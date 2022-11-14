Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Каждый питомец может стать чемпионом

Александра Ерошенко
Общество
Каждый питомец может стать чемпионом
Москвичка Мария Метелькова с питомцем бордер-колли Тори после победы на соревнованиях / Фото: Из личного архива Марии Метельковой

Москвичка Мария Метелькова — трехкратный чемпион мира в кинологическом виде спорта аджилити. Победу ей принесли бордер-колли Тори и пудель Фигаро — неоднократные чемпионы мира, у которых на двоих 17 медалей.

Мария Метелькова не мечтала заниматься дрессурой, но вот иметь собаку хотела с самого детства. Первый питомец у девушки появился в 16 лет. С ним она пришла в кинологический центр, начала заниматься общим курсом послушания и заинтересовалась аджилити. Сейчас Мария уже профессиональный кинолог и владелица двух чемпионов мира — кудрявого прыгучего пуделя Фигаро и бордер-колли Тори с лоснящейся гладкой шерстью. Обе породы отличаются незаурядным умом и расположенностью к общению с человеком.

— Пудели популярны в цирковых представлениях, потому что в них сочетаются ум, подходящий темперамент и внешняя красота. Они всегда готовы работать, легко схватывают материал и не устают от общения с человеком. А еще из-за обилия шерсти это одна из самых интересных пород для грумеров — их стригут и красят без вреда для здоровья собаки, — отмечает Мария.

Бордер-колли же считается самой умной породой собак, и Мария согласна с таким рейтингом. Правда, отмечает, что для работы с ней нужно много сил, и на роль домашнего любимца в квартире она не совсем походит.

По мнению кинолога, способность к выступлениям имеет каждая собака, но стоит обратить внимание и на природные данные. В щенячестве уже видны черты характера питомца: он или очень активный, или, наоборот, осторожный. Для работы и выставок лучше подходят собаки с ярким темпераментом.

— Я не выбирала Тори и Фигаро. Они оба остались последними свободными щенками. Думаю, это судьба. Фигаро вообще прилетел ко мне из Казахстана, — рассказала Мария Метелькова. — Но мы легко нашли контакт, тут сыграл роль и мой опыт: любому новичку с собакой сложно.

Хотя и без забавных случаев в практике Марии не обходится: однажды Фигаро убежал с тренировки, погнавшись за бабочкой, совершенно забыв про все вокруг. Какие там прыжки через снаряд, когда есть разноцветное летающее насекомое. Однако кинолог отметила, что такие истории происходят больше в щенячестве: взрослые собаки подходят к делу серьезно, как люди.

Аджилити — это собачий вид спорта, который зародился в Англии в 1970-х годах и стремительно набирает популярность во всем мире. Человек только направляет собаку, а та преодолевает различные препятствия. Эксперты оценивают скорость и точность движений.

ТОП–5

Лучшие породы для дрессуры:

  • Бордер-колли. Считается самой интеллектуальной породой собак, но ей требуется много физических нагрузок;
  • Пудели — внимательные, умные и активные;
  • Немецкая овчарка. Обладает спокойной устойчивой психикой и легко обучается;
  • Золотистый ретривер. Отличается дружелюбием и безграничным терпением;
  • Шелти — легко идут на контакт и быстро впадают в зависимость от похвалы и поощрений. Но есть одно «но»: эта порода очень застенчива.
Спорт дрессировка Животные Чемпионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте