Реконструкцию Дмитровского путепровода завершат в следующем году

Фото: Департамент строительства города Москвы

Практически наполовину завершена реконструкция Дмитровского путепровода на севере Москвы. Дорожное сооружение 1965 года постройки располагается около платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги в Тимирязевском районе столицы. С декабря 2015 года по февраль 2016 года проходило обследование объекта. Специалисты установили, что за 57 лет эксплуатации мост находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочной капитальной реконструкции, а остаточный срок его службы не превышает два года.

— На обновленном путепроводе будет по четыре полосы движения в каждом направлении. В настоящее время ведутся работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, строительству подпорных стен, бетонированию опор и перекладке инженерных коммуникаций, — рассказывает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Мэр столицы Сергей Собянин поручил в ходе реконструкции максимально снизить влияние на пропускную способность магистрали, поэтому работы проводят без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе. На время реконструкции соорудили временный переезд. После завершения работ его демонтируют.

Новый Дмитровский путепровод протяженностью 312 метров возводят методом надвижки: с двух сторон навстречу друг другу будут двигаться два направления. Строительство усложняется участком над железной дорогой — на мосту установлено 66 балок, их снимают в определенные промежутки времени по согласованному с РЖД графику.

На путепроводе появятся широкие тротуары, установят шумозащитные экраны, автоматическую противогололедную систему, барьерные ограждения.

— Реконструкция позволит обеспечить комфортное и безопасное движение наземного транспорта по путепроводу с учетом перспективного развития Октябрьской железной дороги и строительства северного участка московского скоростного диаметра (МСД), пропускную способность автомобильного транспорта по Дмитровскому шоссе, улицам Валаамская и Линии Октябрьской железной дороги за счет перераспределения потоков, а также обеспечит возможность строительства новой железнодорожной инфраструктуры МЦД-3, высокоскоростной магистрали Москва — Петербург, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Кроме этого, в рамках производства работ также выполнят реконструкцию участка Дмитровского шоссе в районе примыкания к путепроводу; реконструкцию участка улицы Линии Октябрьской железной дороги со съездом на Дмитровское шоссе. Также будут реконструированы съезды между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская, Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом. Предусмотрено устройство шумозащитных экранов в районе Дмитровского путепровода протяженностью 102 метра.

Всего же в столице с 2011 по 2022 год построили 22 путепровода. В ближайшие пять лет департаментом строительства, планируется построить и реконструировать еще шестнадцать. В настоящее время ведется строительство (реконтрукция) семи путепроводов, в проектировании — девять, еще по двум ведется разработка градостроительной документации.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы по реконструкции и строительству путепроводов над железнодорожными путями для формирования удобных поперечных связей между районами, — добавил Загрутдинов.