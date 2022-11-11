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В России предложили упростить трудоустройство подростков с 14 лет: плюсы и минусы нового законопроекта

Игорь Синельников

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Общество
В России предложили упростить трудоустройство подростков с 14 лет: плюсы и минусы нового законопроекта
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России предложили значительно упростить трудоустройство подростков старше 14 лет. Соответствующий законопроект депутаты «Единой России» внесли в Госдуму. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключаются предложения депутатов и чем могут быть полезны такие изменения.

Что предлагается

Новый законопроект предполагает, что для заключения трудового договора детям в возрасте от 14 до 18 лет не понадобится получать согласие органов опеки — будет достаточно разрешения одного из родителей. При трудоустройстве подростков будет снижена нагрузка на работодателей, которых предложено освободить от проведения медосмотров несовершеннолетних за свой счет. При одном условии: у подростка на руках должны быть актуальные результаты медосмотра. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, авторы инициативы предлагают убрать ряд бюрократических проволочек, которые значительно осложняют работодателям взаимодействие с несовершеннолетними сотрудниками. В частности, сейчас расторжение трудовых отношений нужно согласовывать с комиссией по делам несовершеннолетних. Данное правило предложено отменить.

По словам председателя Комитета по молодежной политике Артема Метелева, подавляющее большинство подростков хотели бы начать работать до совершеннолетия. Однако из-за большого количества проверок и согласований работодатели просто не готовы оформлять их официально.

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что в России каждый год трудоустраиваются более полумиллиона несовершеннолетних, однако спрос у подростков до 18 лет значительно превышает предложение. Из-за сложной процедуры трудоустройства нередко несовершеннолетние устраиваются работать неофициально, из-за чего защитить их права становится сложнее. В Комитете по молодежной политике также предложили специалистам Минтруда и Минздрава составить перечень специальностей, которые можно рекомендовать подросткам.

Снизит нагрузку на работодателей

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в данный момент трудоустройство несовершеннолетних сопровождается для работодателей большим количеством сложностей.

— На мой взгляд, основная цель законопроекта — снижение административных барьеров для лиц от 14 до 16 лет. Сейчас для лиц от 14 лет требуется согласие органов опеки, а с этим мало кто хочет связываться. Предложение убрать из процесса трудоустройства взаимодействие с органами опеки — прекрасное. Это лишний административный барьер и, выбирая между 14-летним и 18-летним сотрудником, работодатель выберет 18-летнего, — объяснил юрист.

По словам эксперта, согласно законопроекту, медосмотр для лиц младше 18 лет остается обязательным. Однако они смогут его не проходить, если в течение года до трудоустройства прошли профилактический осмотр, уточнил собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что даже если все поправки будут приняты, ряд вопросов пока остается нерешенными.

— Не думаю, что даже после этого всех 14-летних подростков работодатели будут с удовольствием брать. У нас всегда были ограничения по приему на работу сотрудников до 18 лет, и эти ограничения достаточно серьезные. В частности, у таких сотрудников удлиненный отпуск не 28 календарных дней, а 31. У них сокращается рабочее время: до 16 лет можно работать 24 часа в неделю (а не 40), а от 16 до 18 лет — 35 часов. В отдельных случаях, если сотрудники получают дополнительное образование (учатся в школе), то 24 часа допустимы только в каникулярный период, в остальное время — не более 12 часов. Вопрос — нужно ли это работодателям? — подчеркнул Кофанов.

Также эксперт отметил, что работодатель далеко не всегда имеет право взять на работу несовершеннолетнего сотрудника. Например, подросткам запрещено переносить тяжести, им нельзя работать в ночных клубах и магазинах (если там торгуют спиртными напитками или табаком), перечислил юрист.

Специалист заметил, что в нынешних условиях работодателям легче трудоустроить несовершеннолетнего сотрудника без официального оформления.

— Если работодатели хотят взять на работу подростка, им проще сделать это неофициально. Думаю, что здесь пока ничего не изменится, потому что нет предложений по изменению рабочего времени. Если у работодателя будет выбор — взять человека на 40 часов в неделю или на 24 часа, он явно предпочтет первый вариант. Но, опять же, сейчас есть только проект, который только внесли в Госдуму, он даже первое чтение не прошел. Это рано обсуждать, потому что все еще может поменяться, — резюмировал Кофанов.

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