Мосприрода помогла провести «Большой этнографический диктант» и наградила его участников

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант–2022». Специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в рамках диктанта организовали три офлайн-площадки: в экоцентрах «Воробьевы горы», «Лесная сказка» и «Цветоводство».

— В написании этнодиктанта на трех площадках приняли участие порядка 140 человек. Более 430 участников отвечали на вопросы этнографического диктанта в онлайн-формате, — рассказала заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

К диктанту присоединилась молодежь, в том числе учащиеся московских школ, а также представители старшего поколения. Самому взрослому участнику — 72 года.

Как рассказала Вера Струкова, задания для участников до 16 лет состояли из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет — из 30 вопросов:

20 — общих для всех;

10 — уникальных для каждого субъекта России,

а для заграничных площадок — посвященные местам, связанным с Россией, за пределами Российской Федерации.

Все участники получили сертификаты с количеством баллов, которые им удалось набрать после прохождения диктанта.

Участники, присоединившиеся к этнографическому диктанту в онлайн-формате и отвечавшие на вопросы с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции, стали претендентами на призы от Мосприроды. Среди тех, кто написал диктант и сообщил свои результаты, Мосприрода разыграла подарки: экоигры «Зеленая Москва», брендированные ежедневники, экомешки и кружки. Победителями стали 12 человек.

КСТАТИ

Организатор «Большого этнографического диктанта» — Федеральное агентство по делам национальностей. Организатор акции в Москве — столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей и ГПБУ «Мосприрода».

СПРАВКА

Цель «Большого этнографического диктанта» — привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну. Это знание помогает укрепить согласие, межэтнический мир и национальное единство народов, а также поднимает уровень этнографической грамотности людей. В акции ежегодно участвуют миллионы жителей России и других стран, независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нем приняли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к акции присоединились более 2,5 миллиона человек из всех регионов России и 95 стран мира. В Москве акцию поддержали около 268 тысяч горожан. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция — на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев.