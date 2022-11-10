Воспитанники кадетских классов столицы демонстрируют высокие знания на олимпиадах и отличную физическую подготовку

Ученики 10 «К» класса школы № 1002 — одного из лучших кадетских классов Москвы — Анна Волкова, Андрей Бересунько и Таисия Илюшина (слева направо) с кубком и дипломом победителей, которые им вручили по итогам конкурса / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

10 ноября в столице наградили победителей конкурса «Лучший кадетский класс». Торжественные церемонии прошли сразу в нескольких школах Москвы. На одной из них побывала «Вечерняя Москва».

Первые 70 кадетских классов были открыты к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне — в 2014/2015 учебном году. Спустя восемь лет кадетское движение стало одним из самых масштабных в стране. Сегодня в 254 московских школах открыто 1100 кадетских классов, в которых обучаются более 27 тысяч ребят.

— Они получают всесторонние знания в рамках образовательной программы, углубленно изучают различные предметы, например историю, иностранные языки, технические науки, серьезно занимаются спортом, — рассказал директор московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев. — Ребята ежегодно побеждают в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях. Свой творческий потенциал и таланты кадеты проявляют в самых разнообразных творческих проектах.

Исторически сложилось, что именно кадетские классы являются примером для всех остальных учеников. И этому есть объяснение: школьники, которые выбирают этот профиль обучения, обладают такими чертами характера, как целеустремленность, дисциплинированность, выдержка.

Все эти качества помогают им хорошо учиться. А по итогам года успехи ребят учитываются в конкурсе «Лучший кадетский класс».

В топ-20 лучших общеобразовательных учреждений, где открыты классы по этому профилю, уже не первый год входит школа № 1002. А ребята из 10 «К» класса дважды становились призерами конкурса.

— Я выбрала кадетское образование, потому что мне нравится дисциплина. А еще у нас очень много интересных мероприятий проходит. Например, учась здесь, я получила первый юношеский разряд по полиатлону, прыгнула с парашютом и получила третий взрослый разряд, — поделилась 16-летняя Таисия Илюшина.

После школы она планирует поступать в университет МВД.

— Хочу быть следователем, — уточнила Таисия.

Связать свою жизнь с военным делом мечтает и Андрей Бересунько. Он планирует продолжить семейную династию и пойти по стопам отца-подполковника и обоих дедушек.

— У нас очень серьезная подготовка как по предметам общего образования, так и спортивная. В школе мы, можно сказать, элита, на нас равняются остальные, — отметил Андрей. — И нужно соответствовать этому уровню.

При этом не все ученики кадетских классов обязательно после выпуска становятся именно военными. Например, 16-летняя Анна Волкова пока не решила, кем будет в будущем.

— Наш класс — единая сплоченная команда, — рассказала она. — Думаю, это помогло нам стать лучшими.

По мнению Анны, кадетские классы не только воспитывают патриотов страны, но и всесторонне развивают детей.

СПРАВКА

Кадеты Москвы участвуют в хакатонах по истории России, киберспортивных турнирах, творческих фестивалях, олимпиадах, а также в параде кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!» на Поклонной горе. Помимо этого, школьники несут вахту Памяти на Посту № 1 у Огня Памяти и Славы монумента Победы на Поклонной горе. А еще для ребят работает проект «День кадет на ВДНХ» — они могут посетить павильоны и музеи по специально разработанной программе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Молев, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

— Кадеты проходят 20 направлений предпрофессиональной подготовки на базе 24 вузов-партнеров, а многие после школы и поступают в них же.

С этого учебного года в кадетских классах начали готовить будущих специалистов аэрокосмической отрасли. Ребята смогут развить инженерные, исследовательские, цифровые, коммуникативные компетенции, а дисциплинированность и отличная физподготовка пригодятся им на орбите. Кадетство перестало быть новинкой для москвичей, но пользуется огромной популярностью среди детей.