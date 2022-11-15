«ШлагиSharing» — парковочный коллапс в Москве отменяется

Фото: Полина Французова

Москвичи, пользующиеся личным автомобилем, приезжая на работу, часто не знают, где его припарковать. Свободных мест для парковки возле офисов, как правило, бывает крайне мало, а в ближайший двор не заедешь из-за того, что въезд туда перекрыт шлагбаумом. В 2013 году, упрощая порядок установки шлагбаумов во дворах жилых домов, московские власти прежде всего думали об обеспечении горожан комфортными и безопасными парковками возле домов. И своей цели добились: чужих машин в московских дворах, огражденных шлагбаумами, сейчас не встретишь. Однако как быть тем, кто хотел бы припарковать свой автомобиль возле офиса, используя пустующие до вечера места в ближайшем к офису дворе, если въезд туда закрыт шлагбаумом? Решение предлагают разработчики сервиса «ШлагиSharing», который позволяет москвичам в рабочее время обмениваться парковками во дворах, огражденных шлагбаумами.

Сейчас новый сервис набирает популярность. Каждому, кто имеет автомобиль и пользуется им для поездок на работу, сервис предлагает обменяться в дневное время парковкой в огражденном шлагбаумом дворе, расположенном неподалеку от его офиса. Взамен другой участник обмена тоже получает возможность припарковать до вечера свой автомобиль во дворе, расположенном рядом с его работой. На деле получается, что пользователи сервиса предоставляют друг другу временный гостевой доступ на свою парковку.

Оставляя заявку на обмен, каждый пользователь сервиса указывает на карте место установки своего шлагбаума и локацию, на территории которой ему нужна временная парковка в дневные часы. Прием заявок на обмен и подбор вариантов парковки сервис осуществляет бесплатно.

Искусственный интеллект сервиса ШлагиSharing, анализируя потребности пользователей в обмене парковками, самостоятельно подбирает варианты и предлагает каждому наиболее удобную для него парковку рядом с офисом, взамен на возможность для другого участника обмена парковаться в его дворе. Каждый пользователь сервиса получает сообщения о подобранном варианте, который он может либо принять, либо отвергнуть.

Пользуясь новым сервисом, многие москвичи уже сейчас свободно паркуют свои автомобили, как дома, так и на работе. Эффективность работы сервиса со временем будет только расти. Чем больше новых пользователей зарегистрируются в нем, тем больше появится вариантов для парковки у офиса и быстрее пройдет сам процесс поиска и обмена парковками.