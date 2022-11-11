Столичные психологи помогут справиться с чувством обиды

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С начала 2022 года психологи семейных центров провели более четырех тысяч консультаций, на которых помогли взрослым и детям проработать чувство обиды. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Восточное Дегунино» Нина Кузнецова.

В семейный центр обратилась супружеская пара, Альбина и Сергей. Они женаты почти 7 лет, воспитывают двоих детей. Но в последнее время между ними все чаще стали возникать конфликты. По словам мужчины, его жена часто обижается, а он не понимает, в чем его вина. Как следствие дома создается напряженная атмосфера, от которой страдают не только взрослые, но и дети.

На первой консультации с психологом пару попросили рассказать, что они чувствуют во время конфликтов. Основная задача — объяснить, почему каждый испытывает ту или иную эмоцию. Психолог посоветовал использовать «Я-сообщения». Например, «Я почувствовала боль…», вместо «Ты меня обидел…».

— Во время ссор я думал о себе и своих чувствах, обидно быть без вины виноватым. Часто не учитывал эмоционального состояния Альбины. Осознание, как ей неприятно и больно, повлияло на мое отношение к ситуации, — поделился Сергей.

На следующей встрече пару попросили составить перечень пожеланий друг другу. Когда оба списка были готовы, специалист предложил обсудить их и то, на какие уступки супруги готовы пойти.

— Всегда ждала от мужа комплиментов. Мне хотелось, чтобы он замечал, как я стараюсь для него, а когда не получала желаемого — обижалась. Сейчас понимаю, что никогда не говорила о своих ожиданиях, надеялась, Сергей поймет все без слов, — рассказала Альбина.

В результате бесед с психологом супруги перестали держать в себе обиды и додумывать причины поведения друг друга, начали говорить о своих желаниях. Взаимоотношения в паре наладились, что позитивно повлияло на эмоциональное состояние детей.

Как избавиться от чувства обиды?

Обида — сложная эмоция, которая состоит из более простых: гнев, страх, разочарование. Усмирить такой коктейль бывает очень непросто. Нина Кузнецова рассказывает, как помочь себе в этом.

Признайте, что обижены

Обида может казаться чем-то постыдным, инфантильным, поэтому зачастую игнорируется. Но замалчивать проблему — не выход. Когда-нибудь, в самый неподходящий момент, она даст о себе знать.

Найдите истинную причину

Проанализируйте, что именно вас расстроило. Подходите к этому процессу рационально, без эмоций. Иногда то, что лежит на поверхности — лишь вершина айсберга. Задавайте себе вопросы, они помогут вам добраться до сути. Например, почему это важно для вас? По какой причине произошло? Из-за чего?

Подумайте, что можно изменить

Найдя причину обиды, необходимо попытаться ее устранить: обсудить недопонимания, поработать над собой или обратиться за помощью к специалисту.

Существуют упражнения и техники, которые используют, чтобы проработать обиды. Специалисты семейных центров рекомендуют написать письмо тому, на кого обиделись. В послании нужно выразить ваши чувства, мысли, которые не отпускают. И даже если вы больше не поддерживаете отношения с человеком, у вас появляется возможность высказать ему все, что накопилось. Затем уничтожьте письмо. При этом визуализируйте: избавляясь от написанного, представляйте, что весь негатив покидает вас.

Чтобы проанализировать ситуацию с разных сторон, напишите «письмо наоборот», будто тот, на кого вы обижены, обращается к вам. Это хороший способ взглянуть на происходящее под новым углом, попытаться понять другого человека, его переживания.

— Обида оказывает сильное влияние на человека: портит отношения с окружающими, мешает наслаждаться жизнью. Поэтому так важно уметь справляться с огорчением самому или обращаться за помощью к профессионалам, — отметила Нина Кузнецова.

Если у вас, или у вашего ребенка возникли сложности в проработке обиды, можно обратиться к специалистам московских семейных центров. Они осуществляют психологические консультации, проводят тренинги и развивающие занятия.

Если самостоятельно справиться с эмоциями не получается, можно также обратиться в Московскую службу психологической помощи. Вам предоставят возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

В семейных центрах налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками. В учреждениях действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.