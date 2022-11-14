Закрытая вечеринка Insight People в честь открытия рестомаркета MDM холдинга Vasilchuki Restaurant Group

Фото: Кирилл Ском

В пятницу, 11 ноября, топовые блогеры, артисты, музыканты собрались на грандиозном открытии нового рестомаркета холдинга Vasilchuki Restaurant Group в здании бывшего Дворца Молодежи на Фрунзенской.

Концепция нового гастрономического центра столицы — киберпанк 80-х. Заведение объединяет 16 ресторанных концепций, среди которых 14 гастрономических и 2 барные. Гости смогут познакомиться с греческой кухней, отведать свежайших морепродуктов, поужинать настоящими грузинскими хинкали, насладиться итальянской пиццей и пастой. Среди новых концепций фудхолла, которые удивят посетителей, — «Пекин Ми» с настоящей пекинской уткой и корнер «Маринад» с огромным выбором мясных блюд. Для любителей ароматных специй в гастропространстве откроется «Индийская точка». Из сладкого на площадке — кондитерская и мороженное. Также рестомаркет подставит гостям два бара с отличным ассортиментом коктейлей, вина, безалкогольных напитков и пива.

Вечеринка в честь открытия рестомаркета МДМ, организованная продюсерским центром Insight People, окунула гостей в атмосферу киберпанка 80-х. На площадке работали тематические зоны с игровыми автоматами из прошлого столетия, кейтерингом и напитками. На главной сцене выступали хедлайнеры мероприятия — ERSHOV, Tumanova, Bittuev, Оля Краснова, KAYA, Артем КИД, Арина Данилова, VAVAN, Чиковани, VITONOVA, Гарик Абдразаков, Алина Акилова, RaHaA, Чайный, Botanovna, Kaitana, Ципляков, Marsiaga, STROKOVA, Покровский.

Фото: Кирилл Ском

Среди гостей вечеринки: Милана Стар, Ирина Маирко, Дмитрий Волков, Моссаб Рашван, Сергей Аутраш, Инна Любимова, Мадина Ибрагимова, Ксения Суркова, Алексей Гаврилов, Евгения Искандарова, Александр Мартынов, Ксения Димакова, Михаил Галустян.

На мероприятии собрались блогеры Insight People со всей страны — более 150 человек.

— Мы убеждены, что в регионах нашей большой необъятной страны присутствует огромное количество талантов. Талантливых ребят, талантливых личностей, которым иногда просто не хватает какого-то ресурса. Мы этими ресурсами обладаем. Поэтому мы решили, что нужно идти в регионы и на самом деле сделали очень правильный выбор, — рассказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Апогеем вечеринки стал праздничный торт, который сооснователь холдинга Vasilchuki Restaurant Group Алексей Васильчук и Алина Зиннатуллина торжественно разрезали, ознаменовав открытие нового места.