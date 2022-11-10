На мероприятия библиотеки теперь приходят целыми семьями

Михаил Михальчев, заведующий Библиотекой № 25 имени Всеволода Иванова / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Михаил Михальчев, заведующий Библиотекой № 25 имени Всеволода Иванова в районе Сокол, рассказал «Вечерней Москве», как проходит его рабочий день, и объяснил, почему он считает Московское центральное кольцо одним из лучших городских проектов.

По словам Михальчева, его утро уже много лет начинается в одно и то же время — в 6 часов.

— Так сложилось с годами, начиная с момента моей службы и обучения, — говорит он. — Я человек военный и привык к дисциплине. Утром просыпаюсь легко и без всяких будильников. Причем во сколько бы ни лег спать. А ложусь я, бывает, довольно поздно, потому что люблю посмотреть различные политические ток-шоу и послушать мнения ведущих политологов о тех или иных событиях, которые происходят в стране и за ее пределами.

Сразу после подъема Михаил делает небольшую зарядку, а дальше — завтрак. Михальчев предпочитает здоровую пищу — каши. Лишь иногда он заменяет их яичницей.

— Во время завтрака обязательно просматриваю новости, чтобы быть в курсе того, что произошло в городе, стране и мире. Это моя утренняя традиция, — делится Михаил Михайлович.

Когда стрелки часов приближаются к 8:15, наш герой выходит из дома и отправляется на работу.

— Очень люблю ездить на МЦК. Отмечу, что это просто уникальный столичный проект, потому что в вагонах простор, для пассажиров создан максимальный комфорт, а за окном прекрасный городской пейзаж, — говорит он. — По дороге чаще всего просто смотрю в окно, изучаю, как хорошеет и строится наша Москва. Иногда читаю книгу.

Рабочий день руководителя обособленного структурного подразделения Библиотеки № 25 имени Всеволода Иванова начинается в 10 часов. И по словам Михаила Михальчева, заходя в здание, он не сразу отправляется в свой кабинет.

— До открытия библиотеки для посетителей у меня есть еще два часа. Прежде чем приступить к своим основным обязанностям, общаюсь с коллегами, узнаю, как у них дела, настроение, есть ли какие-то вопросы, чем могу помочь. И только после этого иду в свой рабочий кабинет.

Как правило, в первой половине дня руководитель занимается постановкой задач, контролем за их исполнением. А еще — решением различных организационных вопросов.

— В библиотеке проходит много разноплановых культурных мероприятий: выставки, музыкальные вечера, встречи с актерами, поэтами и художниками. Перед нашим коллективом стоит задача сделать их интересными и полезными для гостей. Сейчас, например, идет подготовка ко Дню открытых дверей, который состоится 19 ноября, — рассказывает Михальчев. — У нас всегда много людей. Некоторые москвичи приходят целыми семьями. Библиотека для многих стала вторым домом.

И это объяснимо. Ведь она — одна из старейших на территории района. Библиотека была основана в поселке Сокол еще в 1942 году, а в 1965 году ей присвоили имя писателя Всеволода Иванова.

К слову, ежегодно в библиотеке проходят мемориальные мероприятия, посвященные советскому писателю Всеволоду Иванову: проводятся «Ивановские чтения», отмечаются памятные даты, презентуются книги о жизни и творчестве этого писателя.

— Я люблю свою работу за возможность дарить людям прекрасное, доброе, вечное, — говорит Михальчев.

ДОСЬЕ

Михаил Михайлович Михальчев родился 18 ноября 1955 года. В 1979 году он окончил Высшее пограничное военно-политическое краснознаменное училище КГБ СССР им. Ворошилова. Далее Михальчев продолжил обучение в Военно-политической академии имени Ленина и Академии Генерального штаба.

Воинское звание Михаила Михальчева — генерал-майор в отставке ПС ФСБ России. Свободное от работы время проводит за чтением, предпочтение отдает исторической литературе, а также любит почитать приключенческую. Занимается спортом.

Любит проводить время со своими внуками. Нравятся ему и пешеходные прогулки по Москве.