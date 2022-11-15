Певец Александр Иванов: Надеюсь попасть в Донецк

Фото: Предоставлено пресс-службой

12 ноября в одном из московских клубов состоялся концерт Александра Иванова и группы «Рондо». Артист регулярно выступает перед участниками спецоперации и активно поддерживает нашу страну.

— Александр, какие темы сейчас отражены в вашем творчестве?

— Каждый уважающий себя музыкант должен из года в год дополнять программу. Есть хиты, которых на концертах всегда ждут, но нужны и новые. Я считаю возможным обращаться и к актуальной теме спецоперации. При этом в новом альбоме «Там» удалось собрать песни, которые вызывают ностальгию у моего поколения и цепляют молодежь — материал четко совпал с ощущением времени.

— Вы из тех, кто не боится проявлять гражданскую позицию. Правда, что просились на Донбасс, на передовую? Были готовы оставить сцену, семью и пойти воевать за русский мир?

— У меня много друзей и знакомых среди сотрудников спецслужб. И когда началась спецоперация, я как бывший танкист попросил узнать, возможно ли стать ее участником. Порыв мой был очень искренен. Но мне сказали, что по возрасту не подхожу — все-таки уже 61 год. К тому же танки сегодня другие — там не нужен заряжающий, а это моя военно-учетная специальность.

Меня попросили помочь иначе: делать то, что умею лучше всего. То есть петь, выступать для наших ребят, поддерживать страну, президента. Мы с группой устраивали концерт в Институте хирургии имени Вишневского, где лечат наших бойцов, участвовали в туре «Zа Россию». И я все же надеюсь, что смогу попасть если не на передовую, то в Донецк — для меня это принципиально.

— Некоторые артисты покидают страну и негативно говорят о ней. Макаревич сказал: «Это Россия от нас уехала». Как относитесь к таким заявлениям?

— Плохо. Считаю, что нельзя плевать в колодец, из которого пил. А Макаревич всегда был человеком радикальным, хотя все свои блага получил как раз за то, что подлизывался к политикам. Мне его позиция понятна с самого начала: знаю, что у него на Украине был бизнес. И впрягся он не за мир, не по политическим мотивам, а чисто из-за этого. Впрочем, у каждого свой путь.

Я как-то выступил на телевидении с заявлением о том, что некоторые наши артисты были завербованы западными спецслужбами. И мне поступали такие предложения. Каждый сам решает, где его место, где его Родина, где его мама и где ему комфортнее жить. И если это не та страна, где он вырос, получил образование, — флаг ему в руки! Решил менять свою жизнь — меняй. А то видите: сначала они наговорили в прессе всякого-разного, а теперь, когда деньги там, за границей, кончились, — быстро переобуваются.

Я всегда говорил: мы чужие на том празднике жизни. И нужно думать, что ты делаешь и говоришь. Если ты человек публичный, твое слово может обернуться против тебя.

Фото: Предоставлено пресс-службой

— Может, шоу-бизнесу и нужна некоторая селекция? Потеряет ли наша культура, если вычеркнуть часть имен — Пугачеву, например, которая была примадонной эстрады?

— У меня нет однозначного ответа. Каждый выстраивает свою линию жизни сам. Мы часто слышим, что какие-то люди искусства все бросили, поехали на передовую. Кто-то это осуждает, считая, что артист пиарится за счет войны.

Каждому в голову не залезешь. Поэтому главное — держать свою линию. Все зависит от того, как тебя воспитали, на каких героях ты рос, что тебе дала твоя страна. Я защищал Родину с 18 лет, служил в группе советских войск в Германии.

Это было и почетно, и интересно. При мне происходили тектонические сдвиги в политике, рушилась Берлинская стена, и мы видели Германию, которую уже не увидеть, — я говорю о ГДР. Напротив нас стоял 8-й армейский корпус США, военнослужащие которого имели боевой опыт во Вьетнаме. Я воочию видел нашего противника. Были и серьезные ситуации, войска НАТО даже выходили на границу, и мы противостояли им. Там — истоки моей гражданской позиции.

И в случае любого конкретного исполнителя важно, как и почему он к ней пришел. Лишь тогда понятен его посыл, его поступки.

— Вы упомянули, что в 1990-е ЦРУ пытались вербовать наших артистов. Зачем?

— Публичные люди вхожи в такие места, куда не войти серьезным политикам. И в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда пошла перестройка, в нашу страну активно кинулись иноагенты, всевозможные конторы, которые вели здесь экономическую разведку.

