Остерегайся бесплатной ипотеки: застройщики заманивают покупателей неожиданными предложениями

Москвичка Ирина Климова осматривает ванную комнату в одной из новостроек Москвы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Спрос на новостройки в столице снизился на 43 процента за последние два месяца, сообщили вчера аналитики сервиса по продаже недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла, какие выгодные условия предлагают застройщики.

Беспроцентный заем

Реклама пестрит лозунгами «Ипотека под 0 процентов и ипотека за рубль». Но что означает это предложение?

— Покупая «вторичку», человек берет ипотечный кредит — 10 процентов годовых, — рассказывает риелтор, юрист в сфере недвижимости Марина Михайленко. — А льготную ставку в «один рубль» девелоперы субсидируют из собственного кармана.

Однако долговое бремя застройщика полностью закладывается в стоимость квартиры и в итоге ложится на покупателя. Просто с отсрочкой. Это значит, что пару лет вам позволят платить условный «рубль», потом назначат какую-то небольшую ставку, но в итоге вы заплатите за квартиру больше, чем если бы взяли обычную ипотеку.

Купи сейчас — плати потом

Инструмент отсрочки платежа действует в акции «Купи сейчас — плати потом». Клиент вносит 20 процентов стоимости сразу, а остальные 80 — в последний месяц стройки, перед вводом дома в эксплуатацию. При этом проценты на остаток суммы не начисляются.

— В ситуации неопределенности, как сейчас, я бы не рекомендовала вкладывать деньги в жилье на этапе «котлована», — подчеркивает Михайленко. — Точных гарантий того, что оно будет достроено к определенному сроку, сегодня никто дать не может. А судиться с обанкротившимся девелопером — дело трудное и долгое.

Обмен с проживанием

Существует схема «трейдин», которая предлагает частично оплатить квартиру в новостройке своей старой. В прежнем жилье можно оставаться до сдачи дома в эксплуатацию.

— Девелоперы постараются занизить цену на вашу старую квартиру как минимум процентов на 30, — говорит эксперт. — Ведь продавцу нужно компенсировать расходы на застройку и заработать.

Классические скидки

Многие компании предлагают приятные бонусы при покупке жилья. Например, бесплатный ремонт или скидки при рассрочке (раньше они предоставлялись только при 100-процентной оплате или ипотеке).

— Классические скидки — самый внятный и выгодный для покупателя способ покупки жилья, — считает риелтор Марина Михайленко. — Такие предложения на падающем рынке действительно помогают немного сэкономить. Однако наиболее надежные варианты сегодня — вторичное жилье и ипотека.

ЦЕНА ТОВАРА

На этапе строительства жилье в Москве покупать дешевле, чем готовое. Иногда разница со вторичным жильем доходит до трети от стоимости.

Студии площадью от 17 «квадратов» — от пяти миллионов рублей.

Однокомнатные квартиры от 30 квадратных метров — от восьми миллионов рублей.

«Двушки» в 40–65 квадратных метров — от 10,5 миллиона рублей.

Цены на трехкомнатные квартиры до 83 квадратных метров в пределах МКАД от 17 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Скоморовский, исполнительный директор Гильдии риелторов Москвы:

— Застройщики, возможно, и хотели бы предоставлять реальные значительные скидки, но они не могут назначать цены ниже уровня, который определен в финансовой модели проектного финансирования, контролируемого банками. Поэтому приходится стимулировать покупателей различными «пряниками», откладывая решение проблем на потом. Возможно, что в течение года решатся существующие санкционные вызовы, что приведет к росту индекса потребительского оптимизма, или просто через два–три года произойдет очередной цикличный разворот в сторону увеличения спроса и покупательской способности.

ЦИФРА

12 процентов — настолько вырос максимальный размер скидки на новостройки, по данным одного из девелоперов.