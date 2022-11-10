Олег Баранов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов / Фото: duma.mos.ru

Начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил сотрудников и ветеранов МВД России по Москве с профессиональным праздником:

— Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Во все времена стражи правопорядка московской полиции с честью и достоинством защищают жизнь, здоровье, права и свободу граждан, противодействуют преступности, охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность на территории столицы.

Сегодня, продолжая дело своих предшественников, личный состав подразделений московского гарнизона грамотно и на высоком профессиональном уровне выполняет поставленные задачи. Благодаря вашей добросовестной работе предотвращаются и раскрываются преступления, осуществляется розыск злоумышленников и лиц, пропавших без вести, обеспечивается безопасность дорожного движения.

Профессионализм и дисциплинированность каждого сотрудника подразделений ГУ МВД России по городу Москве повышают эффективность оперативно-служебной деятельности и доверие общества к полиции.

Мы гордимся отважными и самоотверженными поступками наших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. Наш долг — передавать память об их доблестных и героических подвигах молодому поколению. Убежден, что личный состав, храня верность присяге, будет и впредь надежно стоять на страже законности и правопорядка, обеспечивая надежную защиту москвичей и гостей столицы от преступных посягательств.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам за активное участие в деятельности ведомственных подразделений столицы и сохранение лучших традиций службы.

Уважаемые коллеги, благодарю всех за добросовестную службу! В этот праздничный день от всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, новых достижений и успехов в работе на благо нашего государства!