Выпускник центра для детей-сирот достиг успеха в творческой профессии

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах содействия семейному воспитанию используются самые разные программы профориентации. Также в поиске занятия по душе могут помочь специалисты по постинтернатному сопровождению. Порой выпускники реализовываются в весьма необычных и творческих профессиях. О том, как ребятам помогают раскрыть свой потенциал, рассказываем в истории Александра Ломидзе.

Александру — 25 лет. Сейчас он — успешный стилист, участник известных проектов и победитель конкурсов профессионального мастерства. Он вырос в центре содействия семейному воспитанию. Талант Александра проявился еще в подростковом возрасте, а плести косы Саша учился на куклах воспитанниц центра. Увлечение заметили сотрудники и начали всячески его поддерживать.

— Когда мне было 14 лет, в центре провели конкурс, где я выпустил десяток моделей с разными прическами. Это было так круто и необычно. Если рядом есть люди, которые тебя чувствуют, понимают, верят тебе, помогают идти дальше по твоему пути, — это очень ценно, — убежден Александр.

Потом его моделями стали воспитатели и воспитанницы центра.

— Мы вместе придумывали прически. В голове постоянно возникали новые идеи. Начал плести косу — и полет фантазии. Наверное, если бы у меня не было такой поддержки, я бы не решился, — вспоминает стилист.

Работа, хобби и помощь другим

Когда пришло время выбирать профессию, Александр сомневался в своих силах, думал пойти учиться на краснодеревщика или повара-кондитера. Но именно воспитатели убедили его попробовать осваивать парикмахерское искусство.

В первый же год учебы в колледже талант юноши оценили и начали отправлять его на самые разные конкурсы. Больше всего ему запомнился Moscow Fashion Look:

— Мы очень серьезно готовились. Помню, приехали рано: я сделал модели прическу, макияж, одел ее, даже шлейф из подручных материалов придумал. Ни на какой результат не надеялся. Мы пришли в зал на награждение — уже был вечер, целый день на ногах — я начал дремать. Сквозь сон услышал: «Александр Ломидзе, первое место». Даже не сразу понял, что это обо мне. Осознание того, что произошло, наступило только дома, — делится юноша.

Сейчас в профессиональной копилке Александра участие в качестве стилиста в шоу «Маска» и известном реалити-шоу. Основное место его работы — престижный салон красоты в центре Москвы, помимо этого юноша трудится в другом салоне, где плетет брейды и дреды.

— Одно направление — прически и макияж из высокой моды; другое — «уличное», — поясняет он.

Александр периодически берется за дополнительные заказы и проекты.

— Я стараюсь постоянно расти в профессиональном плане, поэтому даже в свободное время тренируюсь на подругах, знакомых моделях и блогерах. Нужно и прокачивать навыки, и разбираться в индустрии красоты, и уметь общаться. Там, где я сейчас работаю, мои клиенты — телеведущие, бизнесвумен. Кроме того, что ты умеешь делать руками, надо владеть техникой общения с разными людьми, чтобы уметь удерживать клиентов рядом с собой, — убежден выпускник.

Также Александр занимается волонтерством.

— Мы ездили от колледжа в реабилитационные центры, детские онкоцентры, где обучали подопечных и пациентов плетению, делали прически. Приятно, когда ты совершаешь что-то вроде бы маленькое, а людям это проносит большую радость, — делится Саша.

В свободное время Александр рисует, читает книги по психологии, изучает иностранный язык.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Новая жизнь в новой квартире

Как ребенок, оставшийся без попечения родителей, Александр получил квартиру от города.

— Я мечтал о такой! Похожая планировка была в квартире моей старшей сестры. Осознание того, что у тебя есть свой дом, прекрасно, — говорит он.

Юноша — творческий человек, это отражается и на его жилье.

— Сейчас мне захотелось красный цвет, через месяц — черный, потом — белый. А затем я вижу в социальных сетях какой-то метод шпатлевки — и вперед. Постоянно пробую что-то новое, делаю ремонт и себе, и друзьям. Если хочу, например, новую мебель, думаю, как зарабатывать больше, прокачиваю навыки, — делится выпускник.

По мнению Александра, самое непростое в начале самостоятельной жизни – осознать, что теперь ты сам отвечаешь за себя, самому строить свой график, ставить цели.

После жизни в центре содействия семейному воспитанию в окружении ребят Саше было непривычно оставаться в квартире одному. Так появилась кошечка — курильский бобтейл Молли.

Тем, кому только предстоит начать самостоятельную жизнь после выпуска из таких центров, Александр советует:

— Подумайте о том, в какой сфере вы хотите развиваться, чтобы встать и идти к своей мечте, максимально отстраняйтесь от негативного влияния, учитесь, работайте, совершенствуйтесь — потом это принесет свои плоды. Читайте побольше. Я ни разу не пожалел, что, когда мои знакомые просто веселились, я проводил ночи, делая прически манекену. Сейчас меня возьмут в любой салон, в какой я ни пойду. Мотивация, терпение и вера в себя — основы успеха.

ЗАМЕТКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию там найдут как будущие, так и уже состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.