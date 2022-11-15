Столичные психологи помогают москвичам ценить и беречь себя

Фото: Pexels

Опыт ранних отношений с родителями — это та стартовая площадкой, с которой человек отправляется во взрослую жизнь. От того, что ребенок получает от взаимодействия со значимыми взрослыми, во многом зависят его будущие отношения с окружающими и самим собой. Здорово, если в детстве была сформирована надежная привязанность — у такого человека адекватная самооценка, он уверен в себе. Но если отношения с родителями были сложными, если ребенок слышал только критику, он может вырасти тревожным, нуждающимся во внешнем одобрении. Есть ли способ изменить ситуацию, разглядеть свои достоинства и полюбить себя, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Жанна Дятлова.

Человек, обретающий надежный порт, получает силу, которая помогает ему быть жизнестойким, активным, жизнерадостным, позитивно воспринимающим себя и других. Он легко устанавливает близкие отношения, стремится узнавать других и раскрываться сам, слышит собственные чувства и контролирует неприятные эмоции, адаптивен и гибок. У таких людей в детстве был сформирован надежный тип привязанности.

Есть и другая группа — люди с тревожным типом привязанности. В зрелом возрасте они могут страдать от неуверенности в себе, даже если есть достижения. Нуждаются в одобрении, требовательны, эмоционально неустойчивы. Человек с тревожно-избегающим типом привязанности склонен к недоверию. Он мечтает о близких отношениях, но испытывает трудности в их выстраивании. Человек с избегающе-отвергающим типом поведения считает себя независимым, он склонен к поверхностным отношениям.

— Одни ученые говорят, что сформировавшаяся привязанность остается с нами на всю жизнь, другие — что ее можно трансформировать. Каждый, кто ощущает себя нелюбимым, мог в детстве сталкиваться с токсичным поведением родителей. Это могла быть эмоциональная недоступность, игнорирование, эгоцентризм, контроль, наделение ролью взрослого — другими словами, перекладывание ответственности на ребенка, — отметила специалист.

Такое поведение взрослых в отношении детей имеет свои последствия: повзрослев, они могут не доверять другим, ожидать предательства, им будет трудно устанавливать и поддерживать близкие отношения. Такой ребенок может вырасти неуверенным, с неадекватной самооценкой, избегать конфликтных ситуаций, испытывать сложности в установлении границ, быть эмоционально неустойчивым.

Также может проявляться и поведенческий отклик на отсутствие любви родителей: переедание либо отказ от еды, самотравмирование, алкоголизм, компульсивный шопинг.

— Для того, чтобы начать относиться к себе бережнее, нужно попробовать посмотреть на себя со стороны и найти те самые сильные стороны и качества, которые могли бы помочь взять ответственность за предстоящие изменения, — отметила психолог.

Чтобы перенаправить свою энергию на новые цели и желания, важно развивать эмоциональный интеллект. Он влияет на способность самостоятельно принимать решения, делать выбор, познавать себя, сострадать другим, останавливать приступы самокритики и формировать устойчивые отношения, способность различать чувства и управлять поведением.

Например, в ситуации конфликта или ссоры чувства могут быть смешанными: «Я злюсь из-за того, что со мной разговаривают на повышенном тоне. Мне страшно, потому что это напоминает ситуацию из детства. Мне стыдно, что я нагрубила». Для управления эмоциями нам помогут простые упражнения.

Упражнение «Остановись, посмотри, послушай»: замедлитесь и обратите внимание на свои эмоции, мысли, телесные ощущения, действия

Упражнение «Самоуспокоение»: визуализируйте человека, который вас поддерживает.

— Проводником любви к себе может быть детская фотография. Посмотрите на себя и акцентируйте внимание на том, что вам нравится. Это могут быть черты характера, способности, умения. Также можно попросить друзей описать ваши сильные стороны, качества, черты, которые для них ценны. Осмыслив детский опыт, можно нейтрализовать бессознательные схемы и изменить свое поведение. Бывает, что на пути к себе лучше обратиться за поддержкой к психологам. Вместе с ним можно исследовать эмоции, поведение, найти причины реакций и встретиться, наконец, с собой настоящим, — добавила специалист.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 15 ноября состоится вебинар «Все мы родом из детства», на котором психолог расскажет о том, как на нас влияет опыт детства и как мы сами влияем на своих детей.