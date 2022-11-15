Рафик Загрутдинов: Новостройку для переселения по программе реновации достроят в следующем году в Кузьминках

Фото: Департамент строительства города Москвы

— На Волгоградском проспекте, з/у 107/4 в Кузьминках в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время строители завершили разработку котлована и устройство фундаментной плиты, идет возведение надземной части здания. Новостройку возводят на месте первой демонтированной в районе пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в том же районе, — сообщил глава столичного Департамента Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции. На подземном уровне разместится автостоянка. Фасады здания облицуют алюмокомпозитными кассетами, на них установят металлические корзины для кондиционеров.В новостройке будет 147 квартир (однокомнатных — 23, двухкомнатных — 101, трехкомнатных — 23). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В таких квартирах увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первый этаж здания сделают нежилым — здесь разместятся магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания разместятся помещение для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.В здании установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации. Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Препятствовать скольжению в любое время года будет плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания. Во дворе установят детскую площадку с резиновым покрытием и спортивную площадку, обустроят зоны для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.