной группой. Нравится, что он принимает участие в моем творчестве. 21 октября мы выпустили песню «Леди». Музыку для нее я сочинил еще 12 лет назад.

У меня в голове было слово «Леди», и я представлял себе такую картинку: женщина, прокутившая с годами все свое состояние, сидит и грустит, жалеет об ушедшем времени. Я не смог зарифмовать, не пошло — попросил папу помочь, и он написал текст. У меня есть еще одна песня, «20/30», про отношения 20-летних девчонок с 30-летними парнями. Я насмотрелся на это в разных тусовках, но чтобы написать текст, надо быть старше и мудрее. Поэтому мы создали песню вместе с папой — припев мой, а куплет его. У нас тандем.

— Есть зрительский стереотип: шоу-бизнес — это клетка с крокодилами, где все хотят друг друга съесть. Вам в этой среде комфортно?

— Да ну, это было тогда, когда не было интернета. Это все какая-то «гламурятина» нулевых, и для кого-то она тянется с тех времен. Для меня такого нет, я никогда ни с кем не ругался и не собираюсь. Мне все равно, кто что делает.

— Я знаю, что был момент, когда Сергей Гармаш и Галина Волчек приглашали вас участвовать в одном из спектаклей театра «Современник», но вы отказались. А еще как-то говорили, что для вас ходить в театры — это мука. Почему?

— Я не отказался. Я со своей безбашенной молодой головой просто «забил» на все, а надо было цепляться за этот шанс. Но я не жалею, что так получилось, потому что счастлив от того, что имею сейчас. Я, если честно, не фанат театра — я неусидчивый, постоянно хочу двигаться. Люблю на хоккей ходить. Видимо, мне ближе что-то более динамичное. Но в паре спектаклей я все же играл.

— Вы про иммерсивный проект Мигеля «Вернувшиеся»?

— Да, это крутой спектакль. И еще у меня была главная роль в антрепризе, но в какой-то момент я от этого устал. Надо было ездить на гастроли, а мне это было неинтересно. А вот в «Вернувшихся» я кайфовал. У меня было два спектакля в месяц, я играл католического пастора. И тогда удовлетворил некоторые свои амбиции От зрителей были очень хорошие отзывы.

Фото: Из личного архива Станислава Ярушина

ДОСЬЕ

Станислав Ярушин родился 14 января 1981 года в Челябинске. Еще школьником начал играть в КВН — и продолжил, поступив в Челябинский государственный агроинженерный университет. Получил известность как актер, телеведущий, певец, шоумен, продюсер. Снимался в том числе в популярном сериале «Универ».

Коротко о главном

— У вас двое детей: Стефания и Ярослав. Вы как-то отметили, что ребенка важно не перегружать занятиями, у него должно быть детство. Как найти баланс между тем, чтобы вырастить ребенка успешным человеком и не перегрузить?

— Детей не надо напрягать, да. Вот я — фанат хоккея, а сын сказал, что хочет заниматься карате. Классно, пусть пробует! Он и в гольф играет, и в любительском хоккее для себя катается. Какое бы направление он ни выбрал, мы с женой его всегда поддержим. У меня дочь через раз занимается вокалом, но я ее не стану заставлять. Пусть ходит туда, когда сама хочет.

— Вашей дочери как-то в школе сказали не самые приятные слова о вас: «зарабатывает на популярности». Вас это напрягло?

— Мои дети на такие вещи не обращают внимания. Они знают всю правду о том, чем занимается папа.

— Учите их, как реагировать на недоброжелателей?

— Я предупреждаю их, что они не раз будут сталкиваться в жизни с таким. Дети у меня очень адекватно на все смотрят. «Как много злости в людях, — недавно сказала моя десятилетняя Стефания. — Я вижу под твоими постами, что тебе пишут, — это же плохо». Я ей объяснил, что все люди разные. И зачастую гадости пишут те, кто в этой жизни не двигается, диванные критики. Ей не в последний раз будут говорить обо мне что-то те, кто, например, просто завидует мне. Важно научиться пропускать это мимо ушей, а в своей жизни все делать хорошо и профессионально, чтобы о ней говорили больше, чем обо мне. Если о тебе говорят, значит, ты идешь в правильном направлении.

— Вы родились и выросли в Челябинске. Какое-то время назад в интернете ходил мем про «суровых парней из Челябинска». Вы себя к ним относите?

— Это классная, красивая легенда! В моем окружении суровость челябинских ребят заключается в том, что мы говорим все как есть и за свои слова отвечаем. Все остальное выдумано из-за множества заводов, которые пашут на нашу страну и дают очень крутую промышленность. Челябинск — замечательный город, и он за последние три года очень расцвел.

— Гордитесь тем, что вы оттуда?

— Да! Правда, на курортах новым знакомым отвечаю, что я из Сибири. Потому что Урал иностранцы не знают.