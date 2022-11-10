Подзатыльник от Филиппа: клипы и фильмы оказываются пророческими

Фото: Youtube / Филипп Киркоров

9 ноября поклонники Филиппа Киркорова нашли старинный клип на его песню «Просто подари», в котором снялся Владимир Зеленский. Один из эпизодов клипа зрители сочли «пророческим». «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще предсказания встречаются в произведениях экранного искусства.

В клипе 2009 года Филипп отвешивает текущему лидеру «незалежной» подзатыльник. Удар следует после слов Зеленского «вызову весь мир на войну». Неудивительно, что россияне связали этот момент с нынешней международной обстановкой, в которой президент Украины проявляет излишнюю, неразумную воинственность.

Взрыв в Чернобыле

Фантастическая драма «Сталкер» Андрея Тарковского вышла на экраны в 1980 году. Фильм показывает таинственную аномальную «Зону», полную опасностей. Возникла «Зона» в результате аварии в некоем «четвертом бункере». Главный герой водит туда экскурсии, хотя это запрещено. А через шесть лет произошла уже реальная авария: взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС «обеспечил» на десятки километров вокруг АЭС реальную аномальную зону, куда до недавнего времени водили на экскурсии всех желающих. В отличие от «Сталкера», легально.

Гибель башен-близнецов

Любопытное предсказание гибели нью-йоркских башен-близнецов содержится в фильме 1986 года «Письма мертвого человека», снятом Константином Лопушанским. В одном из эпизодов картины показан взрыв двух высотных зданий в городе на берегу залива, очень похожем на Нью-Йорк.

Путч 1991 года

Фильм Сергея Снежкина «Невозвращенец» показали по ленинградскому ТВ в самый разгар путча — 20 августа 1991 года. В это время по Москве двигалась военная техника, люди выходили на демонстрации, у Белого дома возводились баррикады. В фильме, съемки которого проходили задолго до этих событий, показаны похожие картины: смута, танки на улицах. Режиссер показал вымышленный военный переворот так реалистично, что его даже упрекали: якобы он заранее «что-то знал».

Самоизоляция

Сериал «Эпидемия» (режиссеры: Павел Костомаров и Дмитрий Тюрин), увидевший свет в 2018 году, переносит зрителя в Москву, которую неизвестный вирус превратил в город мертвых. Во время самоизоляции 2020 года фильм побил все рейтинги популярности среди российских зрителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Даниленко, кандидат психологических наук:

— Произведения искусства — даже массового — создаются творческими людьми, более тонко чувствующими «шум времени», умеющими вылавливать в этом шуме намеки на грядущие изменения. Знания науки о возможностях человеческого мозга по-прежнему невелики. Мой опыт работы показывает, что в состоянии высокого эмоционального напряжения человек действительно становится более чувствителен к самым мельчайшим деталям из окружающего мира и может даже предвидеть события будущего.