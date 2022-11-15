Целительная башня на Смоленской

Дом с башней, где находится мастерская скульптора Олега Тыркина / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Смоленская площадь Карта всех событий

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. Мы расскажем, на какие события стоит обратить внимание и кто занимается развитием районов.

14 ноября на Смоленской площади завершились работы по реконструкции одного из известных зданий классика советской архитектуры Ивана Жолтовского — дома с башней. Теперь жители столицы смогут увидеть его в первозданном виде. Но мало кто знает, что уже много лет в башне находится мастерская московского скульптора Олега Тыркина. «Вечерняя Москва» пообщалась с ним и узнала об истории дома.

Мастерскую в башне Олегу Тыркину удалось организовать благодаря Союзу художников чуть больше 30 лет назад.

— Этот уникальный дом не ремонтировали с момента завершения его постройки — с 1953 года. Мне повезло, что реставраторы, узнав о том, что я профессиональный скульптор, привлекли меня к работам как эксперта и как художника-реставратора — я помогал им восстанавливать элементы лепнины на башне, — делится Тыркин.

При работе над реставрацией пришлось столкнуться с многочисленными трудностями. Оказывается, по первоначальному проекту никакой башни на доме не было. По официальным документам, здание начали строить для высших чинов министерства обороны еще перед Великой Отечественной войной — в 1940 году.

Восьмиэтажный дом должен был соответствовать последним достижениям техники тех лет и быть удобным для «большого начальства». Особенность этого здания — прямо из него можно было спуститься в метро. До сих пор вход в метро работает. Как рассказал «Вечерней Москве» историк подземных сооружений Дмитрий Юрков, один из входов сейчас замурован.

К сожалению, до войны дом успели построить только до четвертого этажа. К завершению строительства вернулись только в 1949 году. Причем в авральном режиме. В 1950 году здание уже было построено, но отделочные работы велись до 1953 года, когда Иван Жолтовский добавил к облику башню.

— Для ее облицовки было использовано 134 различных элемента декора, — рассказывает Олег Тыркин. — Во всем доме завершается капитальный ремонт — восстановлены оригинальные росписи, дверные ручки, элементы оформления.

Еще башня, как утверждает скульптор, имеет и целительные свойства:

— Когда я остаюсь здесь ночевать, то мое высокое давление всегда приходит в норму! Его слова подтвердили и рабочие, которым Олег разрешал оставаться в мастерской: «Действительно, проведя здесь ночь, ощущаешь небывалый прилив энергии».