С одной из них мы близко познакомились, подписали контракт. Сначала думали, что этими людьми движет желание открыть Западу хороших русских музыкантов. Оказалось, совсем нет.

И в какой-то момент нам сделали предложение о сотрудничестве, но мы отказались. Что до целей США, считаю, что они не изменились — это наш традиционный геополитический противник. Знающие люди полагают, что следующие войны будут из-за воды, из-за природных ресурсов. Американцы ведут разведку, какие богатства есть у нашей страны.

— Вы говорили, что звездам не стоит подражать западным кумирам. Но считаете «своей мамой в музыке» Дженис Джоплин. Можно ли любить западную музыку, что-то перенять?

— Когда мы начинали, рок-музыка была запрещена в нашей стране, было мало информации. Мне тогда необходимо было расти как музыканту, а я очень любил блюз. Поэтому в юности в какой-то мере учился у Дженис Джоплин, Роберта Планта. Сейчас в России много исполнителей, которые могут стать хорошими учителями для начинающих артистов. Я думаю, что заимствования допустимы, если эти находки трансформировать под нашу русскую мелодику, нашу гармонию.

Синтезировать, например, с музыкой Свиридова, Мусоргского, Рахманинова, Чайковского. Потому что наши классические композиторы — одни из самых популярных в мире, это общечеловеческое наследие, как и наша литература.

В Америке очень ценят Чайковского. Я от одного из западных певцов раз услышал упрек: «Зачем вы стараетесь копировать «Битлз» и другие группы, если у вас самих есть прекрасные исполнители и народные мелодии?» Я задумался. Огромный пласт нашей культуры еще не освоен, в частности, в рок-музыке, на эстраде. Думаю, что молодежи надо обращаться к корням. Сейчас самое время!

Фото: Предоставлено пресс-службой

ДОСЬЕ

Александр Иванов родился 3 марта 1961 года в Москве. В школе увлекался дзюдо. Профессионально заниматься музыкой начал в 1981 году, выступал в группах «Кратер», «Аэропорт», «Алло», «Монитор». С 1986 года — солист группы «Рондо». Автор 12 сольных альбомов. Ведет программы на телевидении.

Коротко о главном

— Вы начинали в группе «Рондо», но в 2003 году занялись сольной карьерой. При этом «Рондо» осталась вашей музыкальной группой. Что изменилось?

— Мировоззрение. И мы тогда серьезно устали: столько лет на гастролях, сутками вместе. Каждый пришел к выводу, что надо поработать сольно. Но потом ребята вернулись, посчитав, что мы можем еще что-то сделать. И я, когда готовлю свой проект, привлекаю «Рондо». Но при этом сам отвечаю за все, в том числе за неудачи. Мне так комфортно.

— Вы говорили, что для человека духовного творчество — это тяжело. Что для вас самое трудное?

— Интуитивный поиск новых форм, нового материала: сложнее всего «раскачивать» себя. Всегда нужно быть наполненным духовно, эмоционально, и должно быть желание высказаться. Я не умею писать для того, чтобы песня попала в хит-парады. Иногда меня за это критикуют, называют старпером. А я считаю, что аранжировка, да и сам материал — как одежда.

Можно же, например, одеться модно, но с нотками ностальгии. Цикличность есть и в моде, и в музыке. Приятно возвращаться к тому, что правда было хорошо.

— У вас трое детей. Одной из дочек, Свете, всего семь. Вы строгий отец?

— Мы с женой стараемся воспитывать детей так, как нас воспитывали родители. Разговаривать, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, ничего не утаивать. В семье должны быть честные взаимоотношения. Порой кажется, что дети чего-то не понимают, не слышат. А они все впитывают как губка.

— Вы не сразу сделали выбор между спортом и музыкой. Побеждали на соревнованиях по дзюдо, у вас черный пояс. Остался ли спорт в вашей жизни?

— Так как я много уделял внимания спорту, травм тоже было много. Помимо дзюдо, занимался боулингом, футболом вот и насобирал их. Поэтому уже не занимаюсь, но к спорту отношусь отлично, смотрю соревнования, болею за хороших спортсменов. А сам люблю с сыном на велосипедах покататься.

— Вы получили награду от группы специального назначения «Вымпел». Как началась дружба с этим подразделением?

— Мне предложили сделать альбом, в котором предполагалось участие топовых исполнителей, таких как Александр Розенбаум, Александр Маршал. Мы посвятили его людям, погибшим при исполнении служебного долга. С тех пор наша дружба с «Вымпелом» продолжается.