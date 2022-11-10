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Современные литераторы прославят страну

Антон Крылов
Общество
Современные литераторы прославят страну
Фото: spravedlivo.ru

До 15 ноября организаторы литературной премии «Справедливая Россия — За правду» продолжают сбор заявок для участия в конкурсе на лучшее патриотическое произведение. Председатель оргкомитета премии Руслан Татаринов рассказал «Вечерней Москве» об истории конкурса, судьбе его участников.

— Руслан Владимирович, какова цель конкурса? Как давно он проводится?

— Конкурс существует восемь лет. Сегодня те молодые поэты, писатели, которые приносили свои произведения к нам в Оргкомитет в 2015 году, первыми вызвались ехать на передовую поддержать наших военнослужащих — участников специальной военной операции. В 2015 году, например, Александр Антипов читал свои стихи на церемонии награждения: «В подземной клетке перехода. Играет парень о войне. На трех аккордах».

В 2022 году это уже не подземный переход в Москве, а окопы на Донбассе. И поэт уже присылает нам новые строки, обращенные к Родине: «Наконец ты вернула свою вековую суть. Быть назло всякой смерти. И главное — не свернуть!» Председатель жюри премии, руководитель партийной фракции в Государственной думе Сергей Миронов, поддержал мое предложение издать международный альманах, в котором будут стихи авторов премии — их строки, написанные в 2015, 2016 годах, и их же произведения сегодняшнего дня.

— Ожидаете ли большего числа конкурсантов в связи с проведением спецоперации и поднятия патриотического духа?

— Да, мы ожидаем увеличения количества заявок от поэтов, писателей, публицистов. Это будет свидетельством того, что в России произошла мобилизация духовная и нравственная.

— Есть ли среди конкурсантов жители наших новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей?

— Духовно эти территории никогда и не отсоединялись от России, и результаты награждений нашей премии свидетельствуют об этом: почти ежегодно среди победителей оказывались — и это не специально — авторы из Донецкой и Луганской народных республик. В прошлом году, например, первое место мы посмертно присудили Юрию Ковальчуку в номинации «Молодая публицистика России»: сам он родом из Херсона, луганский журналист.

Среди наших авторов — поэты, литераторы Донбасса: Светлана Сеничкина, Андрей Чернов, Александр Сигида, Тихон Гончаров.

— По каким критериям оцениваются работы?

— Если поэт вдохнул душу в свое произведение — это всегда чувствуется. Критерии просты и сложны одновременно: талант и служение Отечеству.

— В конкурсе есть возрастной предел — 40 лет. Почему была выбрана такая планка?

— Сначала был предел в 35 лет, но мы увеличили порог. Это не значит, что совсем отвергаются заявки авторов старшего возраста: их произведения рассматриваются вне конкурса нашими членами жюри.

Если они видят, что произведение сильное, то предлагают автору опубликовать работу в литературных журналах и газетах, с редакторами которых мы сотрудничаем. Премия же чаще всего нужна молодым, начинающим авторам, чтобы, например, издать небольшой сборник стихов и заявить о себе в литературных кругах.

— Много ли молодежи участвует? Каков средний возраст патриотически настроенного писателя?

— Все участники премии — авторы от 18 до 40 лет. Не думаю, что в данном случае возможно выделить средний возраст. Мы уверены, что патриотизм, как и любовь к Родине, невозможно измерить возрастом, национальностью, принадлежностью к какой-либо профессии. Я точно знаю, что в этом году нам прислали заявки и настоятельно просят оргкомитет их рассмотреть и школьники, и авторы старше 70 лет, среди которых есть доктора наук, с огромным творческим путем за плечами. Они тоже хотят представить свое слово во имя России.

— Нынешний сезон посвящен подвигам наших военнослужащих в новейшей истории страны. Какая тематика была в прошлые годы? Какие работы были отобраны в финальный список жюри?

— В предыдущие литературные сезоны конкретные темы не были обозначены. Девиз премии — «В поисках правды и справедливости», и среди поэтов, помимо тех авторов, которых я уже назвал, есть яркие имена со всей страны: Павел Великжанин из Волгограда, Зарина Бикмуллина из Татарстана, Гаврил Андросов из Якутии; сильный прозаик Андрей Тимофеев и его произведение «Медь звенящая». Теперь он возглавляет молодежное крыло Союза писателей России. Всех, к сожалению, упомянуть невозможно.

— Какие преференции дает победа в конкурсе?

— Это денежная премия в трех номинациях и публикация в легендарном журнале «Роман-газета» — соучредителя нашей литературной премии.

Именно на его страницах 95 лет назад были опубликованы произведения известных всем авторов Максима Горького, Михаила Шолохова. И мы создали премию, чтобы имена такого же уровня прославляли Россию и дальше — в лучших традициях побеждать.

СПРАВКА

Конкурс проходит в трех номинации: поэзия, проза и публицистика. Лауреаты получают премию в 25, 50 и 75 тысяч рублей. Литературный сезон этого года посвятили памяти о подвигах военнослужащих ВС РФ и Федеральной службы Войск Национальной гвардии России в новейшей истории, а также сохранению исторической правды об участии военнослужащих СССР в мировых конфликтах. Список финалистов будет опубликован не позднее 10 декабря 2022 года.

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