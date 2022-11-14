Военнослужащие отбивают все атаки националистов

Фото: Минобороны РФ

Российские войска в результате упорных боев освободили село Павловка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также от националистов очистили поселок Майорск.

Однако ВСУ продолжают попытки наступлений. Например, националисты обстреляли Ясиноватую.

— В результате без электроэнергии там остались более 2,5 тысячи абонентов, — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Кроме того, солдаты ВСУ выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» по Донецку. В частности, пострадало здание главпочтамта.

— У нас много обстрелов, повреждения получило и само здание, и главные часы города. Повреждены защитное стекло и часовой механизм, — отметили в пресс-службе организации. — Это очень дорогие часы. Таких в Советском Союзе было всего четыре, в числе которых и наши. Они несколько раз проходили реставрацию. Сегодня самое главное их сберечь.

На южнодонецком направлении российская армия делает успехи. Нашим солдатам удалось отбить атаку ВСУ.

— В ходе боев было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Националисты активны и в ЛНР. Они ежедневно предпринимают попытки прорвать оборону союзных сил, однако наши бойцы успешно отражают все атаки.

— Ситуация на линии боевого соприкосновения довольно-таки серьезная. Противник ежедневно с разных направлений пытается прорвать нашу оборону, но ребята стоят крепко, не отдают ни пяди своей земли, — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. — Противник несет колоссальные потери. Хочу сказать, что у Украины, к сожалению, еще сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но мы также отмечаем факт увеличения иностранных наемников на линии боевого соприкосновения.

ВСУ ударили и по пригороду Луганска, добавил Андрей Марочко.

— По предварительной информации, получили повреждения школа, железнодорожная станция Меловая, имеются частичные разрушения частного сектора, — уточнил Марочко. — ВСУ наносили удар по Сабовке практически с максимально возможного удаления для ведения огня.

Но благодаря действиям Народной милиции республики и ВС России противник отброшен на такое расстояние от столицы ЛНР, которое не позволяет наносить удары при помощи HIMARS.

Участились обстрелы и Херсонской области после того, как туда вошли украинские войска. По словам общественного деятеля Сергея Мороза, который ранее представлял администрацию региона, националисты бьют по объектам гражданской инфраструктуры и домам местных жителей, где нет войск РФ. Но наши солдаты на этом и других направлениях, например Запорожском, противостоят боевикам. Например, устанавливают станции помех и сбивают дроны.

Несмотря на сложную обстановку, в районе Алешки Херсонской области удалось задержать группу наводчиков, которые должны были выявлять и передавать места сосредоточения нашей техники.

— Это зэки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег, — отметили в администрации Скадовского района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией»:

— После захода ВСУ в Херсон сейчас жертвами России и русских солдат будут объявляться люди, замученные и убитые в результате внесудебных расправ и пыток со стороны боевиков Зеленского. Не зря был введен режим недопуска журналистов, даже украинских, на эту территорию. Нам известно о десятках случаев расправ. По сути введен режим фильтрационных мероприятий против пророссийски настроенных людей.