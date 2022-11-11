Москвичей ждут Шишкин, Левитан и Гоген

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сегодня в Москве открылась эколого-просветительская выставка «Искусство природы». Этой мультимедийный проект, организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Посетители выставки смогут увидеть 12 полотен выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген.

Рассматривать живописные пейзажи известных художников можно в сопровождении музыки, написанной композиторами эпох классицизма, реализма, символизма и романтизма. Такая обстановка позволит зрителю погрузиться в мир живой природы, воплощенной в живописи и музыкальных произведениях. По замыслу организаторов выставки, зритель, безусловно, должен проникнуться идеей ценности природы и важности сохранения ее богатств. А еще — идеей необходимости поддерживать баланс живой природы и человека. В том числе и в Москве — одном из самых зеленых мегаполисов мира.

Представленная экспозиция — проект нестандартный. Запечатленная на полотнах великих художников природа предстанет перед зрителями как особенная ценность, хрупкость и сила которой лежат в основе бытия.

Партнерами проекта стали Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также Ярославский художественный музей и Серпуховской историко-художественный музей.

Выставка будет доступна зрителям ежедневно с 11 по 30 ноября 2022 года на площадке ThePLACE по адресу улица Фридриха Энгельса, 46, стр. 2 (станция метро «Бауманская»).

Вход свободный. Можно приходить с детьми, включая организованные группы воспитанников детсада, школьников и студентов.

Все контакты — на сайте искусство-природы.рф.