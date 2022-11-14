Каждый питомец может стать чемпионом

Москвичка Мария Метелькова с питомцем бордер-колли Тори после победы на соревнованиях / Фото: Из личного архива Марии Метельковой

Москвичка Мария Метелькова — трехкратный чемпион мира в кинологическом виде спорта аджилити. Победу ей принесли бордер-колли Тори и пудель Фигаро — неоднократные чемпионы мира, у которых на двоих 17 медалей.

Мария Метелькова не мечтала заниматься дрессурой, но вот иметь собаку хотела с самого детства. Первый питомец у девушки появился в 16 лет. С ним она пришла в кинологический центр, начала заниматься общим курсом послушания и заинтересовалась аджилити. Сейчас Мария уже профессиональный кинолог и владелица двух чемпионов мира — кудрявого прыгучего пуделя Фигаро и бордер-колли Тори с лоснящейся гладкой шерстью. Обе породы отличаются незаурядным умом и расположенностью к общению с человеком.

— Пудели популярны в цирковых представлениях, потому что в них сочетаются ум, подходящий темперамент и внешняя красота. Они всегда готовы работать, легко схватывают материал и не устают от общения с человеком. А еще из-за обилия шерсти это одна из самых интересных пород для грумеров — их стригут и красят без вреда для здоровья собаки, — отмечает Мария.

Бордер-колли же считается самой умной породой собак, и Мария согласна с таким рейтингом. Правда, отмечает, что для работы с ней нужно много сил, и на роль домашнего любимца в квартире она не совсем походит.

По мнению кинолога, способность к выступлениям имеет каждая собака, но стоит обратить внимание и на природные данные. В щенячестве уже видны черты характера питомца: он или очень активный, или, наоборот, осторожный. Для работы и выставок лучше подходят собаки с ярким темпераментом.

— Я не выбирала Тори и Фигаро. Они оба остались последними свободными щенками. Думаю, это судьба. Фигаро вообще прилетел ко мне из Казахстана, — рассказала Мария Метелькова. — Но мы легко нашли контакт, тут сыграл роль и мой опыт: любому новичку с собакой сложно.

Хотя и без забавных случаев в практике Марии не обходится: однажды Фигаро убежал с тренировки, погнавшись за бабочкой, совершенно забыв про все вокруг. Какие там прыжки через снаряд, когда есть разноцветное летающее насекомое. Однако кинолог отметила, что такие истории происходят больше в щенячестве: взрослые собаки подходят к делу серьезно, как люди.

Аджилити — это собачий вид спорта, который зародился в Англии в 1970-х годах и стремительно набирает популярность во всем мире. Человек только направляет собаку, а та преодолевает различные препятствия. Эксперты оценивают скорость и точность движений.

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