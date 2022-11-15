Остерегайся бесплатной ипотеки: застройщики заманивают покупателей неожиданными предложениями

Спрос на новостройки в столице снизился на 43 процента за последние два месяца, сообщили вчера аналитики сервиса по продаже недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла, какие выгодные условия предлагают застройщики.
Реклама пестрит лозунгами «Ипотека под 0 процентов и ипотека за рубль». Но что означает это предложение?
— Покупая «вторичку», человек берет ипотечный кредит — 10 процентов годовых, — рассказывает риелтор, юрист в сфере недвижимости Марина Михайленко. — А льготную ставку в «один рубль» девелоперы субсидируют из собственного кармана.
Однако долговое бремя застройщика полностью закладывается в стоимость квартиры и в итоге ложится на покупателя. Просто с отсрочкой. Это значит, что пару лет вам позволят платить условный «рубль», потом назначат какую-то небольшую ставку, но в итоге вы заплатите за квартиру больше, чем если бы взяли обычную ипотеку.
Инструмент отсрочки платежа действует в акции «Купи сейчас — плати потом». Клиент вносит 20 процентов стоимости сразу, а остальные 80 — в последний месяц стройки, перед вводом дома в эксплуатацию. При этом проценты на остаток суммы не начисляются.
— В ситуации неопределенности, как сейчас, я бы не рекомендовала вкладывать деньги в жилье на этапе «котлована», — подчеркивает Михайленко. — Точных гарантий того, что оно будет достроено к определенному сроку, сегодня никто дать не может. А судиться с обанкротившимся девелопером — дело трудное и долгое.
Существует схема «трейдин», которая предлагает частично оплатить квартиру в новостройке своей старой. В прежнем жилье можно оставаться до сдачи дома в эксплуатацию.
— Девелоперы постараются занизить цену на вашу старую квартиру как минимум процентов на 30, — говорит эксперт. — Ведь продавцу нужно компенсировать расходы на застройку и заработать.
Многие компании предлагают приятные бонусы при покупке жилья. Например, бесплатный ремонт или скидки при рассрочке (раньше они предоставлялись только при 100-процентной оплате или ипотеке).
— Классические скидки — самый внятный и выгодный для покупателя способ покупки жилья, — считает риелтор Марина Михайленко. — Такие предложения на падающем рынке действительно помогают немного сэкономить. Однако наиболее надежные варианты сегодня — вторичное жилье и ипотека.
На этапе строительства жилье в Москве покупать дешевле, чем готовое. Иногда разница со вторичным жильем доходит до трети от стоимости.
Евгений Скоморовский, исполнительный директор Гильдии риелторов Москвы:
— Застройщики, возможно, и хотели бы предоставлять реальные значительные скидки, но они не могут назначать цены ниже уровня, который определен в финансовой модели проектного финансирования, контролируемого банками. Поэтому приходится стимулировать покупателей различными «пряниками», откладывая решение проблем на потом. Возможно, что в течение года решатся существующие санкционные вызовы, что приведет к росту индекса потребительского оптимизма, или просто через два–три года произойдет очередной цикличный разворот в сторону увеличения спроса и покупательской способности.
12 процентов — настолько вырос максимальный размер скидки на новостройки, по данным одного из девелоперов.